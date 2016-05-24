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    24 мая 2016

    Твердотельный накопитель Samsung 750 Evo объемом 500 ГБ стоит $150: Накопители Samsung 750 Evo доступны объемом 120, 250 и 500 ГБ

    20:4624

    Смартфон OnePlus 3 получит такой же по размерам экран, как у двух своих предшественников: Смартфон OnePlus 3 оснастят экраном диагональю 5,5 дюйма

    20:061

    Рост Xiaomi почти остановился. Выручка по итогам прошлого года едва превысила выручку за 2014 год: Выручка и продажи Xiaomi почти остановились

    19:433

    Шары проекта Google Project Loon могут подняться в небо Индии уже в ближайшие недели: Индия готовится принять шары Project Loon

    19:348

    Toshiba представила SSD OCZ RD400 NVMe : Твердотельные накопители OCZ RD400 NVMe предназначены для игровых ПК

    17:5016

    Представлены умные часы Pebble 2, Pebble Time 2 и устройство Core: Pebble представила две новые модели умных часов и трекер-плеер Core

    17:4729

    Защищенная система доступа без пароля появится в Android до конца года : До этого ее обкатают некие «очень крупные финансовые учреждения»

    17:3818

    Видеокарты GeForce GTX 1080 Ti и GTX Titan нового поколения будут основаны на GPU GP102 : GPU GP102 получит 3840 ядер CUDA

    17:0519

    Sony поделилась изображением смартфона Xperia E5 (или Xperia XE), но позже удалила запись: Смартфон Sony Xperia E5 будет выполнен в новом стиле

    16:226

    Gole1 — необычный ПК с Windows 10, пятидюймовым сенсорным экраном и собственным аккумулятором: Гибридный ПК Gole1 стоит 100 долларов

    15:4012

    Робот SoftBank Pepper научился принимать платежи MasterCard: Партнером MasterCard в использовании робота Pepper стала сеть ресторанов быстрого питания Pizza Hut Restaurants Asia P/L

    14:517

    Ёмкость аккумулятора смартфона Samsung Galaxy S7 Active составляет 4000 мА·ч: Смартфон Samsung Galaxy S7 Active получит ёмкий аккумулятор

    14:4928

    Только Asustek Computer и Gigabyte Technology смогли немного нарастить поставки системных плат в текущем полугодии: Рынок сокращается, так что Asustek Computer и Gigabyte Technology обеспечили рост поставок только за счет других участников

    14:34

    Новые планшеты Asus ZenPad получили ОС Android 6.0, но мало изменились в техническом плане: Asus представила новые планшеты ZenPad 8 и ZenPad 10

    14:23

    Техпроцесс Globalfoundries SiGe 8XP предназначен для выпуска радиочастотных полупроводниковых изделий, включая компоненты для оборудования сетей 5G: Техпроцесс SiGe 8XP является развитием техпроцесса SiGe 8HP

    14:011

    Xiaomi предлагает кабели USB-C по цене 5-6 долларов: Xiaomi представила кабели USB-C

    14:0021

    Материнская плата MSI Z170A MPower Gaming Titanium оснащена теплораспределительной пластиной: MSI Z170A MPower Gaming Titanium выполнена в черно-белой гамме

    13:554

    Nokia сократит до 15 000 сотрудников по всему миру: В Nokia отказались комментировать утверждение представителя профсоюза

    13:026

    AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx хотят разработать спецификации Cache Coherent Interconnect for Accelerators (CCIX): Лидеры отрасли объединяют усилия

    12:3610

    Портативная акустическая система Ultimate Ears Roll 2 отличается от предшественницы большей громкостью и радиусом действия: У своей предшественницы акустическая система UE Roll 2 унаследовала внешний вид, габариты и массу

    12:106

    Смартфон Asus ZenFone Max добрался до Индии с новой платформой и увеличенным объемом оперативной памяти: В новой версии Asus ZenFone Max используется однокристальная система Qualcomm Snapdragon 615

    11:5515

    Фото дня: умный браслет Samsung Gear Fit 2: Покупателям будут предложены черный, синий и розовый варианты браслета Samsung Gear Fit 2

    11:0112

    Acer Aspire One 11 AO1-132 — компактный «облачный ноутбук» на платформе Intel Braswell: Acer Aspire One 11 AO1-132 поступит в продажу под обозначением Acer Cloudbook 11

    10:556

    Стыковочная станция Plugable UD-CA1 оснащена разъемом USB-C : Цена Plugable UD-CA1 — $129

    10:032

    Chuwi iLife A4 — робот-пылесос известного производителя планшетов: Новое устройство Chuwi iLife A4 несколько неожиданно оказалось роботом-пылесосом, который поступит в продажу уже завтра

    09:353

    Специалистами Sharp создан фотогальванический модуль с рекордной эффективностью 31,17%: В Sharp настроены продолжать разработку, чтобы расширить область применения многослойных солнечных батарей

    09:3018

    Мобильная версия Twitter получит ночной пользовательский интерфейс : оит отметить, белый текст на темном фоне для многих пользователей является не самым комфортным сочетанием

    09:154

    Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro будет доступен за пределами Китая: Один из польских магазинов начал прием предварительных заказов на Samsung Galaxy A9 Pro

    09:06

    По подсчетам Jon Peddie Research, доля AMD на рынке графических решений для ПК за квартал увеличилась с 11,8% до 13,2%: Аналитики Jon Peddie Research подвели итоги первого квартала 2016 года на рынке графических решений для ПК

    09:003

    Uhans будет предоставлять двухлетнюю международную гарантию на свои устройства: С этого момента на все устройства компании будет предустановлено приложение Service Center, которое можно будет использовать для получения информации, помощи и чтобы оставлять пожелания и предложения

    08:51

    Анонс смартфона Meizu MX6 ожидается 20 июня: Ранее ожидалось, что Meizu MX6 поступит в продажу в апреле-мае этого года

    08:331

    Представлен водоблок EK Water Blocks EK-FC1080 GTX: Водоблок EK Water Blocks EK-FC1080 GTX предложен в четырех разновидностях

    08:30

    Известная скалолазка забралась на 140-метровое здание со стеклянным фасадом, используя пылесосы LG: При восхождении использовались страховочные системы, которые спасли бы жизнь девушке в случае отказа одного или обоих пылесосов

    08:1723

    В Москве разместили рекордно большую светодиодную рекламу смартфона Samsung Galaxy S7 edge: Интерактивный рекламный щит Samsung Galaxy S7 edge размером 80 х 40 метров установлен в районе станции метро «Сокол»

    08:0341

    По прогнозу IDC, рынок больших данных и бизнес-аналитики в 2019 году превысит 187 млрд долларов: На США в 2019 году будет приходиться более половины рынка больших данных и бизнес-аналитики

    08:00

    Создан материал, который может самовосстанавливаться после многочисленных повреждений: Руководитель проекта делает акцент на том, что это первый материал, который может восстанавливать свою структуру и свойства после нескольких повреждений целостности

    07:466

    Смартфон Nubia Z11 Max выйдет 7 июня: В продажу может поступить ограниченный тираж смартфонов Nubia Z11 Max, которые будут подписаны знаменитым футболистом Криштиану Роналду

    07:32

    Появились предварительные тесты видеокарты AMD Radeon R9 480 с GPU Polaris 10: Видеокарта Radeon R9 480X будет производительнее R9 390X

    07:2018

    OnePlus бесплатно раздаёт гарнитуры Loop VR, в которых можно будет посмотреть презентацию нового смартфона: OnePlus бесплатно раздаёт шлемы виртуальной реальности

    07:001

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