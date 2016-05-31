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    31 мая 2016

    Компания Zadak511 дебютировала на выставке Computex 2016 с подсвечиваемыми модулями ОЗУ и SSD: Продукция Zadak511 ориентирована на любителей разгона

    22:509

    Впечатления от демонстраций виртуальной реальности на Computex 2016 от нашего корреспондента: Одной из главных тем, которая буквально заполонила выставочные стенды различных компаний, стала виртуальная реальность

    22:454

    Видеопревью ноутбуков Asus ZenBook 3 и Asus Zenbook UX330 с выставки Computex 2016: Собственный корреспондент iXBT.com продолжает присылать эксклюзивные материалы с выставки Computex 2016

    22:275

    Боковые стенки корпусов Phanteks Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition и Enthoo Pro M Tempered Glass Edition изготовлены из тонированного закаленного стекла: У модели Enthoo Evolv ATX Tempered Glass Edition есть ее одна особенность

    22:071

    Упоминание о смартфоне Samsung Galaxy Note 7 edge замечено в базе данных индийской таможни: Следующий смартфон Samsung семейства Galaxy Note будет называться Galaxy Note 7

    21:5516

    На системной плате Supermicro C7Z170-OCE с процессорным гнездом LGA1151 установлен мост PCIe : Для оформления системной платы Supermicro C7Z170-OCE выбрано сочетание черного и зеленого цветов

    21:382

    Механическая клавиатура AZiO MGK Alpha ориентирована на любителей игр: Механическая клавиатура AZiO MGK Alpha подключается к компьютеру по USB

    21:262

    Подтверждены спецификации умного браслета Samsung Gear Fit 2: Начало продаж Samsung Gear Fit 2 ожидается в июне

    21:124

    Модули памяти Klevv Fit 4 DDR4 будут предложены в комплектах объемом до 32 ГБ: Внешне новые модули очень похожи на модули Klevv Fit (DDR3)

    20:59

    Стенки корпуса Phanteks Enthoo Elite категории full-tower изготовлены из листового алюминия толщиной 4 мм и стекла: Большие размеры Enthoo Elite позволяют размещать в корпусе многочисленные компоненты

    20:506

    Dell выпускает первый в мире гибридный ПК «2-в-1» с 17-дюймовым экраном: Экран компьютера Dell Inspiron 17 7000 имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей

    20:313

    Zotac показала 3D-карту GeForce GTX 1080 ArticStorm: Информации о том, когда 3D-карта Zotac GeForce GTX 1080 ArticStorm появится в продаже, пока нет

    20:06

    Видео с выставки: планшетные ПК Asus Transformer 3 Mini и Pro: Вчера перед начало выставки Computex 2016 компания Asus показала линейку новых планшетных компьютеров

    19:541

    Видеокарта Asus GeForce ROG Strix GeForce GTX 1070 выделяется заводским разгоном и нереференсной печатной платой: Asus представила видеокарту GeForce ROG Strix GeForce GTX 1070

    19:52

    Видеопревью самого мощного ноутбука в мире Asus ROG GX800 с Computex 2016: Ноутбук оснащен парой видеокарт Nvidia GeForce GTX 1080

    19:355

    Asus представила профессиональный монитор ProArt 5K UHD и игровую модель ROG Swift PG258Q: Игровой монитор Asus ROG Swift PG258Q имеет кадровую частоту 240 Гц

    19:325

    Видеопревью смартфонов Asus Zenfone 3 Deluxe и Asus Zenfone 3 Ultra с выставки Computex 2016: Собственный корреспондент iXBT.com, который на этой неделе поставляет нас фото- и видеоматериалами с выставки Computex 2016, записал видеопревью новых смартфонов

    19:20

    Marvell выпускает семейства однокристальных систем vSoC Armada 7000 (88F70x0) и 8000 (88F80x0) : В однокристальных системах vSoC Armada 7000 (88F70x0) и 8000 (88F80x0) используются ядра ARM Cortex-A72

    18:54

    Apple перейдёт на трёхлетний цикл обновления смартфонов: В нынешнем году мы не увидит действительно новой модели iPhone

    18:2745

    На Computex 2016 представлены SSD Plextor M8Pe с интерфейсом PCI Express и внешние SSD EX1: SSD Plextor M8Pe построены на контроллере Marvell 88SS1093

    18:202

    EVGA показала видеокарты GeForce GTX 1080 FTW, GTX 1080 Classified и GTX 1080 Hybrid: Видеокарты EVGA GeForce GTX 1080 FTW, GTX 1080 Classified и GTX 1080 Hybrid выделяются системами охлаждения

    18:121

    Прототип СВО PowerColor LCS следующего поколения включает радиатор типоразмера 360 мм: Кроме того, была анонсирована СВО для моделей с двумя GPU

    18:00

    В апреле каждый четвёртый проданный в Китае смартфон носил логотип Xiaomi: Xiaomi улучшила показатель продаж смартфонов

    17:565

    Globalfoundries расширяет присутствие в Китае: Фабрика в Чунцине получит оборудование для работы с 300-миллиметровыми пластинами

    16:58

    Ассортимент Noctua в скором времени пополнится крупным процессорным охладителем для системных плат Intel Socket P (LGA3647) и AMD SP3: Noctua показала новый кулер

