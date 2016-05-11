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    11 мая 2016

    Thermalright представила процессорный кулер Le Grand Macho RT: Кулер Thermalright Le Grand Macho RT отводит от ЦП до 280 Вт тепловой энергии

    23:392

    Появились «шпионские фото» смартфона Moto X образца 2016 года: Анонс Moto X образца 2016 года ожидается в августе

    21:214

    На Apple снова подали в суд и снова в деле фигурирует ПО FaceTime и iMessage: Apple грозит штраф в размере 2,8 млрд долларов

    20:2831

    Суперкомпьютер IBM Watson помог ученым найти новый подход в борьбе с опасными вирусами: Макромолекулы — новое оружие против вирусов

    20:246

    IBM обвиняет бывшего высокопоставленного сотрудника в краже коммерческих секретов и требует взыскать с него полмиллиона долларов: Речь идет о Луи Аттанасио (Louis Attanasio)

    19:436

    Фотогалерея дня: печатная плата видеокарты GeForce GTX 1080, 3D-карта в исполнении Galax и новые мостики SLI : Видеокарта GeForce GTX 1080 требует подключения только одного разъёма дополнительного питания

    19:261

    Alcatel всё-таки выпустит флагманский смартфон с SoC Snapdragon 820 и ОС Android: Смартфон TCL 950 выделяется флагманскими параметрами

    19:0621

    Nissan представила домашние аккумуляторы xStorage, которые используют элементы питания, ранее трудившиеся в электромобилях компании: Аккумулятор Nissan xStorage стоит 4000 евро

    18:547

    В линейке Canon EF-M появился первый объектив для макросъемки — Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM : Объектив Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM оценен производителем в $300

    18:5313

    Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT перезаряжается в 1,1-1,5 раза быстрее своей предшественницы: Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT поддерживает управление по радиоканалу

    18:295

    Опубликован отчет Renesas за 2016 финансовый год: Renesas Electronics Group планирует перейти на новый график отчетности

    17:532

    Объектив компактной камеры Canon PowerShot SX620 HS охватывает диапазон ЭФР 25-625 мм: Розничная цена компактной камеры Canon PowerShot SX620 HS — $280

    16:5223

    До 16 микрофонов InvenSense ICS-52000 можно объединить в массив на одной шине: Микрофоны InvenSense ICS-52000 — цифровые, то есть подключаются непосредственно к процессору

    16:10

    Fujitsu разработала специальный алгоритм, который использует математическую теорию игр применительно к городским условиям: Fujitsu создаёт ИИ для обеспечения безопасности в городе

    14:044

    Процессор видеостен Planar Clarity VCS поддерживает до 64 дисплеев: Clarity VCS — комплексное решение типоразмера 4U на CPU Intel Core i7 или Xeon

    13:264

    Шрифт Times New Roman в России могут заменить на отечественный вариант: Шрифт Times New Roman начало использовать в 1932 году британское издание The Times

    13:1189

    Появились «живые» фото смартфона Meizu с изогнутым экраном: У Meizu уже почти готов смартфон с изогнутым дисплеем

    13:036

    ПО GFXBench рассказало о смартфоне Zuk R1 с SoC MediaTek Helio P10 и экраном разрешением 1280 х 720 пикселей: Смартфон Zuk R1 получит 3 ГБ ОЗУ

    12:274

    Рынок ноутбуков упал на 7,3%. В квартальном выражении нарастить поставки смогла только Samsung: Аналитики TrendForce оценили рынок мобильных ПК

    12:2119

    Axalent использует в шлюзе для интернета вещей с поддержкой CSRmesh чипсет Qualcomm QCA4531 Wi-Fi и CSR8811 Bluetooth: Первыми разработку могут увидеть посетители открывшейся сегодня в Шанхае выставки CES Asia 2016

    12:04

    Lenovo готовит огромный планшет с 4 ГБ ОЗУ и ОС Android 6.0.1: Под именем Lenovo PB2-690N может скрываться очень большой планшет

    11:5511

    Место SoC Helio X20 в смартфоне Vernee Apollo заняла Helio X25: Начало продаж смартфона было запланировано на апрель этого года, однако Vernee отложила выпуск устройства

    11:453

    Amazon наняла команду специалистов в области компьютерного зрения для развития проекта Prime Air: Европейские специалисты научат дроны Amazon видеть всё

    11:452

    Первый дрон Xiaomi появится на рынке до конца месяца: Компания Xiaomi в прошлом году подтвердила информацию о том, что она занимается разработкой собственного дрона

    11:32

    На выпуск беспроводного маршрутизатора Portal с девятью антеннами за два дня собрано более $115 000: Конфигурация Portal включает пять портов Gigabit Ethernet (WAN и четыре LAN) и два порта USB

    11:324

    Приложение WhatsApp выпустили на Windows и OS X: Компьютерное приложение WhatsApp доступно для компьютеров, работающих под управление ОС Windows 8, и Mac OS 10.9 и новее

    11:2012

    Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 получил экран разрешением 1920 х 1200 пикселей и ОС Android 6.0: Планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 стоит от 290 евро

    11:2012

    Трекер активности Huawei Honor Band A1 обойдётся покупателям в $15: Представлен фитнес-трекер Huawei Honor Band A1

    11:04

    На 1% разработчиков приходится 94% продаж в Apple App Store: За квартал из Apple App Store скачано 1,38 млрд копий игр и приложений

    11:0217

    Камера Eyse позволяет транслировать видео с углом обзора 110 градусов на гарнитуры виртуальной реальности: Начало продаж Eyse ожидается в октябре

    10:54

    Блоки питания FSP Hydro X удерживают колебания напряжений в рамках 1%: БП FSP Hydro X характеризуются повышенной эффективностью в режиме ожидания

    09:093

    Инвалидная коляска, напечатанная на 3D-принтере, создается под конкретного пользователя: В таком кресле пользователю проще удобно захватит колесо, чтобы толкать кресло, это снижает нагрузку на руки и плечи

    08:505

    AMD может выпустить GPU Vega 10 уже в октябре: Видеокарты AMD с GPU Vega могут появиться на рынке гораздо раньше намеченного срока

    08:5017

    Устройство Amazon Kindle Audio Adapter и функция VoiceView преобразуют текст в речь: Amazon Kindle Audio Adapter предназначен для незрячих людей

    08:455

    Татуировка, которая исчезнет через год, обойдется в $50-100: Основатели Ephemeral надеются выпустить готовый продукт на рынок осенью следующего года

    08:3225

    Western Digital и SanDisk получили одобрение последнего регулятора. Сделка будет закрыта завтра: Western Digital и SanDisk закроют сделку завтра

    08:158

    За карту памяти microSD Samsung Evo Plus объёмом 256 ГБ придётся отдать $250: Samsung представила карту microSD Evo Plus объёмом 256 ГБ

    08:0542

    На смартфоне Samsung Galaxy Note 6 дебютирует приложение Samsung Focus, которое будет использовать идеи BlackBerry Hub: Samsung Focus будет аналогом BlackBerry Hub для Android

    07:4511

    Смартфон HTC Desire 628 с SoC MediaTek MT6753, 3 ГБ ОЗУ и динамиками BoomSound может стать новой надеждой компании в бюджетном сегменте: Смартфон HTC Desire 628 получит слабый аккумулятор

    07:153

    Средняя отпускная цена смартфона в Индии за год выросла на четверть: Рынок смартфонов Индии вырос на 21,4%

    07:002

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