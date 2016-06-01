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    1 июня 2016

    Мобильные модули памяти Patriot Viper DDR4 SO-DIMM достигли частоты 2800 МГц: Планки Patriot Viper DDR4 SO-DIMM предлагаются одинарными и сдвоенными комплектами

    23:08

    Однокристальная система Marvell IAP220 предназначена для устройств интернета вещей и носимой электроники: Ознакомительные образцы Marvell IAP220 уже доступны

    20:481

    Akitio Thunder3 Quad — первое внешнее хранилище с четырьмя отсеками, оснащенное интерфейсом Thunderbolt 3: Внешнее хранилище Akitio Thunder3 Quad с четырьмя отсеками оснащено интерфейсом Thunderbolt 3

    19:0014

    Аналитики IDC понизили прогноз роста рынка смартфонов в этом году с 5,7% до 3,1%: Эксперты полагают, что рынки Японии и Канады в этом году даже сократятся

    18:25

    Компания Raijintek показала первую пассивную систему жидкостного охлаждения: Raijintek уже удалось запатентовать разработку во многих странах

    18:1023

    Семейство Marvell 88RC13xx включает контроллеры RAID с восемью портами SATA 6 Гбит/с: По мнению производителя, новые контроллеры найдут применение в инфраструктуре облачных хранилищ

    17:521

    Существующие охладители Noctua можно будет использовать с процессорами AMD в исполнении AM4: Совместимость будет обеспечена бесплатно, причем, даже для моделей десятилетней давности

    17:321

    Корпус Cougar Panzer Max способен вместить плату типоразмера E-ATX или SSI-EEB: Одновременно представлена модель Cougar Panzer

    17:153

    Представлен смартфон LG Stylus 2 Plus: На Тайване смартфон LG Stylus 2 Plus уже можно купить примерно за $340

    15:585

    Начата работа над проектами IEEE P802.3cd и IEEE P802.3bs, которые позволят увеличить скорость Ethernet до 200 Гбит/с: Предполагается стандартизовать скорости 25, 50, 100 и 200 Гбит/с

    15:184

    Мыши Cougar Revenger и 550M RGB ориентированы на любителей игр: Модель Revenger возглавляет ассортимент мышей Cougar

    14:30

    Noctua показала полупрозрачные вентиляторы толщиной 15 мм, которые скоро пополнят серию А: Роторы тонких вентиляторов Noctua A подвешены на двойных шарикоподшипниках

    14:171

    Блоки питания G.Skill RipJaws Platinum относятся к верхнему сегменту: Мощность модели PS850P равна 850 Вт, модели PS1200P — 1200 Вт, модели PS1250P — 1250 Вт

    14:044

    У DisplayLink готово первое решение для подключения четырех мониторов 4K с частотой обновления 60 к/с по одному кабелю USB: На Computex 2016 показана подключенная к компьютеру стыковочная станция на чипсете DL-6950

    13:464

    Эксклюзив: фитнес-трекер Asus VivoWatch останется без преемника. Умные часы Asus ZenWatch 3 будут представлены на IFA 2016: Производитель принял решение отказаться от направления VivoWatch

    12:383

    12-мегапиксельный датчик изображения OmniVision OV12890 с пикселями размером 1,55 мкм появится в смартфонах конце года: OmniVision представила датчик изображения OV12890

    12:129

    Функция Windows Hello открыта для использования другими разработчиками и производителями: Для входа в систему можно будет использовать сторонние аппаратные средства

    11:424

    Apacer представила на Computex 2016 устройство AvataRAM, предназначенное для ускорения ПК (фото с выставки): Производитель утверждает, что данное решение позволят существенно повысить скорость работы компьютера при решении повседневных задач

    11:3710

    Noctua показала прототип вентилятора типоразмера 120 мм толщиной 15 мм: Скорость вращения и производительность вентилятора производитель пока не раскрывает

    11:1511

    Сетевой интегрированный усилитель и ЦАП Electrocompaniet ECI 6DS оснащен улучшенным блоком питания: Electrocompaniet ECI 6DS оснащен беспроводным адаптером и поддерживает стриминг из локальной сети

    11:118

    Пара AMD Radeon RX480 в режиме Crossfire обгоняет 3D-карту Nvidia GeForce GTX 1080, будучи на $200-300 дешевле: AMD Radeon RX480 с 4 ГБ памяти стоит $199