    15:371

    Стало известно, когда Panasonic прекратит выпуск телевизионных панелей: В некоторых телевизорах Panasonic уже используются панели производства LG Display

    15:3017

    На Computex 2016 замечена 3D-карта EVGA GeForce GTX 1070 SuperClocked: Выпуск Nvidia GeForce GTX 1070 намечен на 10 июня

    14:443

    Однокристальная система Snapdragon Wear 1100 предназначена для устройств носимой электроники: Однокристальные системы Snapdragon Wear 1100 уже доступны для заказа и отгружаются заказчикам

    14:23

    Шестидюймовый смартфон Funker W6.0 Pro 2 получил SoC Snapdragon 617, Windows 10 и поддержку Continuum: Модель Funker W6.0 Pro 2 является куда более производительной, а значит и более привлекательной для тех, кто хочет опробовать концепцию полноценного карманного компьютера и офиса

    12:509

    Пятидюймовый смартфон Zuk Z2 с SoC Snapdragon 820 и 4 ГБ ОЗУ оценен в $273: Один из самых популярных смартфонов этой весны Xiaomi Mi5 в базовой версии, которая имеет 3 ГБ оперативной памяти, стоит $350

    12:2216

    Смартфон Yu Yunicorn стоимостью $195 оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мА·ч и 4 ГБ ОЗУ: Смартфон Yu Yunicorn подорожает через месяц продаж

    11:592

    Представлены новые платформы Qualcomm 802.11ac Tri-Radio для оборудования домашних сетей: Ознакомительные образцы новых платформ уже поставляются заказчикам

    11:44

    Видеокарта MSI GTX 1080 Lightning потребует подключения трёх кабелей дополнительного питания: Появились фото карты MSI GTX 1080 Lightning

    11:4018

    В Китае анонсировали продажи адаптеров для подключения гарнитур с разъемом 3,5 мм к порту Lightning: Это является косвенным доказательством того, что Apple все же откажется от разъема 3,5 мм в новом iPhone

    11:2817

    Magix Software купила большинство программных продуктов Sony Creative Software : Программы SCS Catalyst Browse и Catalyst Production Suite продолжит разрабатывать Sony

    11:224

    Умные часы HTC теперь ожидаются только осенью: Об умных часах HTC впервые заговорили еще в 2013 году

    11:197

    Снижение спроса на планшеты вынуждает поставщиков комплектующих переключаться на другие рынки: Спрос на традиционные планшеты стабильно снижается в течение последних пары лет

    11:087

    Смартфон Xiaomi Mi5 начнут продавать в обычном режиме 1 июня, спустя три месяца после выхода: В течение всей весны Xiaomi Mi5 можно было приобрести исключительно в ходе так называемых молниеносных распродаж

    10:5510

    Картинки с выставки: шасси PowerColor Devil Box для внешней 3D-карты: Шасси PowerColor Devil Box подключается к хосту по интерфейсу Thunderbolt 3

    10:215

    Первый 10-ядерный процессор Intel для настольных систем оценен в $1723: Помимо флагмана, доступна восьмиядерная модель Core i7-6900K и шестиядерные модели Core i7-6850K и i7-6800K

    09:5732

    Индия не разрешила Apple продавать подержанные смартфоны: Apple принадлежит не более 2% рынка смартфонов в Индии, который уже в 2017 году станет вторым в мире

    09:1242

    Разработчики теряют интерес к умным часам Apple Watch: Apple Watch становятся неинтересными разработчикам

    09:0052

    Apple приписывают намерение использовать в мобильных устройствах гибкие сенсорные экраны: В гибких сенсорных экранах будут использоваться серебряные нанопроводники

    08:3220

    Gigabyte Brix Gaming UHD — компактный игровой ПК начального уровня с видеокартой GeForce GTX 950: ПК Gigabyte Brix Gaming UHD помещён в корпус объёмом 2,6 л

    08:102

    Galax продемонстрировала нереференсные видеокарты GeForce GTX 1080 и GTX 1070: Galax готовит видеокарты GeForce GTX 1080 и GTX 1070 семейства HOF

    07:454

    Шасси PowerColor Devil Box предназначено для внешней 3D-карты: Габариты PowerColor Devil Box равны 400 x 172 x 242 мм

    07:403

    Новые смартфоны Apple в минимальной конфигурации наконец-то получат 32 ГБ флэш-памяти: Смартфоны Apple больше не будут оснащаться 16 ГБ памяти

    07:3022

    Samsung начинает серийный выпуск первых SSD NVMe объемом 512 ГБ в виде микросхем BGA: В корпусе PM971-NVMe упаковано 16 чипов Samsung V-NAND плотностью 256 Гбит каждый

    07:0138

    Монитор Asus Designo Curve MX34VQ получил изогнутый сверхширокоформатный экран: Монитор Asus Designo Curve MX34VQ имеет разрешение 3440 х 1440 пикселей

    07:00

    Patriot анонсирует карты памяти EP PRO-II SDXC и EP PRO-II microSDXC с интерфейсом UHS-II: В продаже карты памяти EP PRO-II SDXC и microSDXC должны появиться в августе

    06:35

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