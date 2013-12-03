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    3 декабря 2013

    Учёные научились передавать вредоносное ПО посредством звуковых волн: Учёным удалось соединить два ПК в сеть при помощь звука

    22:0229

    Последние партии процессоров Intel Core i7-3820QM и Core i7-3720QM будут отгружены через год: Заказы на Intel Core i7-3820QM и Core i7-3720QM будут приниматься до 27 июня 2014 года

    20:202

    Asus готовит планшеты на платформе Intel Bay Trail под управлением Windows и Android: Asus готовит планшеты линейки x8xT на платформе Intel Bay Trail

    19:4315

    Планшетный компьютер HP Slate 8 Pro (7600us) с SoC Tegra 4 появился в продаже : Цена планшета HP Slate 8 Pro (7600us) составляет 350 долларов

    19:3015

    Toshiba покупает OCZ за 35 млн. долларов: В распоряжении Toshiba окажутся все активы OCZ, связанные с выпуском SSD

    19:2610

    В Apple App Store и Google Play Store появился номер журнала iТоги, подводящий итоги ноября 2013 года: Журнал iТоги для планшетов совершенно бесплатен

    17:307

    Постройка одной баржи обходится Google в 35 млн долларов: Паруса для баржи Google стоят 350 000 долларов

    16:5129

    Один из топ-менеджеров AMD перешёл на работу в Microsoft: Дэвид Квон (David Kwon) покинул AMD ради Microsoft

    15:2614

    Устройство для чтения чертежей PocketBook CAD Reader получило электрофоретический экран E Ink Fina размером 13,3 дюйма: Основой PocketBook CAD Reader служит двухъядерный процессор

    11:5945

    FreeFileSync v.6.0 - утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах: Быстрая и удобная утилита сравнения и синхронизации файлов в каталогах

    11:30

    VidCoder v.1.4.25 - бесплатная программа для обработки видео в Windows 8: Бесплатная программа для обработки видео в Windows 8

    10:551

    Wavosaur v.1.1.0.0 - крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows: Крошечный, бесплатный аудио-редактор для операционных систем Windows XP/Vista

    09:45

    Canon EOS M2: первые подробности: Canon EOS M2 окажется компактнее предшественницы и будет поддерживать Wi-Fi

    09:4522

    В следующем году Asus намерена отгрузить 13 млн планшетов и 21 млн системных плат: Asus намерена утроить поставки моноблоков и в пять раз увеличить поставки смартфонов

    09:301

    XMedia Recode v.3.1.7.6 - бесплатная программа для конвертации мультимедиа файлов: Бесплатная программа для конвертации мультимедиа

    09:10

    LifeMoments для iPhone – бесплатное приложение для записи мини-фильмов: Приложение, которое позволяет мгновенно запечатлеть на видео яркие моменты вашей жизни

    08:35

    TDK приобрела два дочерних предприятия entrotech, связанных с выпуском HDD, и заключила альянс с этим производителем: Материалы, которые выпускает entrotech, используются очень широко, в том числе, в HDD

    08:304

    Смартфон Huawei G730 оценен в $130: Huawei G730 построен на платформе Mediatek MT6582

    08:159

    Шпионское ПО подслушивает пользователей и крадет переписку через Skype: ESET обнаружила шпионское ПО, которое следит за перепиской и звонками пользователя

    08:001

    Основой ноутбука MSI S12 и его модификации S12T с сенсорным экраном служат APU Kabini: По оценке производителя, время автономной работы ноутбука MSI S12/S12T достигает пяти часов

    08:0022

    Специалисты Samsung придумали, как пользоваться смартфоном с большим экраном одной рукой: Появления новой интересной функциональности можно ожидать в интерфейсе Samsung TouchWiz

    07:0058

    Смартфон Meizu MX4G (MX4) получит дисплей диагональю 5,5 дюйма разрешением 2560 x 1536 пикселей: Ожидается, что основой смартфона Meizu MX4G (MX4) послужит однокристальная система Qualcomm

    06:5012

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