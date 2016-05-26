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    26 мая 2016

    Cryorig Ola и Taku — необычные корпуса для компьютеров на базе системных плат Mini-ITX: Cryorig Ola похож на корпус Apple Mac Pro, Cryorig Taku выполнен в виде подставки под монитор

    21:4513

    QD Vision предлагает новую характеристику яркости дисплеев: «Цветные ниты» предложены на мероприятии SID 2016 Display Week

    20:565

    Утечка дает представление о контроллере для гарнитуры Samsung Gear VR: Контроллер для гарнитуры Samsung Gear VR оснащен аналоговым джойстиком и шестью кнопками

    20:543

    В этом году TSMC выделит на НИОКР 2,2 млрд долларов : В 2015 году услугами TSMC воспользовалось примерно 470 заказчиков

    20:496

    Представлен смартфон ZTE Axon 7: SoC Snapdragon 820, камера разрешением 20 Мп, два ЦАП AKM и цена $450: Смартфон ZTE Axon 7 получил флагманские параметры

    19:029

    Смартфон LG K535 сертифицирован в Китае, может оказаться моделью K11: LG K535 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 430 и оснащен 3 ГБ памяти

    18:40

    Google портирует Android на микрокомпьютер Raspberry Pi 3 : Полноценного порта Android для Raspberry Pi пока нет

    18:259

    Samsung показала экран 4K диагональю 5,5 дюйма, нацеленный на устройства VR: Samsung показала на Display Week 2016 новые разработки

    15:4569

    Google открывает новый технологический центр, где займутся автомобильным направлением: Новый технологический центр Google будет заниматься беспилотными авто

    15:273

    Apple не разрешили открыть фирменные магазины в Индии: Желание Apple открыть в Индии фирменные магазины не освобождает эту компанию от необходимости следовать установленным правилам

    14:44114

    Представлен металлический смартфон Samsung Galaxy C5 с 4 ГБ ОЗУ и 16-мегапиксельной камерой, оценённый в $335: Samsung представила смартфон Galaxy C5

    14:0519

    Asus предлагает хромбук с 13-дюймовым экраном Full HD и 4 ГБ ОЗУ за $280: Хромбук Asus C301SA-DS02 получил CPU Intel Celeron N3160

    13:447

    Мобильное приложение PayPal 6.0 будет доступно только для ОС Android и iOS: Поддержку Windows Phone, Blackberry OS и Fire OS решено прекратить

    13:443

    Lenovo отчиталась за 2016 финансовый год: при 45 млрд долларов дохода компания завершила год в минусе: Lenovo занимает 21% рынка готовых ПК

    13:116

    Информация о смартфоне OnePlus 3 появилась в базе TENAA: По предварительным данным, предусмотрен выпуск трех цветовых вариантов OnePlus 3

    12:551

    Magic Leap будет сотрудничать с Twilio: Платформа Twilio будет интегрирована в ПО Magic Leap

    12:13

    Смартфон Moto Z тоже окажется модульным?: Moto Z получит сменные крышки, расширяющие его возможности

    11:451

    Samsung SDI запускает в Китае фабрику, выпускающую токопроводящую пасту для солнечных батарей: Одновременно представлена паста 8800 серии

    11:266

    HP расширила линейку игровых устройств Omen новыми ноутбуками, ПК и монитором: Раньше всего в продажу поступят ноутбуки — в июле

    11:153

    Автопроизводители начали массово инвестировать средства в сервисы такси: Toyota инвестирует в Uber, а Volkswagen Group в Gett

    11:135

    Microsoft «облегчает» смартфонный бизнес: Воплотить в жизнь основную часть плана предполагается до конца текущего календарного года

    10:3631

    Аналитики скорректировали прогнозы по операционной прибыли Samsung Electronics на фоне хороших продаж смартфонов и дисплеев: Операционная прибыль Samsung Electronics будет больше, чем ожидали аналитики

    09:0023

    Следующий смартфон Samsung семейства Galaxy Note будет называться Galaxy Note 7: Samsung пропустит модель Galaxy Note 6 и назовёт новинку Note 7

    08:4531

    Консорциум китайских компаний покупает Opera Software за 1,2 млрд долларов: Совет директоров Opera Software согласился продать компанию

    08:2022

    Все смартфоны OnePlus подешевели в преддверии анонса новой модели: Смартфоны OnePlus стали дешевле на $50

    08:051

    HTC прекратила производство планшета Google Nexus 9: Представители HTC уже подтвердили, что компания прекратила производство Google Nexus 9, в данный момент распродавая оставшиеся запасы

    07:309

    MSI догоняет Asus на рынке игровых ноутбуков : Чистая прибыль MSI от продажи игровых ноутбуков превысила таковую у компании Asus

    07:20

    Роботизация Foxconn лишила рабочих мест 60 тыс. человек: Компания планирует по возможности автоматизировать как можно больше этапов производственного процесса

    07:0222

    Планшет Samsung Galaxy Tab Iris оснащён сканером радужной оболочки глаза: Планшет Samsung Galaxy Tab Iris не предназначен для потребителей

    07:0010

    Разработчики виртуальной клавиатуры Wrio утверждают, что она позволит повысить скорость набора: Создатели Wrio отказались от общепринятого правила, которое гласит, что кнопки должны иметь прямоугольную форму, вместо этого сделав их шестиугольными

    06:505

    Ограниченная партия Huawei Mate 8 с автографом Лионеля Месси включает всего 5000 смартфонов: Партия включает всего 5000 смартфонов, каждый из которых имеет уникальный номер, нанесенный на заднюю крышку

    06:041

    Oppo показала прототип семидюймового смартфона со складным дисплеем: Oppo не уточняет, планирует ли она выпускать подобные смартфоны или же это лишь демонстрация технологии

    05:447

    Производительность обновленной консоли Xbox One Scorpio с поддержкой Oculus Rift может составить 6 терафлопc: Scorpio вполне справится с воспроизведением игр для шлема виртуальной реальности Oculus Rift

    05:2410

    Пятидюймовый смартфон Zuk Z2 получил SoC Snapdragon 820 : Пользователям предложат две версии смартфона: с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти

    05:072

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