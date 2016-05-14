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    14 мая 2016

    Представлены мобильные видеокарты AMD Radeon R M400, большая часть из которых — переименованные модели прошлых поколений: Новые мобильные видеокарты AMD в большинстве своём вовсе не новые

    20:5017

    Модульное сетевое хранилище Synology DS916+ поддерживает от четырех до девяти HDD: Synology DS916+ может расширяться внешним модулем для дополнительных накопителей

    12:1221

    На следующей неделе Google может анонсировать сразу две гарнитуры виртуальной реальности: Гарнитура не сможет в плане производительности конкурировать с уже поступившими в продажу шлемами виртуальной реальности HTC Vive и Oculus Rift

    10:0510

    По оценке Digitimes Research, поставки планшетов в первом квартале 2016 заметно снизились: Крупнейшим поставщиком остается компания Apple, второе место занимает Samsung

    09:5323

    Полиция Лос-Анджелеса после годового тестирования Tesla Model S решила, что пока электромобили не подходят для этой работы: Каждый седан Tesla Model S обошелся полиции в 100 тыс. долларов, при этом бензиновые Ford Explorer департамент покупает по 30 тыс. долларов

    09:4350

    Meizu активно осваивает технологии виртуальной реальности: На этой неделе появилась информация о создании подразделения Meizu Future Lab, которое будет заниматься направлением виртуальной реальности

    09:254

    Производительность видеокарт с GPU Polaris 10 и Polaris 11 составит 5,5 и 2,5 TFLOPS соответственно : Появились новые данные о GPU Polaris

    08:0029

    Google планирует вывести Project Tango на новый уровень, использовав технологию в новых проектах : Технологии Project Tango могут расширить возможности Google Maps

    07:305

    Аксессуар Battery Base for Echo превратит умную акустическую систему Amazon Echo в портативное устройство: Amazon Battery Base for Echo стоит $50

    07:00

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