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    11 декабря 2013

    Asus официально представила 3D-карту GeForce GTX 780 Ti DirectCU II: В игре BattleField 4 Asus GeForce GTX 780 Ti DirectCU II на 30% холоднее GeForce GTX 780 Ti с оригинальным кулером

    22:186

    Nokia подшутила над неудачей Samsung на поприще "умных" часов: Часы, летом анонсированные корейской компанией под девизом Next Big Thing, стали поводом для насмешки

    20:4915

    Facebook Pages Manager — управление страницами Facebook с Android: При помощи приложения можно публиковать обновления на страницах, отвечать на комментарии и личные сообщения

    20:48

    Новая версия клиента Twitter 6.0 для iOS и Android: В шестой версии представлен новый дизайн.

    20:40

    Мобильный ПК Dell Chromebook 11 работает под управлением Chrome OS и основан на платформе Intel Celeron 2955U: Хромбук Dell Chromebook 11 очень похож на Acer C7

    20:316

    Процессорная система охлаждения Cooler Master Hyper 103 включает три тепловые трубки прямого контакта: Ожидается, что цена Cooler Master Hyper 103 будет примерно равна $30

    19:483

    Смартфон Nokia Normandy, возможно, будет поставляться с ОС Android: Выход смартфона Nokia Normandy ожидается в 2014 году

    19:2726

    В следующем году технология Leap Motion появится в смартфонах и планшетах: В январе Leap Motion обновит ПО

    19:177

    География официальных продаж телевизора LG Curved OLED 55EA9800 расширяется: В Индии телевизор LG Curved OLED 55EA9800 можно приобрести по цене примерно 16358 долларов

    19:1749

    Бета-версия Instagram для Windows Phone 8 — пока без поддержки видео: Также есть поиск друзей, получение уведомлений и другие социальные функции.

    19:12

    YouTube Rewind 2013 — самые популярные видео уходящего года: Российские пользователи YouTube в этом году продолжили смотреть мультфильмы и юмористическое видео.

    18:30

    Первый смартфон с Ubuntu Phone OS появится уже в следующем году: Canonical заключила договор на производство смартфона с Ubuntu Phone OS на борту

    17:5822

    Швейцарским специалистам удалось раскрыть резерв увеличения пропускной способности оптических каналов связи на порядок: Когда можно ожидать появления коммерческих продуктов на базе новой разработки — неизвестно

    17:577

    Parade Technologies выпускает повторители USB 3.0 для использования в смартфонах, планшетах и других мобильных устройствах следующего поколения: PS8731 — одноканальный ненаправленный повторитель USB 3.0, PS8733 — однопортовый двунаправленный повторитель USB 3.0

    17:11

    Xilinx представила 20-нанометровые FPGA семейств Kintex UltraScale и Virtex UltraScale : Архитектура FPGA Kintex UltraScale и Virtex UltraScale и возможности средств разработки роднят их с ASIC

    16:553

    Шведская компания KnCMiner представила самый высокопроизводительный «харвестер» для добычи Bitcoin: Система Neptune для добычи виртуальной валюты Bitcoin стоит $12995

    16:4044

    Мониторы BenQ XL2420Z и BenQ XL2411Z созданы для любителей игровых сражений: Модели BenQ XL2420Z и BenQ XL2411Z получили матрицу TN диагональю 24 дюймов с подсветкой (W-LED), разрешение которой составляет 1920 x 1080 пикселей

    16:336

    Появились первые изображения 3D-карты EVGA GTX 780 Ti Classified KingPin Edition, поставлен первый мировой рекорд с ее участием: Дополнительная информация о 3D-карте EVGA GTX 780 TI Classfied KingPin Edition должна появиться в ближайшее время

    16:29

    Размеры системной платы Biostar B85MG — 226 x 174 мм: Основой платы Biostar B85MG служит набор системной логики Intel B85

    14:301

    Nokia готовит смартфон RM-964 топового уровня с дисплеем диагональю 5,2 дюйма: Смартфон Nokia RM-964 будет стоить более $500

    14:025

    Xilinx увеличивает число логических ячеек в 20-нанометровых FPGA Virtex UltraScale с объемной компоновкой до рекордных 4,4 млн.: По оценке Xilinx, Virtex UltraScale на целое поколение опережают остальные FPGA

    13:57

    Суммарная пропускная способность точки доступа D-Link DAP-2695 равна 1750 Мбит/с: Точка доступа D-Link DAP-2695 поддерживает PoE

    13:237

    Ультрабук HP EliteBook Folio 1040 G1 получил корпус толщиной 15,9 мм: Ультрабук EliteBook Folio 1040 G1 имеет 14-дюймовый дисплей

