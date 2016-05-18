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    18 мая 2016

    Представлена ОС Android Wear 2.0 Developer Preview: ОС Android Wear 2.0 станет доступна потребителям летом, а разработчикам уже сейчас

    23:102

    Представлено включаемое голосом устройство Google Home для домашнего общения с помощником Google: Выпуск Google Home намечен на текущий год

    22:393

    Google Daydream — новое видение виртуальной реальности поискового гиганта: Google представила проект Daydream

    22:372

    Google Assistant — ещё один голосовой помощник нового поколения: Голосовой помощник Google Assistant сможет гораздо больше, чем Now

    22:06

    Компьютерный корпус SilverStone Redline RL05 оснащен разъемом USB-C: Корпус SilverStone Redline RL05 рассчитан на системные платы типоразмера microATX и ATX

    21:484

    Google Duo — ПО для видеозвонков, с возможностью подсмотреть за звонящим до того, как принять вызов: Google Duo составит конкуренцию Skype

    21:4613

    Google Allo — новый мессенджер поискового гиганта с оригинальными возможностями и встроенным помощником: Google представила ПО Allo

    21:2814

    Начались продажи TP-Link Talon AD7200 — первого маршрутизатора Wi-Fi 802.11ad: Цена TP-Link Talon AD7200 равна $350

    21:2015

    Водоблок EK-FB ASUS Z170S Monoblock для системной платы Asus Sabertooth Z170 S отводит тепло от процессора и регуляторов напряжения: Основание EK-FB ASUS Z170S Monoblock изготовлено из меди и никелировано

    21:052

    Данные компании BackBlaze за три года указывают на то, что самыми надёжными HDD являются модели Hitachi: Hitachi создаёт самые надёжные жёсткие диски

    20:5017

    Screen Holdings начинает поставки оборудования для серийного выпуска панелей OLED: Поставки оборудования стартовали в апреле

    19:454

    Sony инвестирует средства в молодую компанию Cogitai, совместно с которой будет разрабатывать новый искусственный интеллект: Sony возьмётся за создание нового ИИ

    18:586

    Долг Dell в связи с покупкой EMC оказался на 4 млрд долларов больше, чем планировалось: Долгосрочные перспективы Dell выглядят туманно, но это не смутило инвесторов

    16:262

    Tesla ведет переговоры с LG и Samsung о поставках аккумуляторов и панелей OLED для электромобиля Model 3 : Поставки Model 3 начнутся в 2017 году

    15:5410

    Аксессуар Pocket-VR для iPhone 6 и Samsung Galaxy S7 оценен в $70: Он спроектирован таким образом, чтобы быть совместимым с линейкой чехлов Speck Candyshell Grip

    15:5113

    Microsoft выпускает кумулятивное обновление для Windows 7: Вышло первое крупное обновление для Windows 7 после SP1

    15:1437

    Сегодня Google может анонсировать конкурента умной АС Amazon Echo : Поступление в продажу Google Home ожидается этой осенью

    14:50

    E Ink Holdings продолжает оставаться убыточной: E Ink Holdings отчиталась за первый квартал 2016 года

    14:0017

    TSMC приписывают намерение снизить цены на выпуск продукции по нормам 16 и 20 нм: Жесткая конкуренция между поставщиками микросхем для смартфонов привела к падению цен

    13:542

    Renault Samsung Motors намерена выпустить первый компактный электромобиль для коммерческого сегмента: Renault Samsung Motors разработает однотонный коммерческий электромобиль

    13:4017

    Смартфоны Samsung Galaxy C будут представлены 26 мая в Китае: Металлические смартфоны Galaxy C компания Samsung представит через неделю

    13:191

    Microsoft продаёт бизнес по производству мобильных телефонов за 350 млн долларов: Microsoft больше не будет выпускать мобильные телефоны

    13:0144

    Amazon работает над планшетным ПК с поддержкой голосового помощника Alexa: Amazon может выпустить очень крупный планшет с Alexa

