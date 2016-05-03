  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 мая 2016

    Смартфон Samsung Galaxy J2 нового поколения действительно получит устаревшую платформу, но зато вырастет объём ОЗУ и разрешение экрана: Смартфон Samsung Galaxy J2 нового поколения получит Android 6.0.1

    20:232

    Google будет использовать автомобили Chrysler Pacifica нового поколения для создания беспилотных машин: Google выбрала минивэны Chrysler Pacifica для своих исследований в области беспилотных авто

    20:124

    На плате Axiomtek PICO500 типоразмера Pico-ITX может быть установлен процессор Intel Core i7, i5, i3 или Celeron поколения Skylake: Плата Axiomtek PICO500 предназначена для встраиваемых систем

    19:502

    В линейку Adata XPG Dazzle входят восемь различных модулей оперативной памяти DDR4: ОЗУ Adata XPG Dazzle оснащена подсветкой

    19:13

    Представлены полнокадровые автофокусные объективы Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC и 50mm F1.4 AS IF UMC : У южнокорейского производителя готовы первые полнокадровые автофокусные объективы

    18:5213

    Опубликован отчет Olympus за 2016 финансовый год: продажи беззеркальных камер увеличились, но подразделение завершило год убытками: Компания Olympus опубликовала отчет за 2016 финансовый год

    18:473

    Стали известны все параметры процессоров Intel Core i7-6785R, i5-6685R и i5-6585R: Процессоры Intel Core i7-6785R, i5-6685R и i5-6585R получили самую производительную интегрированную графику

    18:428

    В основе шлема Microsoft HoloLens лежит CPU Intel Atom x5-Z8100 и 2 ГБ оперативной памяти: Microsoft HoloLens основан на решении семейства Cherry Trail

    18:141

    Apple начала заказывать больше микросхем для смартфонов iPhone SE: Одновременно сокращаются заказы элементной базы для модели iPhone 6s

    17:4716

    Представлен смартфон HTC Desire 830 стоимостью $310, оснащённый SoC MediaTek Helio X10, 3 ГБ ОЗУ и динамиками BoomSound: Смартфон HTC Desire 830 получил камеру с оптической стабилизацией

    17:452

    Ассортимент Intel пополнился несколькими процессорами Broadwell-DE: Intel выпустила CPU Pentium D1519, Xeon D-1529, Xeon D-1539 и Xeon D-1559

    14:206

    3D-карта Sapphire Radeon R9 390 Toxic разогнана в заводских условиях: GPU Sapphire Radeon R9 390 Toxic работает на частоте 1120 МГц

    13:104

    Стала известна стоимость смартфона ZTE Axon 2: ZTE Axon 2 оценен на уровне смартфонов Huawei P9 и Zuk Z2 Pro

    12:591

    Компьютерный корпус SilverStone Primera PM01 оценен производителем в $116: Primera в переводе с испанского означает «первый» или «первоклассный»

    12:503

    Sony рассказала о влиянии недавних землетрясений на работу компании: Конечно, производитель ожидает ухудшения финансовых показателей в связи с землетрясением

    12:054

    По словам Тима Кука, вы не сможете без часов Apple Watch, просто вы еще не знаете об этом: Apple предлагала и будет предлагать людям продукты, которые им очень нужны, вот только к осознанию этого факта пользователи приходят лишь со временем

    10:4368

    Смартфон QiKU 360 N4 получит «парящий» дисплей: Анонс QiKU 360 N4 ожидается 9 мая

    10:262

    Компания TiVo будет продана за 1,1 млрд долларов: Покупатель примет имя покупки

    10:204

    Шестидюймовый планшетофон VKWorld T1 в алюминиевом корпусе оценен в $60: На данный момент остаются неизвестными разрешение дисплея и емкость аккумулятора

    09:298

    Технология быстрой зарядки смартфона OnePlus 3 может называться Dash Charge: Анонс OnePlus 3, который может быть представлен на рынке в двух версиях, ожидается 18 мая

    09:10

    SpaceX хвастается возможностями своей ракеты-носителя Falcon Heavy: Falcon Heavy станет самой мощной ракетой-носителем среди используемых ныне

    08:30139

    Qualcomm Snapdragon Neural Processing Engine — SDK для реализации технологий глубокого обучения на устройствах с SoC Snapdragon 820: Qualcomm анонсировала SDK Snapdragon Neural Processing Engine

    08:103

    Приложения WhatsApp появятся на Windows и OS X: Настольные версии приложения будут синхронизироваться с мобильными версиями, поддерживать возможность отправки мультимедийного контента, а также позволят осуществлять голосовые звонки

    07:5516

    Nvidia и Samsung урегулировали спор за несколько часов до суда: Nvidia и Samsung договорились о лицензировании спорных технологий

    07:456

    Смартфон Meizu Pro 6 Lite может получить 3 ГБ оперативной памяти: Главным отличием является объем оперативной памяти, который составляет 3 ГБ

    07:331

    Huawei по-прежнему считает дисплеи для смартфонов с разрешением 2K бессмысленными: Глава Huawei добавил, что в большинстве случаев пользователям хватает разрешения 1280 х 720 пикселей, а разрешение 1920 х 1080 является более чем достаточным

    07:236

    Google опередил Internet Explorer и Edge на рынке настольных браузеров: Google Chrome — самый популярный браузер

    07:1528

    Умный браслет Xiaomi Mi Band 2 засветился на новой фотографии: Источники сообщают, что Xiaomi Mi Band 2 стартует по той же цене, что и оригинальная модель, то есть около 16 долларов

    07:071

    Samsung уже тестирует продукцию, выпущенную по 14-нанометровой технологии FinFET LPC: Samsung перейдёт на третье поколение техпроцесса 14 нм

    07:006

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018