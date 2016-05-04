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    4 мая 2016

    Специалистам Cynora удалось существенно улучшить синий материал для TADF OLED: В лабораториях Cynora создан синий материал с внутренней квантовой эффективностью 16,3%

    23:481

    Колесо GeoOrbital превращает обычный велосипед в электрический: На выпуск моторизованного колеса GeoOrbital собрано более $300 000

    23:0826

    Знаменитые британские телефонные будки превратят в крошечные офисы: Компания Bar Works рассчитывает постепенно увеличивать число телефонных будок, переделанных в рабочие места

    22:087

    Одноплатный ПК Olimex A20-OLinuXino-LIME2-eMMC получил раритетную SoC Allwinner A20: Плата Olimex A20-OLinuXino-LIME2-eMMC имеет флэш-память, переходящую в режим SLC

    22:064

    Microsoft нашла достаточно простой способ решения проблемы тошноты при использования шлемов виртуальной реальности: Microsoft использует имитацию периферического зрения для избавления от чувства тошноты

    20:5622

    Микроконтроллер Microchip CEC1302 с аппаратным шифрованием предназначен для устройств интернета вещей: В конфигурацию CEC1302 входит 32-разрядное ядро ARM Cortex-M4, работающее на частоте до 48 МГц

    20:12

    Netgear расширяет семейство коммутаторов 10GbE ProSAFE моделями XS708T, XS716T и XS748T: Цена ProSAFE XS708T — $1558, ProSAFE XS716T — $2623, ProSAFE XS748T — $8198

    19:35

    Компания eASIC присоединяется к альянсу OpenPOWER Foundation, планируя выпускать заказные микросхемы-ускорители: В качестве основы для сопроцессоров и ускорителей eASIC планирует использовать Nextreme-3

    18:52

    Asus безоговорочно лидирует на рынке игровых ноутбуков: Asus является лидером рынка игровых мобильных ПК

    18:507

    Garmin vivomove — трекер активности с внешностью обычных наручных часов и парой вспомогательных экранов: Часы Garmin vivomove стоят от $150

    18:323

    Беспроводной адаптер Asus PCE-AC88 может обеспечить суммарную скорость передачи данных свыше 3000 Мбит/с: Asus PCE-AC88 располагает удлинителем для антенн

    18:025

    Корпус SilverStone Raven RVZ01-E рассчитан на платы типоразмера mini-DTX и mini-ITX: Рекомендованная производителем цена SilverStone Raven RVZ01-E равна $83,7

    17:597

    Десятилетний финн получил $10000, обнаружив уязвимость в Instagram: Instagram не первый раз выплачивает вознаграждение за обнаруженные уязвимости

    17:011

    Huawei представила смартфон G9 Lite и планшет MediaPad M2 7.0: Смартфон Huawei G9 Lite является переименованной моделью P9 Lite

    17:00

    Samsung Electronics опровергает сведения о наличии планов выпуска телевизоров OLED в ближайшем будущем: В Samsung делают ставку на технологию квантовых точек, развитие которой идет быстрее

    16:4714

    В Сети появилось официальное видео со смартфоном Xiaomi Mi Max: Смартфон Xiaomi Mi Max не получит клавиши под экраном

    16:271

    Сделка между Hewlett Packard Enterprise и Tsinghua Holdings стоимостью 2,3 млрд долларов завершена: Компании HPE принадлежит 49% акций новой компании

    16:19

    Apple не получила в Китае эксклюзивных прав на использование торговой марки iPhone : Бренд iPhone в Китае может использовать и компания Xintong Tiandi Technology

    15:5726

    Профессор робототехники Йоки Мацуока, бывшая среди основателей Google X и работавшая в Nest, будет работать в Apple: Вероятнее всего, в Apple Мацуока будет заниматься проектами в области здравоохранения

    15:38

    В облаке IBM Cloud появился доступ к квантовому компьютеру: Пользователи могут экспериментировать с квантовыми вычислениями

