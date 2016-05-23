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    23 мая 2016

    Pebble готовит на завтра какой-то крупный анонс : Завтра Pebble представит что-то новое

    21:015

    Смартфон Google Project Ara не будет полностью модульным: Смартфон Google Project Ara будет стоить не больше топовых смартфонов других компаний

    20:4923

    В Японии создан миниатюрный электромобиль с пластмассовым кузовом, похожий на мягкую игрушку: Конструкторы Rimono используют термопластики GFRTP и CFRTP производства Mitsui Chemicals

    20:2129

    Против Fitbit подан коллективный иск. Компания обвиняется в том, что её трекеры активности некорректно измеряют ЧСС: Fitbit обвиняется в обмане покупателей

    19:4627

    Платёжная система LG Pay с использованием специальных карт White Card станет доступна в Южной Корее в сентябре: LG Pay стартует в сентябре

    18:552

    Qsan Technology привезет на Computex 2016 хранилища данных серий XCubeSAN XS5200 и XCubeDAS XD5300: Нашим постоянным читателям с хорошей памятью эти обозначения могут показаться знакомыми

    16:523

    Olympus приписывают намерение в ближайшее время представить объектив с фокусным расстоянием 35 мм для макросъемки : В системе Micro Four Thirds есть объектив для макросъемки с большим фокусным расстоянием

    13:494

    Беспроводная гарнитура JayBird Freedom подойдет сторонникам активного образа жизни: Гарнитура JayBird Freedom с интерфейсом Bluetooth стоит $200

    13:191

    Huawei планирует выпустить смартфоны и гарнитуры виртуальной реальности на базе Google Daydream: Компания Huawei — не единственный китайский производитель, проявляющий интерес к устройствам виртуальной реальности

    12:551

    Apple обвиняют в нарушении шести патентов в двух десятках моделей мобильных устройств: Список включает iPhone SE и другие смартфоны и планшеты Apple

    12:3432

    Microchip DV164140-1 и DV164140-2 — первые ознакомительные наборы для разработчиков, желающих использовать беспроводную технологию LoRa: Набор включает шлюз LoRaWAN, два датчика и образ серверного приложения

    11:432

    Apple рассчитывает на выпуск 72-78 млн смартфонов iPhone 7 в этом году: Как утверждается, основным сборщиком iPhone 7 будет Foxconn

    11:0745

    Integral Memory говорит, что первой начала продажи карт памяти microSD объемом 256 ГБ: Карты памяти microSDXC объемом 256 ГБ предназначены для мобильных устройств

    10:457

    Toshiba сократит капитальную базу более чем вдвое — до 1,8 млрд долларов: Шесть лет приписок не могли пройти бесследно

    10:075

    EverDisplay Optronics борется с Samsung Display за заказы на панели AMOLED: Столкнувшись с конкуренцией, компания Samsung Display снизила цены на панели AMOLED

    09:469

    Изображения корпуса смартфона iPhone 7 указывают на наличие четырех громкоговорителей: Cветодиодная вспышка сменила свое положение и располагается не справа от камеры, а под ней

    09:3822

    Анонс смартфона Zuk Z2 ожидается 31 мая, вместо Exynos 8890 теперь речь идет о SoC Qualcomm: Ситуация оказалась довольно странной, когда ZUK опубликовала первое рекламное изображение ZUK Z2

    09:256

    Xiaomi подтвердила наличие поворотной камеры у своего первого дрона : Это обеспечит больше свободы любителям воздушной съемки

    09:051

    Допустимая диагональ устройств с Windows 10 Mobile увеличена до девяти дюймов: На днях компания Microsoft обновила требования к аппаратной части устройств,

    08:269

    Шестидюймовый смартфон ZTE Grand X Max 2 оснащен сдвоенной камерой при цене $200: Говоря о сдвоенной камере, стоит отметить наличие двух разных модулей разрешением 13 и 2 Мп

    08:161

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    08:00

    Автомобили BMW получат систему CarPlay в этом году: В прошлом году появилась информация о том, что BMW и Apple ведут переговоры о каком-то секретном проекте

    07:5934

    Контент магазина Oculus Store стал доступен только тем, у кого есть шлем Oculus Rift: Ранее вы могли скачать в Oculus Store любое приложение, не имея Oculus Rift

    07:441

    Nokia уволит меньше сотрудников, чем собиралась: Nokia уволит 1032 человека из финского подразделения

    07:151

    Аналитики Mercury Research отметили первый за три года рост поставок настольных GPU: Аналитики Mercury Research оценили рынок графических решений

    07:004

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