    10:4858

    Computex 2016: MSI показала прототип системной платы на чипсете Intel Z270: Новинка должна поступить в продажу в ноябре

    10:303

    Процессоры Intel Skylake-E будут иметь новое исполнение — LGA 3647: Появление системных плат с новым процессорным разъемом ожидается в 2017 году

    10:2520

    На Computex 2016 замечена 3D-карта Inno3D GeForce GTX 1070 Gaming OC: Обозначение Gaming OC указывает на наличие заводского разгона

    10:152

    Настройки игровой мыши AZiO EXO Alpha можно хранить в облаке: В мыши AZiO EXO Alpha используется оптический датчик разрешением 9800 точек на дюйм

    10:013

    Смартфон Meizu Pro 6 Plus представят 30 июня: В Meizu Pro 6 Plus повысится не только диагональ дисплея до пока неизвестного значения, но и разрешение, которое составит 4К

    09:502

    SSD Adata SX8000NP: SSD в форм-факторах M.2 и U2 объемом до 2 ТБ: SSD Adata SX8000NP построены на контроллере Silicon Motion SM2260

    09:404

    Партнеры AMD начнут получать процессоры AMD Summit Ridge на микроархитектуре Zen в следующем квартале: В перспективе планируется использование ядра Zen в процессорах для серверов, ноутбуков и встраиваемых систем

    09:3313

    Смартфоны Xiaomi будут поставляться с предустановленными приложениями Microsoft Office и Skype: Также в соглашении присутствуют пункты о перекрестном лицензировании и передаче определенных патентов

    09:2213

    Представлены APU AMD седьмого поколения (Bristol Ridge): По графической производительности процессоры AMD Bristol Ridge на 37% превосходят предыдущее поколение APU

    09:097

    Смартфон OnePlus 3 поступит в продажу 16 июня: Анонс смартфона состоится днем раньше

    09:052

    Смартфон Vernee Apollo Lite задержится до июля, сегодня стартует прием предзаказов: Некоторые магазины с 1 по 15 июня будут предлагаться 30-долларовую скидку на первые 100 смартфонов, которые продаются каждый день

    08:481

    Представлена 3D-карта AMD Radeon RX 480 стоимостью от $199 на 14-нанометровом GPU Polaris 10: Продажи AMD Radeon RX 480 должны начаться 29 июня

    08:4527

    Adata SU700 — SSD начального уровня на базе контроллера Maxiotek MK8115: По слухам, Maxiotek MK8115 является переименованным контроллером JMicron

    08:451

    Смартфон Sony Xperia E5 получил бюджетную начинку при цене 199 евро : Представитель Sony Netherlands подтвердил, что в Европе смартфон будет предлагаться за 199 евро

    08:324

    Для оформления системной платы Supermicro C7X99-OCE выбрано сочетание черного и синего цветов: На плате Supermicro C7X99-OCE установлено восемь слотов для модулей памяти

    08:275

    Шлем Microsoft HoloLens получил обновление, принесшее поддержку многозадачности : Шлем Microsoft HoloLens научился работать с мышкой

    08:155

    Представлены нагрудные камеры Transcend DrivePro Body 20 и DrivePro Body 52 Body : DrivePro Body 52 представляет собой связку из компактной камеры, которая подключена кабелем длиной 1,2 м к основному блоку

    08:062

    Представлены персональные облачные хранилища Transcend StoreJet Cloud 110 и StoreJet Cloud 210 : StoreJet Cloud 110 и StoreJet Cloud 210 позволяют синхронизировать данные при помощи одной кнопки

    07:453

    Моноблочный ПК Digital Storm Aura можно оснастить видеокартой GeForce GTX 1080 и процессором Core i7-6950X: Моноблочный ПК Digital Storm Aura может обойтись более чем в $5000

    07:454

    Смартфон Meizu metal 2 получит больший аккумулятор, но менее производительную платформу: Смартфон Meizu metal 2 оснастят SoC MediaTek Helio P10

    07:151

    Чехлы mophie для смартфонов iPhone, поддерживающие технологию беспроводной зарядки, получили не очень ёмкие аккумуляторы: mophie представила новые чехлы для iPhone

    07:0015

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