  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    12 декабря 2013

    Начались поставки 12-дисковых сетевых хранилищ Synology RackStation RS3614xs+: Рекомендованная производителем розничная цена Synology RackStation RS3614xs+ равна $5000

    22:301

    Семейство мини-ПК Zotac Zbox Nano пополнилось моделью с процессором Intel Haswell: ПК Zotac Zbox Nano ID67 получил CPU Core i3-4010U

    21:555

    Ассортимент Netgear пополнился коммутаторами ProSAFE Gigabit Plus с 5, 8, 16 и 24 портами: Коммутаторы Netgear ProSAFE Gigabit Plus поддерживают три новых режима PoE

    21:40

    Apple отправила на фабрики Pegatron независимых медицинских экспертов для расследования нескольких смертей: На фабриках Pegatron погиб 15-летний работник

    19:2036

    Texas Instruments выпускает комбинированное решение для сенсорного ввода и тактильного отклика, микроконтроллер MSP430TCH5E: Микроконтроллер TI MSP430TCH5E призван улучшить взаимодействие между человеком и машиной

    18:552

    Объём памяти 3D-карты MSI Radeon R9 270X Gaming 4G составляет 4 ГБ: Частота ядра карты MSI Radeon R9 270X Gaming 4G достигает 1120 МГц

    17:395

    Обновлённый вариант ноутбука HP Classmate получит процессор серии Intel Celeron N2000 (Bay Trail): В качестве операционной системы ноутбука HP Classmate выступит Windows 8.1

    15:48

    В Сети замечены фотографии планшета Xiaomi MiPad Tablet: Компания Xiaomi выпустит свой планшет Xiaomi MiPad Tablet уже в начале 2014 года

    14:224

    По подсчетам VESA, за этот год устройств с сертификатом DisplayPort стало на 63% больше: В 2013 году были сертифицированы первые телевизоры и мониторы 4K

    14:124

    По данным Silicon Labs, микроконтроллеры Si106x/8x для интернета вещей имеют наименьшие размеры и энергопотребление в своем классе: Микроконтроллеры Si106x/8x предназначены для систем с батарейным питанием и беспроводным подключением

    13:359

    StatWin v.9.05 - набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows: Обновился набор программ для мониторинга активности работы в ОС Windows

    11:30

    Hard Drive Inspector v.4.21 - программа мониторинга состояния жестких дисков ПК: Программа для мониторинга состояния жестких дисков

    10:55

    AdwCleaner v.3.015 - бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО: Бесплатная утилита для поиска и удаления рекламного, шпионского и потенциально опасного ПО

    10:201

    Sony оснащает флэш-накопители серии USM-xSA1/B одновременно разъемами USB и micro-USB: Флэш-накопители серии Sony USM-xSA1/B можно подключать непосредственно к планшетам и смартфонам

    10:0019

    SUPERAntiSpyware v.5.7.1008 - бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows: Бесплатное антивирусное решение для защиты ОС Windows

    09:451

    В устройствах Samsung Galaxy S5 и Galaxy Note 4 для снижения стоимости будут использоваться жидкокристаллические экраны: Экраны AMOLED стоят заметно дороже жидкокристаллических экранов

    09:45141

    Создатели платы для разработчиков Crystal Board собирают средства на ее выпуск: На плате Crystal Board есть все — Arduino, FPGA, SoC с четырехъядерным процессором ARM, память, проводные и беспроводные интерфейсы

    09:307

    Hwinfo32/64 v.4.30 - бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК: Бесплатная программа для сбора детальной информации о ПК

    09:101

    Sony наделяет карточки памяти SD функцией резервного копирования: Цена карточек SNBA16, SNBA32 и SNBA64 объемом 16, 32 и 64 ГБ составляет $28, $53 и $100 соответственно

    09:0013

    Gigabyte пополнила свой ассортимент картами Radeon R9 290 и Radeon R9 290X с охладителями WindForce 3X 450W: Gigabyte представила карты Radeon Hawaii с СО WindForce 3X 450W

    09:00

    ISO Workshop v.4.5 - бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков: Бесплатная программа для конвертирования данных в ISO-образы и записи дисков

    08:35

    По данным JPR, рынок рабочих станций в третьем квартале 2013 года устойчиво рос: Лидером рынка рабочих станций является компания HP

    08:301

    Как сбежать из Gmail в Outlook в несколько шагов: Подробная инструкция по миграции с Gmail в Outlook

    08:005

    HP t620 — первый тонкий клиент компании на четырехъядерном APU с пассивным охлаждением : Оснащение HP t620 может одновременно включать оптоволоконный сетевой адаптер и порт Ethernet

    08:0019

    Компания Mad Catz решила освоить рынок игровых консолей, выпустив приставку Mad Catz M.O.J.O.: Игровая приставка Mad Catz M.O.J.O. уже доступна для предзаказа по цене 250 долларов

    07:408

    В следующем году на смену процессорам Intel Core i7-4770 и Core i7-4771 придет модель Core i7-4790: A Core i5-4670 и Core i5-4570 заменят модели Core i5-4690 и Core i5-4590 соответственно

    07:3031

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018