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    22 декабря 2013

    Samsung вряд ли использует в смартфоне Galaxy S5 шасси из металла: Для снижения затрат Samsung, вероятно, перейдет на использование шасси из композитных материалов

    23:4751

    В смартфоне Vivo Y20 используется ЦАП Texas Instruments PCM5101A: Ориентировочная стоимость Vivo Y20 — $320

    23:465

    В Сети появилось видео с планшетофона Oppo N1 с прошивкой CyanogenMod 10.2: Начиная с 24 декабря, планшетофон Oppo N1 с прошивкой CyanogenMod появится в продаже в онлайновых магазинах Amazon и Oppo

    23:418

    Oracle покупает Responsys за 1,5 млрд. долларов: Приобретение Responsys позволит Oracle обогатить платформу Customer Experience Cloud

    23:33

    Китайский смартфон MyPhone можно будет персонализировать как Moto X в Moto Maker: Цена смартфона MyPhone составит 294 долларов

    23:292

    Компания Microsoft ведёт переговоры с индийскими производителями мобильных устройств: Компания Microsoft планирует задействовать ОС Windows Phone в индийских смартфонах

    23:0713

    Intel планирует использовать в 9-нанометровых микросхемах туннельные полевые транзисторы, работающие при напряжении 0,4 В: Перспективные транзисторы значительно превосходят Si-MOSFET по току в отрытом состоянии

    23:0016

    Роботизированный кубический аппарат Cubli умеет балансировать на одном из своих углов: Балансировать Cubli помогает встроенный компьютер, который обрабатывает данные, поступающие с датчиков и несколько моторчиков

    22:4928

    Смартфон Xolo Q3000 получил экран Full HD диагональю 5,7 дюйма и АКБ емкостью 4000 мА·ч: Время автономной работы Xolo Q3000 в режиме ожидания — почти месяц

    22:293

    Toshiba начала продажи модулей TransferJet для смартфонов и ПК: Ориентировочная цена модулей Toshiba Toshiba с интерфейсом USB 2.0 — $40-50

    22:021

    В Европе начались продажи моноблочного компьютера Toshiba Qosmio PX30t-A-13F ценой 1650 евро: В оснащение Toshiba Qosmio PX30t-A-13F вошел HDD объем 3 ТБ и дискретная видеокарта Nvidia GeForce GT 740M

    21:323

    Ассортимент SilverStone пополнили двухцветные удлинительные кабели серии PP07 : К особенностям кабелей SilverStone PP07 можно отнести индивидуальную оплетку

    21:105

    Робот BIREM способен перемещаться по металлическим стенам и потолку: оботизированный аппарат BIREM будет исследовать мосты на предмет трещин и коррозии

    20:427

    Смартфоны в этом году составили 80% устройств с поддержкой NFC, но их доля будет сокращаться: По подсчетам ABI Research, в этом году выпущено 345 млн. устройств с поддержкой NFC

    20:1910

    Японскими специалистами создан резонансный туннельный диод, работающий на частоте 1,42 ТГц: В новом резонансном туннельном диоде уменьшено расстояние между энергетическими барьерами

    20:0111

    Мюнхенский суд считает, что в мобильных устройствах HTC нарушен патент, принадлежащий Nokia: Суд в Германии — лишь эпизод широкомасштабной атаки Nokia на HTC

    19:297

    К концу года на руках у пользователей будет более 285 млн. планшетов известных марок: Компания Apple, породившая бум планшетов, постепенно теряет свои позиции

    18:5014

    Голосовой процессор Fortemedia FM1388 предназначен для автомобильной электроники: Процессор FM1388 будет показан на CES 2014

    17:121

    Датчики изображения Sony IMX206CQC и IMX206HQC формата 1/2,3 дюйма имеют разрешение 16,35 Мп: Sony представила датчики изображения IMX206CQC и IMX206HQC типа CMOS с обратной засветкой

    16:317

    Canon приписывают разработку зеркальной камеры верхнего сегмента EOS-A1, оснащенной гибридным видоискателем: Камера Canon EOS-A1 не сменит ни одну существующую модель в ассортименте Canon

    14:528

    ViXS начинает поставки первой в отрасли однокристальной системы с поддержкой Ultra HD 4K и HEVC: XCode 6400 позволяет добавить в потребительскую электронику поддержку Ultra HD 4K и HEVC

    14:276

    Samsung выпустит планшеты Galaxy Tab Pro 8.4, Galaxy Tab Pro 10.1 и Galaxy Note Pro 12.2 с экраном диагональю 12,2 дюйма: Официальная премьера планшетов Samsung Galaxy Tab Pro 8.4, Galaxy Tab Pro 10.1 и Galaxy Note Pro 12.2 ожидается в феврале

    13:5449

    Uniquify и HashFast создали 28-нанометровую БИС Golden Nonce для добычи Bitcoin: Специализированная БИС Golden Nonce уже опробована в кремнии

    13:4010

    Intel рассчитывает на лидерство в сегменте микросерверов: Что касается конкуренции со стороны ARM, в Intel воздерживаются от прямого сравнения

    13:237

    Специалисты Apple изобрели изогнутые дисплеи для мобильных устройств: Дисплеи, предложенные Apple, являются полыми и могут иметь любую форму

    12:4588

    Образцы двухкамерного модуля Toshiba TCM9518MD, дополняющего кадр данными о расстояниях до объектов в нем, появятся в конце января: В числе областей применения модуля Toshiba TCM9518MD производитель называет сотовые телефоны, смартфоны и планшеты

    12:222

    K-Lite Codec Tweak Tool v.5.7.6 - утилита для удаления поврежденных видео и аудио фильтров: Утилита для удаления поврежденных фильтров

    10:20

    IEC предлагает стандарт зарядных устройств для ноутбуков: В 2011 году назад IEC предложила стандарт на универсальные зарядные устройства для сотовых телефонов

    09:0013

    Leef анонсирует продажи «первого в своем роде» флэш-накопителя с интерфейсом USB 3.0, совместимого с мобильными устройствами: В США продажи накопителей Leef Bridge 3.0 начнутся 19 января

    08:305

    BlackBerry отчиталась за третий квартал 2014 финансового года — потери составили 4,4 млрд. долларов: В течение квартала BlackBerry удалось продать конечным потребителям примерно 4,3 млн. смартфонов

    08:004

    В корпусе ноутбука Samsung Ativ Book 9 Style используется отделка из искусственной кожи: Ноутбук Samsung Ativ Book 9 Style дебютирует в июне 2014 года

    07:0019

    Результаты тестирования смартфона Huawei Honor 3C стали доступны в Сети: Смартфон Huawei Honor 3C прошёл тест AnTuTu Benchmark с оценкой 17189 баллов

    06:30

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