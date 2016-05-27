  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    27 мая 2016

    Представлены стоечные хранилища данных с сетевым подключением Thecus W12850 и W16850: Хранилища Thecus W12850 и W16850 работают под управлением операционной системы Windows Storage Server

    14:59

    Хранилище данных Infortrend EonStor DS 1036B вмещает 36 накопителей типоразмера 2,5 дюйма: Производитель относит хранилище данных Infortrend EonStor DS 1036B к начальному уровню

    14:45

    Функциональность Force Touch можно добавить в другие смартфоны программным путем: Разработка специалистов университета Мичигана называется ForcePhone

    14:2881

    Foxconn покупает 66,67% канадской компании Smart Technologies, выпускающей умные интерактивные дисплеи: Доход Smart Technologies в прошлом году составил 348 млн долларов

    14:055

    Microsoft и Facebook проложат трансатлантический кабель: Кабель длиной 6600 км впервые соединит США с югом Европы

    12:4724

    На выпуск аналоговой клавиатуры Wooting One уже собрано вдвое больше средств, чем намечалось: Отгрузка клавиатур Wooting One должна начаться в ноябре

    12:3118

    Смартфон Oppo A59 получит 3 ГБ ОЗУ и экран разрешением 1280 х 720 пикселей: Смартфон Oppo A59 оснастят SoC Snapdragon 616

    11:226

    Intel покупает компанию Itseez, занимающуюся технологиями компьютерного зрения: Компания Itseez переходит под крыло Intel

    11:114

    Ноутбуки Acer TravelMate P2 на процессорах Intel Core шестого поколения могут быть оснащены дактилоскопическими датчиками: Ноутбуки Acer TravelMate P2 поставляются с Windows 10

    10:491

    Samsung рассказала об особенностях конструкции камеры Gear 360: Samsung показала, что внутри у камеры Gear 360

    10:372

    По итогам первого квартала 2016 года Samsung уверенно лидирует на рынке SSD с долей более 40%: На втором месте находится компания SanDisk с 12,8%

    10:078

    Технология NeoPower 2.0, реализованная в Nubia Z11 Max, предназначена для увеличения времени работы смартфона: Nubia Z11 Max анонсируют 7 июня

    09:54

    Специальное издание смартфона Samsung Galaxy S7 edge адресовано любителям игры Injustice: Gods Among Us: Смартфон Samsung Galaxy S7 edge Injustice Edition создан в сотрудничестве с Warner Bros. Interactive Entertainment

    09:519

    Sony должна существенно нарастить поставки ЖК-телевизоров в этом году: В прошлом календарном году компания Sony поставила на рынок около 13 млн телевизоров семейства Bravia

    09:3416

    3D-карта AMD FirePro S7100X с аппаратной виртуализацией предназначена для blade-серверов: Первыми 3D-карты AMD FirePro S7100X получили серверы HPE ProLiant WS460c Gen9

    09:035

    Характеристики смартфона Asus Zenfone 3 Deluxe опубликованы в базе данных GFXBench: Свежая утечка характеристик Asus Zenfone 3 произошла из базы данных тестового пакета GFXBench

    07:40

    Очередной недорогой смартфон LeEco может получить SoC Exynos 8870: LeEco готовит ещё один доступный смартфон с платформой Samsung

    07:20

    Европейские покупатели смартфонов Huawei Honor 7 и Honor 5X могут вернуть их в течение 60 дней: При этом традиционный для данного региона срок возврата новой вещи в магазин составляет 14 дней

    07:153

    WhatsApp является самым популярным мессенджером среди пользователей Android: SimilarWeb провела исследование в 187 странах мира, выяснив, что WhatsApp лидирует в 109 из них, то есть в 55,6% случаев

    07:0037

    Фотогалерея дня: нереференсные видеокарты GeForce GTX 1080 в исполнении Asus, Gigabyte, Zotac, EVGA и Gainward: Появились изображения нереференсных видеокарт GeForce GTX 1080

    07:008

    Представлен смартфон Samsung Galaxy C7 (Обновлено): Ожидаемая цена Samsung Galaxy C7 находится на отметке 200 долларов

    06:4528

    Представлена гарнитура виртуальной реальности ZTE VR: ZTE VR предлагается по цене около $79

    06:201

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018