  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 мая 2016

    Philips BDM4001FW — 40-дюймовый монитор для использования в рекламной сфере: Philips BDM4001FW построен на ЖК-панели MVA

    19:304

    Jolla выпустит всего 1000 экземпляров нового смартфона Jolla C: Jolla C можно получить, только подписавшись на участие в программе Sailfish Community Device

    18:408

    Jawbone прекращает выпуск носимой электроники и пытается распродать бизнес: Возможно, в Jawbone оценили свои перспективы на рынке массовых фитнес-трекеров

    14:5210

    Представлена 3D-карта Colorful iGameGTX1080 X-TOP-8G: Цена новинки — $649

    14:352

    На выпуск гарнитуры-переводчика Pilot собрано более 1,5 млн долларов: Разработчики рассчитывают начать отгрузку устройств в мае 2017 года

    14:0110

    Ноутбук-трансформер Asus Zenbook Flip UX560 (UX560UA) оснащен петлями необычной формы: Официальная премьера Asus Zenbook Flip UX560 (UX560UA) ожидается 30 мая

    13:597

    Подсистема питания системной платы ECS Z170-Lightsaber насчитывает 14 фаз: ECS Z170-Lightsaber оснащена подсветкой

    12:20

    Apple пытается запатентовать голосовую связь по подключению «точка-точка» в беспроводной динамической сети: Заявка была подана Apple в ноябре 2014 года

    11:2758

    Стали известны характеристики преемника смартфона Xiaomi Redmi 3 Pro: Если мы ничего не упустили из виду, то главным отличием новой модели станет представленная в начале года однокристальная система Snapdragon 435

    10:2029

    Gigabyte пополняет серию G1 Gaming 3D-картой GeForce GTX 1080: 3D-карта GeForce GTX 1080 G1 Gaming (GV-N1080G1 Gaming-8GD) украшена полноцветной подсветкой логотипа

    10:155

    VKworld T3 за $80 позиционируется как смартфон с самым большим и громким динамиком:

    09:508

    В базе данных TENAA замечен смартфон Samsung Galaxy J3 (2017): Смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) оснащен дисплеем Super AMOLED размером 5,1 дюйма

    09:3711

    Безрамочный монитор Acer BM320 охватывает 100% цветового пространства Adobe RGB и Rec. 709: Acer BM320 является еще одним монитором, который выполнен в дизайне ZeroFrame

    09:325

    Snapchat рассчитывает за пару лет увеличить доход с $60 млн до $1 млрд: В текущем календарном году ожидается, что доход компании составит 250-350 млн долларов

    09:172

    Стартовали продажи 3D-карт GeForce GTX 1080 Founders Edition: Рекомендованная цена Nvidia GeForce GTX 1080 Founders Edition для России составляет 54 990 рублей

    08:5211

    В базе данных TENAA замечены бюджетные смартфоны Huawei Honor 5A и 5A Plus : Ожидается, что цена Huawei Honor 5A составит около 100 долларов

    08:441

    Появились изображения смартфона Lenovo Droid и сменных накладок для него: Анонс нового смартфона Lenovo Droid ожидается 9 июля

    08:39

    Видеокарта GeForce GTX 1070 использует ту же печатную плату, что и старшая модель: Появились фото печатной платы видеокарты GeForce GTX 1070

    08:30

    Samsung Pay Mini — ещё один платёжный сервис корейской компании, который будет работать даже на iPhone: Платёжный сервис Samsung Pay Mini ориентирован на онлайн-платежи

    08:005

    Умная настольная светодиодная лампа Xiaomi Mi Smart LED стоит всего $26: Xiaomi представила светодиодную настольную лампу Mi Smart LED

    07:309

    Четырёхлетний спор Google и Oracle завершился победой поискового гиганта: Суд признал Google невиновной в нарушении патентов Oracle

    07:0033

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018