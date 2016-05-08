  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    8 мая 2016

    Цифровой усилитель Cyrus One оборудован линейным блоком питания с тороидальным трансформатором: Усилитель Cyrus One оборудован модулем Bluetooth и фонокорректором

    20:2029

    Смартфоны Moto G четвертого поколения и Moto G Plus построены на SoC Qualcomm Snapdragon 430: Устройства оснащены экранами диагональю 5,2 дюйма разрешением Full HD

    11:4513

    Планшетный компьютер Lenovo ThinkPad 10p построен на платформе Intel Atom x7-Z8750: Официальная премьера Lenovo ThinkPad 10p состоится, скорее всего, на выставке Computex 2016

    10:2035

    Catcher прогнозирует рост продаж во второй половине 2016: Руководство компании считает, что продажи в мае и июне составят примерно те же 190 млн долларов, что и в апреле 2016

    09:11

    За каждый день задержки отправки покупатели смартфона Elephone S3 будут получать скидку $1: Прием предварительных заказов продлится до 31 мая, а отправка заказов будет производиться до 10 июня

    08:5013

    Опубликованы финальные характеристики смартфона UMi Super: Прием предзаказов начнется 23 мая, а начало продаж UMi Super запланировано на 31 мая

    08:306

    Линейка смартфонов Asus ZenFone 3 будет представлена 30 мая: Можно предположить, что Asus покажет и соответствующую гарнитуру для своих новых смартфонов

    08:169

    Видеокарты Nvidia с архитектурой Pascal смогут предоставить разработчикам VR новые возможности для создания виртуальных миров: Nvidia представила архитектуру Simultaneous Multi-Projection

    08:105

    Nvidia Ansel — продвинутый инструмент для создания и обработки скриншотов в играх: Nvidia представила инструмент Ansel

    08:0012

    Сетевое хранилище Qnap TS-831X получило два порта 10GbE: NAS Qnap TS-831X предназначено для бизнес-пользователей с потребностями в аппаратном шифровании данных

    01:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018