    13:5024

    Transcend выпустила линейку карт памяти SuperMLC microSD для промышленного использования: Линейка Transcend SuperMLC microSD представлена моделями емкостью 4, 8, 16 и 32 ГБ

    13:29

    За прошедший месяц доля всех версий ОС Android кроме Marshmallow снизилась: Android 6.0 занимает 7,5% рынка

    12:0315

    Компания Solair переходит под крыло Microsoft: Microsoft купила Solair

    11:176

    Новинка Zinwave позволяет улучшить связь в лифтах: Новинка представляет собой малогабаритный усилитель, получающий входной сигнал по волоконному подключению

    10:591

    Apple запатентовала «мобильное электронное устройство с адаптивно реагирующим гибким дисплеем»: Описанное в патенте электронное устройство реагирует деформацию гибкого экрана «и другие жесты»

    10:4112

    Apple получила патент на «невидимый» разъем: Секрет разъема — в крышке из самовосстанавливающегося эластомера

    09:5038

    У Semtech готова первая в отрасли однокристальная платформа для интернета вещей, поддерживающая PLC и LoRa : Semtech EV8600 работает в проводных и беспроводных сетях

    09:303

    Журнал Time назвал смартфон iPhone самым важным гаджетом всех времен: Второе место досталось цветному телевизору Sony Trinitron, выпущенному в 1968 году, а компьютер Apple Macintosh образца 1984 года занял третью строчку

    09:0662

    Карманная игровая консоль PocketC.H.I.P. стоимостью $49 дает возможность модифицировать игры: Прием предварительных заказов на PocketC.H.I.P. уже начался

    08:588

    При производстве браслета Xiaomi Mi Band 2 возникли проблемы, запуск откладывается: По предварительным данным, устройство задержится примерно на месяц, то есть до середины июня

    08:396

    Первый квартал 2016 года оказался для производителя суперкомпьютеров Cray убыточным: По состоянию на конец квартала в распоряжении Cray было 320 млн долларов

    08:301

    Появились фотографии новой портативной акустической системы Xiaomi: Цена колонки пока что не сообщается, однако вряд ли она будет оценена дороже, чем предшественник

    08:293

    Свежие слухи указывают на наличие порта 3,5 мм у смартфона iPhone 7: iPhone 7 должны представить в сентябре

    08:0019

    Virtium выпускает низкопрофильные и малогабаритные модули памяти DDR4 объемом 32 ГБ: Высота модулей памяти Virtium ULP равна 17,78 мм

    08:001

    Jolla удалось получить 12 млн долларов инвестиций в последнем раунде финансирования: Jolla обеспечена деньгами для работы до конца года

    07:502

    Samsung ненавязчиво прорекламировала особенности смартфона Samsung Galaxy S7: В каждом ролике рассказывается небольшая, но интересная история, которая заканчивается демонстрацией таких особенностей смартфона

    07:3817

    Смартфоны Xiaomi Mi Edge и Huawei Mate Edge с изогнутыми дисплеями ожидаются в сентябре: последнее время участились слухи о том, что через несколько месяцев известные китайские производители начнут выпуск смартфоном с изогнутыми дисплеями

    07:203

    Игровая гарнитура Turtle Beach Elite Pro Tournament Gaming оценена в $200: Производитель упоминает огромное количество фирменных технологий в пресс-релизе наушников Turtle Beach Elite Pro Tournament Gaming

    07:152

    HTC продает землю, чтобы улучшить финансовое положение: По результатам работы в первом квартале доход HTC снизился на 64%

    07:091

    Правительство Индии не разрешило Apple продавать в стране восстановленные смартфоны: Apple не будет продавать в Индии подержанные телефоны

    07:008

    Смартфон UMi Super получил аккумулятор емкостью 4000 мА•ч: Чтобы пользоваться смартфоном целый день, достаточно будет зарядить его в течение получаса

    06:50

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