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    17 мая 2016

    На выпуск кабеля ZUS, усиленного волокнами кевлара, собрано почти $130 000: На ZUS предоставляется пожизненная гарантия

    21:4428

    Хромбук NComputing CX110 поставляется со средой виртуализации VSpace, позволяющей запускать Windows-приложения: NComputing CX110 оценен в $230

    21:3011

    Intel приписывают получение до 50% заказов на модемы для следующей модели iPhone: Сейчас модемы LTE для смартфонов iPhone поставляет Qualcomm

    21:186

    В серию G.Skill Trident Z вошли наборы модулей памяти DDR4-4266, DDR4-3466 и DDR4-3200 объемом до 64 ГБ: Продажи новых наборов начнутся в июне

    20:572

    В мониторе Philips 246E7QDSB используется ЖК-панель PLS: Philips 246E7QDSB оценен в $165

    20:501

    Xiaomi станет частью завтрашнего мероприятия Google: Xiaomi разработала для Google какое-то устройство

    20:465

    Getac обновила защищенный планшет F110 и защищенный трансформируемый ноутбук V110: Защищенный планшет Getac F110 и защищенный трансформируемый ноутбук Getac V110 получили процессоры Intel Core шестого поколения

    20:382

    Quantum3D демонстрирует генератор изображений Independence IDX 80: Одновременно анонсирован выпуск ПО MANTIS 3.3

    20:193

    Умные часы Omate Wherecom S3 ориентированы на пожилых людей: Умные часы Omate Wherecom S3 предназначены бабушкам и дедушкам

    20:195

    Рынок DRAM за квартал просел на 16,6% в денежном выражении: Выручка на рынке микросхем DRAM упала на 16,6%

    19:234

    Тесты десятиядерного процессора Intel Core i7-6950X показали превосходство над предшественником: В Сети появились тесты CPU Intel Core i7-6950X

    18:5111

    Moto G Play — самая доступная новинка компании, о которой не рассказали в Индии: Смартфон Moto G Play получил пятидюймовый экран

    17:371

    Видеокарта Nvidia GeForce GTX 1070 содержит 1920 ядер CUDA, а частота GPU будет достигать 1,6 ГГц: Стали известны подробности о видеокарте GTX 1070

    17:1811

    LG Acanvas — 23-дюймовая фоторамка стоимостью $500 с очень необычной и неудобной системой зарядки: Фоторамка LG Acanvas стоит полтысячи долларов

    16:599

    Агрессивное продвижение Windows 10 пугает производителей промышленных компьютеров: Intel и Microsoft выкручивают руки производителям

    15:1965

    NXP Semiconductors представила новую программно-аппаратную платформу для беспилотных автомобилей: NXP Semiconductors представила комплексное решение для беспилотных машин

    15:131

    Содиректор Oracle утверждает, что компания купила Sun Microsystems не для того, чтобы судиться с Google: Иск, рассматриваемым федеральным судом Сан-Франциско, был подан 2010 году

    14:563

    Президент UBI Research назвал основного покупателя дисплеев OLED в 2021 году: Samsung Display — единственный производитель, который сейчас может выпускать дисплеи OLED, необходимые Apple

    14:2457

    Представлены смартфоны Moto G4 и Moto G4 Plus (Обновлено): Смартфоны Moto G4 и Moto G4 Plus стали производительнее и крупнее предшественников

    14:078

    Google Spaces — альтернативный взгляд на сервис обмена сообщениями от поискового гиганта: Google представила сервис Spaces

    13:1510

    Fujifilm собирается анонсировать телеконвертор XF2X TC WR: Одновременно будет представлена бленда LH-XF23

    12:513

    Умный чемодан Xiaomi 90 Minutes Smart Suitcase оценен в $307: При желании вы можете удаленно управлять замками чемодана

    12:4812

    Ученые создали «жидкие провода», подсмотрев идею у пауков: Как утверждается, разработка имеет большое значение для материаловедения, инженерии и медицины

    12:4313

    Смартфон Ulefone Power получил обновление до 64-битного издания ОС Android 6.0, Paris и Vienna на очереди: Ulefone Power стал моделью с самым емким аккумулятором в каталоге производителя