    12:5511

    SafeIP v.2.0.0.2575 - бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса: Бесплатная программа для быстрой подмены IP-адреса

    12:402

    Бюджетный гибрид смартфона и планшета Asus PadFone mini 4.3 представлен официально: Asus PadFone mini 4.3 в виде комплекта из смартфона и планшета оценен в $405

    12:0921

    Backup4all v.5.0 Build 300 - утилита для создания резервных копий важной информации и данных: Утилита для создания резервных копий важной информации и данных

    12:05

    Micron увеличивает скорость записи 45-нанометровой флэш-памяти типа NOR с последовательным интерфейсом до 2 МБ/с: Новые микросхемы MT25Q SPI NOR совместимы с ранее выпускавшимися микросхемами меньшей плотности

    12:002

    Ассортимент EK Water Blocks пополнил водоблок EK-FC780 GTX HOF для 3D-карт KFA² GeForce GTX 780 Hall Of Fame: Цена изделия EK-FC780 GTX HOF - White Acetal+Nickel равна 102,95 евро

    11:301

    Начались продажи белого варианта планшета Nexus 7 с 32 ГБ флэш-памяти: Белый планшет Nexus 7 с 32 ГБ флэш-памяти стоит $270

    11:004

    Auslogics Browser Care v.1.4.1.0 - бесплатная программа для настройки веб-браузеров: Бесплатная программа для настройки веб-браузеров

    10:55

    Belkin выпускает зарядные устройства с 4 и 10 портами USB, каждый из которых рассчитан на ток до 2,4 А: Зарядные устройства Belkin позволяют заряжать несколько мобильных устройств одновременно

    10:3023

    SpyAnywhere v.5.01 - программа для ведения "шпионской" деятельности и удаленного мониторинга за любым ПК: Программа для ведения "шпионской" деятельности и удаленного мониторинга за любым ПК

    10:20

    Teclast T97 Air и Onda V819 mini окажутся первыми планшетами на восьмиядерной платформе Allwinner A80: Выпуск Teclast T97 Air и Onda V819 ожидается в следующем году

    10:105

    Основой мини-компьютера Themis NanoPAK в усиленном исполнении служит процессор Intel Core i7: В конфигурацию NanoPAK входит до 8 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель

    10:003

    Высокоскоростная плата сбора данных USB-2020 оценена в $999: Плата Measurement Computing USB-2020 позволяет вводить данные со скоростью до 20 млн. отсчетов в секунду

    09:308

    MSI представила лэптоп-трансформер S20 Slider 2: MSI S20 Slider 2 комплектуется процессорами Intel Haswell

    09:155

    Driver Magician Lite v.4.12 - простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов: Простая в использовании программа для создания резервных копий драйверов

    09:10

    Индийский суд запросил стоимость фабрики Nokia, арестованной за недоплату налогов; по подсчетам налоговиков, Nokia должна 3,4 млрд. долларов: Nokia предложила залог в размере 260 млн. евро, чтобы вернуть себе право распоряжаться фабрикой

    09:0012

    Apple хочет запатентовать дисплей OLED со встроенными термодатчиками: Дисплеи OLED меняют цвет и яркость при изменении температуры, тускнея при нагревании

    08:4535

    Смартфон THL T100 на базе восьмиядерного процессора MediaTek оценен в $315: THL T100 оснащен двумя камерами, разрешение каждой — 13 Мп

    08:3912

    Firefox v.26.0 - обновленная версия популярного веб-браузера: Популярный веб-браузер Firefox

    08:351

    В Таиланде начались продажи смартфонов Samsung Galaxy S4 Crystal Edition, украшенных кристаллами Сваровски: Новинка, по оформлению напоминающая Samsung Galaxy S III mini Crystal Edition, стоит 630 долларов

    08:305

    Microsoft присоединяется к реформированию системы государственного слежения: Microsoft присоединяется к AOL, Apple, Facebook, Google, LinkedIn, Twitter и Yahoo в призывах к реформированию системы государственного слежения

    08:002

    Toshiba объединяет в серию HK3R твердотельные накопители корпоративного уровня с полной защитой от потери питания: В серию Toshiba HK3R вошли твердотельные накопители с интерфейсом SATA

    08:00

    В январе MediaTek анонсирует восьмиядерную SoC с поддержкой LTE: Новинка получит обозначение MediaTek MT6595

    07:3010

    Ученые IBM впервые продемонстрировали квантовый феномен с использованием пластиковой пленки: Разработка IBM важна для создания энергетически эффективных лазеров и оптических коммутаторов

    07:0013

    В Японии создана память, построенная на изменении фазового состояния вещества, выдерживающая 100 млн. циклов перезаписи: По скорости записи новая память существенно превосходит флэш-память

    01:3017

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