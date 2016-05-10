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    10 мая 2016

    Одноплатный ПК Orange Pi Lite при цене $12 получил адаптер Wi-Fi и SoC AllWinner H3: Плата Orange Pi Lite поддерживает образы ОС Android 4.4, Debian и Raspbian

    22:53

    Monospinner — управляемый летательный аппарат всего с одной подвижной частью: Управление перемещением Monospinner осуществляется с помощью точного увеличения и уменьшения мощности

    22:0415

    ПО GFXBench приписывает смартфону Samsung Galaxy S7 Active наличие SoC Snapdragon 820: Смартфон Samsung Galaxy S7 Active получит отличную 12-мегапиксельную камеру

    21:085

    Опубликован отчет Motorola Solutions за первый квартал 2016 финансового года: Хотя доход Motorola Solutions уменьшился всего на 2%, операционная прибыль уменьшилась на 16%

    21:08

    Тестирование всех моделей смартфонов Apple iPhone показало любопытные результаты: Специалисты EverythingApplePro решили сравнить все смартфоны Apple

    17:2619

    Представлен смартфон Huawei Honor V8 стоимостью $350, оснащённый камерами, как у модели P9: Смартфон Huawei Honor V8 наделили экраном QHD

    16:481

    Индия разработала инструмент для взлома заблокированных смартфонов, включая продукты Apple: Индия разработала способ взлома разных смартфонов

    16:2133

    Рынок смартфонов Китая вырос в годовом выражении на 20,1%. Лидер — компания Huawei: Digitimes Research оценила китайский рынок смартфонов

    16:0216

    Мобильная версия браузера Edge также получит поддержку расширений: Microsoft работает над добавлением поддержки расширений мобильного браузера Edge

    15:222

    Tsinghua Unigroup приобрела 3% акций Imagination Technologies: Tsinghua Unigroup стала акционером Imagination Technologies

    15:12

    Водоблок EK Water Blocks для видеокарты Radeon Pro Duo оценён в 155 евро: EK-FC Radeon Pro Duo — водоблок для Radeon Pro Duo

    14:592

    Разработчики революционного голосового помощника Viv показали своё детище в действии: Разработчики Viv провели показательное мероприятие

    14:467

    Аксессуар Xiaomi iHealth будет измерять ваши биометрические данные. Новые фотографии Xiaomi Mi Band 2: Аксессуар поступит в продажу по цене 60 долларов

    12:50

    Представлен смартфон Xiaomi Mi Max и ОС MIUI 8, основанная на Android 6.0, которая будет доступна почти для любого смартфона компании: Смартфон Xiaomi Mi Max оценили в $230

    12:1521

    Смартфон Lenovo Project Tango выйдет на рынок под брендом Moto : Смартфон Moto Tango анонсируют 9 июня

    11:41

    Foxconn потратит $10 млрд на новую фабрику по производству iPhone в Индии: К 2020 году производитель намеревается построить в Индии от 10 до 12 новых фабрик

    08:1426

    Meitu готовит смартфон для женской аудитории с фронтальной камерой разрешением 21 Мп: Объем оперативной памяти устройства составляет 3 ГБ, емкость флэш-памяти равна 64 ГБ

    08:0029

    Samsung будет заниматься разработкой полупроводниковых решений для беспилотных автомобилей: Samsung всерьёз заинтересовалась автомобильным сегментом

    07:5010

    Встроенный клиент VPN добавили в браузер Opera для iOS : Реализацией данной функциональности занималась компания Surfeasy, которую Opera купила в прошлом году

    07:409

    Ожидается, что смартфон iPhone 7 будет иметь такие же габариты, как iPhone 6s. Опубликована новая фотография: При этом толщина смартфона пока остается неизвестной

    07:1826

    Acer выпустит игровой смартфон в конце года: Acer хочет выпустить на рынок игровой смартфон

    07:156

    Поезда Hyperloop могут быть созданы на основе технологии Inductrack: Hyperloop Transportation Technologies будет использовать технологию Inductrack

    07:008

    Система ParaZero SafeAir защитит дрон и прохожих от повреждений при падении: Парашют раскрывается довольно быстро, в случае с маленьким дроном массой до 3 кг система срабатывает в течение 3 метров падения

    06:553

    Опубликованы фотографии смартфона Huawei Honor V8 : Сдвоенная камера будет не такой, как у Huawei P9, она не получила сертификат знаменитой немецкой компании.

    06:412

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