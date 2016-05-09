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    9 мая 2016

    Рынок ПК, согласно данным Canalys, упал до уровня 2011 года: За прошлый квартал было продано 101 млн ПК

    20:437

    Оказалось, что видеокарты Nvidia под названием Founders Edition, это вовсе не то, о чём можно было бы подумать: Founders Edition — просто новое название для референсных видеокарт Nvidia

    19:4312

    Выручка HTC рухнула в три раза: HTC отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    19:2320

    Массачусетскому технологическому институту нужно 5 млрд долларов, чтобы улучшить мир: Массачусетский технологический институт запусти инициативу Campaign for a Better World

    19:0012

    Смартфон QiKU 360 N4 получил SoC Helio X20 и 4 ГБ оперативной памяти при цене $138: Начало продаж QiKU 360 N4 ожидается 13 мая

    13:0513

    Опубликован видеодайджест новостей iXBT.com за минувшую неделю: Просмотреть видео можно на канале iXBT.com

    12:194

    Ноутбук Surface Book 2 может получить дисплей разрешением 4K и разъем USB-C: Microsoft с нетерпением ждет выхода новых процессоров Intel Kaby Lake

    09:4532

    Первые фотографии смартфона OnePlus 3 демонстрируют устройство, чем-то похожее на HTC One M9: Похожи и модуль камеры, и полоски антенн, и линия, соединяющая верхнюю полосу с камерой

    09:2511

    Опубликованы изображения смартфона Moto X4:

    09:051

    В Сети замечен смартфон Meizu Pro 6, оснащенный самой быстрой SoC семейства Samsung Exynos: Напомним, Meizu Pro 5 получил в свое время SoC Exynos 7420

    08:484

    Источник утверждает, что смартфон iPhone 7 не получит разъем Smart Connector: Это косвенно подтверждает предположения о том, что Apple хочет оставить внедрение важных изменений для iPhone 8

    08:1532

    Ожидается, что гарнитура PlayStation VR поступит в продажу 12 октября: Sony пока что не прокомментировала данную информацию

    07:49

    iOS 10 может получить приложение для управления умным домом: Ранее Apple закрепила за собой право на использование иконки HomeKit

    07:387

    HoloFlex — ещё один прототип гибкого смартфона, но теперь со стереоскопическим экраном: Смартфон HoloFlex получил уникальный экран с 16 000 микролинз

    07:003

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