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    30 апреля 2016

    Intel прекратит выпуск процессоров для смартфонов и отменяет будущие проекты этого направления: Intel больше не интересуется решениями для смартфонов

    18:4484

    Новые слухи говорят о том, что видеокарта GeForce GTX 1060 или GTX 1060 Ti будет основана на GPU GP104 и получит 6 ГБ памяти: Видеокарта GeForce GTX 1060 (Ti) может получить большой объём памяти

    18:0524

    Одноплатный ПК FriendlyARM NanoPC-T3 получил SoC Samsung S5P6818: Плата FriendlyARM NanoPC-T3 стала одним из самых дорогих представителей своего семейства

    18:014

    Новые смартфоны линейки LG K получат больше ОЗУ и свежую однокристальную систему: LG готовит смартфоны K530 и K550

    17:318

    Рик Остерлох снова стал сотрудником Google: Рик Остерлох возглавил в Google новое подразделение

    17:129

    Western Digital зафиксировала падение выручки, чистой прибыли и объёмов поставок накопителей: Western Digital отчиталась за третий квартал 2016 финансового года

    16:5910

    Компания Microsoft покупает у Twist Bioscience ДНК: Microosft будет исследовать ДНК в качестве носителя данных

    15:5120

    Чистая прибыль Amazon превысила полмиллиарда долларов: Amazon отчиталась за первый квартал 2016 финансового года

    15:098

    Qualcomm может пересмотреть количество процессорных ядер в SoC Snapdragon 830: SoC Qualcomm Snapdragon 830 может стать конкурентом для аналогов Mediatek по количеству ядер

    13:0321

    Китайский производитель Doogee открывает склад и сервисные центры в России: Компания сделала очередной шаг, который должен способствовать повышению привлекательности бренда в России и странах СНГ

    09:2916

    Huawei утверждает, что компания усовершенствовала дисплеи разрешением 2К для своих смартфонов: Использование дисплеев 2K в смартфонах традиционно влекло за собой целых ряд проблем

    09:043

    Умные часы Xiaomi Mi Bunny предназначены для детей: Встроенного аккумулятора емкостью 300 мА•ч, по заявлению производителя, хватает на шесть дней нормального использования

    08:372

    Компания Comcast покупает DreamWorks Animation SKG : Сумма сделки оценивается в 3,8 млрд долларов

    08:241

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