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    12 мая 2016

    Защищенный встраиваемый компьютер Acnodes PCM8019 оснащен 19-дюймовым экраном : К достоинствам Acnodes PCM8019 производитель относит степень защиты IP67

    22:45

    Персональное устройство для считывания пластиковых карт Chip Shield Reader, по словам его создателей, защищает от мошенников: Представлено персональное устройство для считывания пластиковых карт Chip Shield Reader стоимостью $20

    20:438

    Почти во всех смартфонах линейки Asus ZenFone 3 будут использоваться однокристальные системы Qualcomm: Смартфоны Asus ZenFone 3 будут представлены в июне

    20:243

    MediaTek приписывают намерение купить у Intel активы, связанные с выпуском однокристальных систем для смартфонов и планшетов: Акции MediaTek будут заморожены завтра в виду некоего важного объявления

    19:5710

    Ericsson опробовала первые в мире беспилотные электробусы: У Ericsson готовы электрические автобусы, способные перемещаться по городу без водителя

    19:506

    Назван срок анонса смартфона Samsung Galaxy Note 6: В США Samsung Galaxy Note 6 будет представлен с 15 до 21 августа

    19:242

    Asus представила четыре системных платы с набором логики Intel X99: Asus показала платы X99-E, X99 A-II, X99 Deluxe-II и ROG Strix X99 Gaming

    18:235

    Смартфон Sharp Aquos Zeta SH-04H получил SoC Snapdragon 820, защиту от воды и камеру разрешением 22,6 Мп: Смартфон Sharp Aquos Zeta SH-04H располагает экраном IGZO

    17:1627

    Уже более 1 млн человек являются пользователями устройств виртуальной реальности на платформе Oculus: Oculus рассказала о грядущих проектах для её платформы VR

    16:199

    Смартфон LeEco Le 2 стал доступен в модификации с SoC Snapdragon 652: Смартфон LeEco Le 2 получил версию с платформой Qualcomm

    16:02

    Google работает над конкурентом умной акустической системе Amazon Echo: Google Chirp — кодовое имя конкурента Amazon Echo

    15:508

    LG Action Cam LTE — экшн-камера с модемом LTE, однокристальной системой Snapdragon 650 и портом USB-C: Камера LG Action Cam LTE умеет сама транслировать видео в Сеть

    15:006

    Технологию Ultra Black для своих новых телевизоров компания Samsung подсмотрела у насекомых: Технология Samsung Ultra Black заключается в покрытие панели телевизора крошечными бугорками

    14:4019

    AOC Mars AiO PC — моноблочный ПК с Remix OS: Моноблок AOC Mars AiO PC работает под управлением Remix OS и основан на SoC Amlogic S905

    14:197

    Обнаруженный школьником «затерянный город» майя — не затерянный и не город...: Специалисты Канадского космического агентства изучили район предполагаемого местонахождения города с помощью спутника RADARSAT-2

    14:0625

    Hitachi выделит на развитие сегмента Интернета вещей почти 3 млрд долларов за три года: Hitachi хочет усилить свой бизнес, связанный с сегментом Интернета вещей

    14:003

    По прогнозу IDC, рынок мобильных приложений замедлится, но продолжит расти: На приложения из каталога Apple App Store по итогам 2015 года приходится почти 58% прямого дохода

    13:36

    Аналитики IDC полагают, что рынок полупроводниковой продукции в 2016 году сократится на 2,3%: По прогнозу IDC, рынок полупроводниковой продукции в этом году составит 324 млрд долларов

    13:242

    15-летний школьник нашёл неизвестный ранее город майя благодаря картам звёздного неба: Майя строили свои города в точном соответствии с картами звёздного неба

    13:1723

    ОС Android в Европе показала самый значительный рост за последние два года, а доля iOS продолжает снижаться: Доля iOS продолжает падать в Европе и Китае

    12:2717

    Logitech Logi ZeroTouch Air Vent и Dashboard — умные автомобильные крепления для смартфонов стоимостью $60 и $80 соответственно: Крепления Logitech Logi ZeroTouch Air Vent и Dashboard используют магниты

    11:5610

    Nest предлагает OpenThread — реализацию протокола Thread с открытым исходным текстом: Сможет ли OpenThread стать фактическим стандартом для интернета вещей?

    11:263

    Видео дня: предварительный обзор 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080: 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1080 поступит в продажу 27 мая

    10:5236

    Apple — самый ценный бренд в мире, если верить списку Forbes за 2016 год: На втором месте — Google

    09:5328

    Из Windows 10 удалена функциональность Wi-Fi Sense: Затраты на обновление кода, а также низкий спрос на данную функциональность у пользователей заставили Microsoft отказаться от дальнейших инвестиций

    09:3347

    Экшн-камера Elephone EleCamera 360 получит упрощенный вариант: Камера сможет транслировать снимаемое видео одновременно на три подключенных смартфона по каналу Wi-Fi

    09:21

    В новое поколение мезонинных модулей ввода-вывода AcroPack вошли четыре модели: Модули AcroPacks предназначены для встраиваемых систем

    09:20

    Появились «чертежи» смартфонов Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus : Модель iPhone 7 Plus отличается от iPhone 7, в частности, сдвоенной основной камерой

    09:0225

    Doogee представит один из самых недорогих смартфонов с АКБ емкостью 4000 мА•ч и дактилоскопическим сенсором: Doogee X5max станет обновленным представителем прошлогодней линейки

    08:557

    Компания Nubia обвиняет QiKU в копировании : В свою очередь QiKU заявила, что ни о каком копировании речь нет идет

    08:4310

    Новое в Google Translate: Tap to Translate в старых версиях Android, работа без подключения к сети в iOS и поддержка китайского в Word Lens: Сервис перевода Google Translate стал еще удобнее

    08:371

    Металлическим смартфонам Samsung Galaxy C5 и Galaxy C7 приписывают стоимость менее $300: Смартфоны Samsung Galaxy C5 и Galaxy C7 могут оказаться необычного недорогими, как для Samsung

    08:1015

    Шестидюймовый смартфон Gree 2 получил SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ оперативной памяти: При заявленной цене в 460 долларов перспективы Gree 2 кажутся довольно туманными

    08:05

    Экшн-камера Yi 4K Action Camera 2 оценена в $300: Аккумулятора емкостью 1400 мА•ч хватает для работы камеры в течение около двух часов

    07:5011

    Micron приступила к массовому производству памяти GDDR5X раньше намеченного срока: Micron уже начала выпуск микросхем памяти GDDR5X

    07:35

    Компания Hyperloop One успешно испытала силовую установку вакуумного поезда Hyperloop: Построенный прототип разогнался с ускорением 2,5G, которое является максимально допустимым значением, безвредным для человеческого организма

    07:285

    Всего за три первых недели продаж в США смартфоны Samsung Galaxy S7 и S7 edge смогли занять весомую долю рынка: Новые флагманские смартфоны Samsung в США очень популярны

    07:158

    Запущен видеосервис Amazon Video Direct: Видео может быть доступно всем, только владельцам платной подписки или же его можно будет приобретать для просмотра отдельно

    07:01

    Смартфон ZTE Nubia Z11 Max будет очень крупным: Смартфон ZTE Nubia Z11 Max оснастят шестидюймовым экраном

    07:00

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