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    7 мая 2016

    Смартфон Samsung Galaxy A4 наделят более крупным экраном, нежели у модели Galaxy A5: Смартфон Samsung Galaxy A4 в скором времени пополнит ассортимент компании

    18:1422

    Microsoft в три раза уменьшила размер облачного хранилища OneDrive в бесплатном тарифном плане: Бесплатно в OneDrive теперь можно получить лишь 5 ГБ

    17:4959

    Планшетный компьютер Samsung Galaxy Tab4 Advanced замечен на фирменном сайте: Samsung Galaxy Tab4 Advanced получил восьмиядерный CPU частотой 1,6 ГГц и 2 ГБ ОЗУ

    16:206

    Blu Energy JR — 40-долларовый смартфон с небольшим экраном и аккумулятором ёмкостью 3000 мА·ч: Смартфон Blu Energy JR стоит всего $40

    12:098

    Oculus покинул один из ключевых специалистов: Мери Лу Джепсен покинула Oculus для работы над собственным проектом

    11:4130

    Samsung может выпустить упрощенную версию смартфона Galaxy Note 6 — с 4 ГБ оперативной памяти: По слухам, Samsung Galaxy Note 6 получит дисплей разрешением Full HD

    10:554

    Смартфоны LG G5 и V10 одобрены для использования в правительственных структурах: Получение сертификата NIAP означает, что данные устройства соответствуют требованиям безопасности, которые на данные момент поддерживают 25 стран

    08:567

    Смартфон Vkworld G1 Giant получил аккумулятор емкостью 5000 мА•ч и цену $130: Два часа разговоров и прослушивания музыки разрядят аккумулятор всего на 5% и 3% соответственно

    08:431

    Google не отказывается от программы Android One: Программа Android One продолжает вызывать живой интерес у различных производителей OEM во всем мире

    08:082

    Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080, оцененная в $599, опережает по производительности две GeForce GTX 980 в режиме SLI: На разработку новой видеокарты было потрачено несколько миллиардов долларов за пару лет

    07:5251

    Смартфон Huawei P9 заработал у iFixit больше баллов, чем можно было бы ожидать: Huawei P9 заработал у iFixit семь баллов

    07:50

    Смартфон Moto G нового поколения будет существовать в модификациях с 2 и 3 ГБ оперативной памяти: Две модификации смартфона Moto G четвёртого поколения будут отличаться достаточно сильно

    07:15

    Новый внешний аккумулятор LeEco ёмкостью 5000 мА·ч оснащён портом USB-C: LeEco представила недорогой внешний аккумулятор

    07:001

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