    12:37

    В одном из смартфонов линейки Asus Zenfone 3 используется SoC Qualcomm Snapdragon 820: Asus Zenfone 3 с индексом Z016D получил также камеру разрешением 23 Мп

    12:15

    Специалисты DxOMark оценили камеру смартфона Moto G Plus на уровне камеры iPhone 6s Plus: Смартфон Moto G Plus получил у DxOMark 84 балла

    11:43

    На экран монитора Dell P4317Q можно выводить изображение с четырех источников одновременно: Цена монитора Dell P4317Q — $1350

    11:3012

    Функциональность Always On Display смартфона Samsung Galaxy S7 получила полезное обновление: Вы можете уменьшить промежуток времени, когда дисплей смартфона на отключается, тем самым повысив время работы смартфона

    11:2321

    30 мая компания Asus представит три смартфона линейки ZenFone 3, включая какой-то очень крупный аппарат: В конце месяца Asus покажет три новых смартфона

    11:211

    Бывшие разработчики автомобиля Google, сервиса Google Maps и смартфона Moto X намерены создать систему самоуправления для существующих грузовиков: В штате компании Ottomotto насчитывается 41 сотрудник

    11:063

    Смартфон ZTE Axon 7 получил стереодинамики и продвинутый аудиочип AKM: Иточники утверждают, что ZTE Axon 7 получит современный 32-разрядный чип производства AKM

    11:00

    Смартфон Vernee Apollo Lite поступит в продажу 1 июня по цене $230: Изначально ожидалось, что Vernee Apollo Lite будет стоить 200 долларов, однако в итоге цену повысили до 230 долларов

    10:40

    По данным аналитиков StatCounter, Firefox сместил настольные браузеры Microsoft на третье место: На рынке браузеров произошла ещё одна смена мест

    10:1218

    Часы для авиаторов Garmin D2 Bravo Titanium могут следить за физической активностью владельца, а их цветной экран имеет сапфировую защиту: В браслете часов Garmin D2 Bravo Titanium используется титан

    10:088

    Набор для разработчиков IDT WP3W-RK предназначен для создания беспроводных зарядных устройств небольшой мощности: Беспроводные зарядные устройства небольшой мощности подойдут для умных часов, трекеров физической активности и другой носимой электроники

    09:231

    Смартфон Alcatel Flash Plus 2: металлический корпус, ЦАП AKM4375, сканер отпечатков пальцев и стоимость $160: Смартфон Alcatel Flash Plus 2 сможет потягаться с моделями Xiaomi и Meizu

    08:008

    Специалисты ресурса it168 разобрали смартфон Xiaomi Mi Max: Внутри смартфона Xiaomi Mi Max большую часть места занимает аккумулятор

    07:50

    Смартфоны Xiaomi Mi 5 и Huawei Mate 8 заметно уступают Oppo R9 по объему производства: По информации, которой располагает IHS, каждый месяц китайская компания Oppo производит около 2 млн смартфонов

    07:483

    Умные часы ASU Cast One со встроенным лазерным проектором оценены в 460 долларов: Производитель утверждает, что крошечный проектор, встроенный в правую часть часов ASU Cast One, значительно превосходит в плане технологий портативные проекторы DLP

    07:3510

    Apple откроет первые фирменные магазины в Индии: До конца следующего года будут открыты три фирменных магазина Apple, которые будут расположены в Дели, Бангалоре и Мумбае

    07:2017

    Новые флагманские смартфоны Moto могут получить наименования Moto Z: Скоро нас ожидает анонс смартфонов Moto Z Style и Moto Z Play

    07:153

    Twitter перестанет считать ссылки частью сообщения длиной в 140 знаков: Изменение вступит в силу в течение двух недель

    07:094

    Google Art Camera — роботизированная камера, предназначенная для съёмки картин в очень высоком разрешении: Музеи получат камеры Google Art Camera бесплатно

    07:008

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