    12:33

    Производство панелей AMOLED небольшого и среднего размера в период до 2019 года будет расти на 30% в год: В 2016 году будет выпущено 5,9 млн кв. метров панелей AMOLED небольшого и среднего размера

    12:29

    Опубликовано официальное изображение смартфона OnePlus 3: OnePlus 3 похож на HTC One M9

    12:206

    Специалисты IBM Research создали память PCM, способную хранить три бита в одной ячейке: По мнению IBM, память PCM может использоваться самостоятельно и в составе гибридных конфигураций вместе с флэш-памятью

    11:3735

    Первый фирменный магазин Razer в США совмещён с игровым залом: Razer открыла в США фирменный магазин и игровой зал одновременно

    11:132

    Изображения розничной упаковки рассказали о смартфоне Moto G4 Plus: Смартфон Moto G4 Plus будет представлен в ближайшее время

    11:124

    Пользователи ноутбуков Apple MacBook Pro столкнулись с зависанием системы при установке обновления OS X 10.11.4: Вчера компания Apple опубликовала обновление OS X 10.11.5

    11:0136

    Опубликованы изображения и характеристики флагманского смартфона IUNI U4: IUNI U4 построен на SoC Qualcomm Snapdragon 820

    10:402

    Победителем конкурса Intel ISEF стал создатель высокоэффективного микробиологического топливного элемента: За первое место 18-летний микробиолог получил приз в размере $75 000

    10:3612

    Windows-планшет Cube i16 оснащен процессором Intel Core M3-6Y30 (Skylake): Cube i16 является развитием модели Cube i7 Stylus

    10:306

    Hyundai показала многоцелевой экзоскелет и сравнила его с костюмом Железного человека: Устройство точно поступит в продажу, но когда — неизвестно

    09:5420

    На сайте FCC засветился планшет Nvidia Shield нового поколения: Nvidia Shield получил аккумуляторную батарею емкостью 5100 мА·ч

    09:305

    В следующем году Samsung выпустит пять флагманских смартфонов: В их числе окажется Galaxy X — модель со складным экраном

    08:4531

    Смартфон Cubot S9 будет оснащен сдвоенной камерой, SoС Snapdragon 823 и 6 ГБ оперативной памяти: Дисплей SHARP, занимающий большую часть лицевой панели, будет иметь диагональ 5,5 дюймов

    08:355

    Digitimes Research прогнозирует дальнейшее снижение продаж планшетов во втором квартале 2016: Digitimes Research считает, что Apple должна улучшить свои позиции

    08:242

    Шестидюймовый смартфон Sony Xperia XA Ultra получил фронтальную камеру с системой оптической стабилизации: Обе камеры оснащены светодиодной вспышкой, основная получила датчик изображения Sony Exmor RS разрешением 21,5 Мп и гибридный автофокус

    08:122

    К системной плате MSI X99A Gaming Pro Carbon можно подключить разноцветную светодиодную ленту: Если у владельца платы MSI X99A Gaming Pro Carbon нет светодиодной ленты, то его выручит встроенная подсветка

    08:086

    Meizu Gravity — беспроводная АС с оригинальным дизайном и ОС Android, нацеленная на рынок США : Meizu собирает на акустическую систему Gravity деньги на Indiegogo

    07:505

    Смартфон Xiaomi с изогнутым дисплеем LG Display ожидается весной 2017: Задержка модели до весны следующего года объясняется тем, что LG пока что не наладила выпуск данных изогнутых панелей для смартфонов

    07:452

    Операторов России хотят обязать хранить содержимое звонков в течение трех лет: Специалисты экспертной группы считают, что в данной области закон менять не нужно

    07:2652

    Ноутбук HP EliteBook 1030 заключён в компактный металлический корпус и располагает сканером отпечатков пальцев: Ноутбук HP EliteBook 1030 стоит от $1250

    07:152

    В патенте Samsung описан принципиально новый способ управления умными часами: Напоминаем, что далеко не все патенты затем находят реализацию в коммерческих продуктах

    07:089

    Продажи умных часов более чем в пять раз отстают от продаж трекеров активности: IDC оценили рынок носимой электроники

    07:004

    По слухам, к выходу готовится безрамочный смартфон UMi Super Edge с ОС Android 7.0: В продажу UMi Super Edge поступит осенью по цене около 300 долларов

    06:57

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