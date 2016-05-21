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    21 мая 2016

    Серию жестких дисков Toshiba X300 пополнила модель объемом 8 ТБ: На российском рынке X300 объемом 8ТБ появится в продаже в июне

    18:5411

    Электрическая скрипка 3Dvarius напечатана на 3D-принтере по модели скрипки Страдивари : Создатели скрипки рассчитывают собрать не меньше 50 000 евро

    18:4024

    Куртку Levi's Commuter Trucker Jacket, созданную в рамках проекта Project Jacquard, можно будет купить уже осенью: Levi's выпустит умную куртку через несколько месяцев

    18:144

    Начат прием заказов на электроциклы Light Rider, напечатанные на 3D-принтере: Мотоцикл Light Rider стоит 50 000 евро

    17:3727

    Samsung представила микросхемы памяти LPDDR4 DRAM объемом 6 ГБ, выпускаемые по технологии 10-нанометрового класса: Вероятнее всего, новая память будет использоваться в смартфонах Galaxy Note 6

    17:0810

    Аналитики Gartner полагают, что у производителей ПК еще есть шансы заработать: Самая прибыльная ниша — ультратонкие ноутбуки верхнего сегмента, но долгосрочная перспектива связана с игровыми ПК

    15:556

    Google делает мобильный поиск более наглядным: «Насыщенные карточки» делают поиск еще и более удобным

    14:274

    Неверное позиционирование зеркал вызвало пожар на крупнейшей в мире солнечной электростанции и частично вывело ее из строя: По словам представителя компании NRG Energy, эксплуатирующей электростанцию, пока рано говорить о случившемся

    13:2637

    3D-карты GALAX серии GeForce GTX 1000 будут рекламировать зловещие персонажи: Партнеры Nvidia приступают к выпуску 3D-карт серии GeForce GTX 1000

    12:206

    Проигрыватель Ultra HD Blu-ray Philips BDP7501 / BDP7301 оценен в $400 : Аппарат стоимостью $400 имеет встроенные декодеры HEVC и VP9

    12:0627

    IBM продолжает сокращения — в общей сложности будет уволено более 14 000 человек: Необходимость в увольнениях вызвана продолжающимся четыре года подряд уменьшением выручки

    11:498

    Apple прекратила распространение обновления iOS 9.3.2 для планшетов iPad Pro 9.7 из-за сообщений об ошибке Error 56, блокирующей устройства: В Apple признали существование проблемы

    11:3658

    Panasonic может ускорить строительство фабрики, которая будет выпускать аккумуляторы для электромобилей Tesla: В течение ближайших нескольких лет Panasonic планирует поэтапно вложить 1,6 млрд долларов в гигантскую фабрику

    11:228

    Начат прием заказов на водоблок Bitspower для 3D-карты Nvidia GeForce GTX 1080: В названии водоблока присутствуют символы RGB, что указывает на наличие полноцветной подсветки

    10:323

    Nfina Technologies переводит серверы на процессоры Intel Xeon E5-2600 v4: На серверы и хранилища Nfina распространяется пятилетняя гарантия

    10:204

    Глава Catcher Technology подтвердил выпуск стеклянного смартфона iPhone с металлическим шасси в 2017 году: Напомним, ранее источники сообщали, что Apple ищет способ выделить iPhone на фоне многочисленных смартфонов, которые получают металлический корпус

    09:2627

    Смартфон Meizu MX6 ожидается в двух версиях: Одна получит 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, во второй будет 4 и 64 ГБ оперативной и флэш-памяти соответственно

    08:501

    Аналитики прогнозируют резкий рост поставок хромбуков : В первом квартале 2016 хромбуки впервые в истории опередили по объемам поставок ноутбуки MacBook

    08:2811

    Источники сообщают о печальном уровне объемов заказов чипов для iPhone и iPad: Apple пока не размещала дополнительные заказы на чипы для своих мобильных устройств на следующий квартал

    08:1060

    Google показала прототипы устройств, использующих технологии Project Soli: Радары Google Project Soli могут найти применение в умных часах и портативных АС

    07:004

    Новую серию одноплатных компьютеров MEN Micro CompactPCI открыла модель G25A на однокристальной системе Intel Xeon D-1500: Оснащение G25A включает два порта 10 GbE

    00:19

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