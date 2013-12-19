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    19 декабря 2013

    Mushkin оснащает миниатюрные флэш-накопители Atom интерфейсом USB 3.0: Доступны накопители Mushkin Atom USB 3.0 объемом 8, 16 и 32 ГБ

    22:4511

    Представлена 3D-карта PowerColor Radeon R9 290X, оснащенная водоблоком: Компоненты 3D-карты PowerColor Radeon R9 290X работают на повышенных частотах

    22:2511

    Sapphire представила карты Radeon R9 290 и R9 290X серии Tri-X: Видеокарты Sapphire Radeon R9 290 и R9 290X серии Tri-X отличаются только частотами

    21:562

    В Европе стартовали продажи смартфона Jolla : Стоимость смартфона Jolla осталась прежней и составляет 399 евро, но добавилась стоимость доставки — 15 евро

    21:3810

    В базе тестового пакета AnTuTu появилось устройство SM-G900F, которое может являться прототипом смартфона Samsung Galaxy S5: Смартфон SM-G900F набирает 29223 балла в тестовом пакете AnTuTu

    19:552

    Японский оператор NTT DoCoMo сообщил о старте продаж смартфона Sony Xperia Z1 f (SO-02F): Cмартфон Sony Xperia Z1 f (SO-02F) получил дисплей диагональю 4,3 дюйма разрешением 1280 x 720 пикселей

    19:256

    I-O Data выпускает монитор «без рамок» вокруг экрана LCD-MF235XDBR: Продажи LCD-MF235XDBR начнутся в январе

    17:508

    Анонсированы продажи процессорных охладителей Scythe SCIOR-1000 : На японском рынке кулер Scythe SCIOR-1000 появится в продаже 26 декабря и будет стоить около $33

    16:456

    Стартовали продажи компактного компьютера Apple Mac Pro нового поколения: ПК Apple Mac Pro доступен в двух комплектациях по цене 3 000 и 4 000 долларов

    14:36269

    Корпус для ПК Spire Senna вмещает системные платы типоразмера microATX : Производитель оценил корпус Senna (SP3601B-420WPFC22-U3) с блоком питания в $55

    13:4020

    Съёмный объектив Olloclip 3-в-1 для смартфона Apple iPhone 5c доступен для предзаказа: Устройство Olloclip доступно для предзаказа на официальном сайте по цене 60 долларов в нескольких цветовых оформлениях

    13:386

    Prey Anti-Theft 0.6.3 — защита iPhone в случае кражи: Программа поддерживает слежение за местоположением устройства посредством GPS и на основе информации о подключениях к Интернету

    11:553

    Новая версия Maxthon 4.1.4.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    11:521

    Вышел Dolphin Browser 10.2.0 для Android : В последней версии ускорена загрузка страниц и запуск приложения

    11:502

    Facebook обновила Messenger 3.1.1 для iOS: Facebook Messenger представляет собой мобильную версию платформы Facebook Messages

    11:47

    Dropbox 2.3.12 для Android — доступ к файлам на мобильном: Dropbox — это популярный веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    11:41

    Бета-версия Instagram 0.2 для Windows Phone 8 : Также стала доступна популярная функция отмечания людей на фотографиях

    11:34

    В следующем месяце Samsung представит новый планшет с экраном AMOLED: Диагональ экрана новинки составит 10,5 дюйма

    11:3167

    SugarSync закроет бесплатные аккаунты: Чтобы продолжить пользоваться сервисом, необходимо оплатить минимальный тарифный план на 60 Гбайт

    11:217

    Новая версия BSPlayer 1.13.165 для Android : Приложение поддерживает воспроизведение большинства форматов

    11:19

    Springpad 4.5.2 — онлайн-блокнот для iPhone и iPad: Springpad — это веб-сервис для создания и хранения заметок, а также обмена ими с другими людьми.

    11:09

    Instagram 5.0.1 для iOS обновлено: Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    11:08

    Miranda IM v.0.10.20 — новая версия известного интернет-пейджера: Обновленный интернет-пейджер

    10:55

    Ashampoo ClipFinder HD v.2.35 - бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах: Бесплатная утилита для поиска роликов по заданным критериям на популярных файловых хранилищах

    10:20

    PassMark PerformanceTest v.8.0 Build 1027 - набор тестов для оценки производительности ПК: Набор тестов от PassMark, позволяющих оценить общую производительность вашего ПК по сравнению с другими компьютерами

    09:45

    "10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" v.6.0 – учет ПК в сети предприятия: 10-Strike Software выпустила новую версию программы учета оборудования, программного обеспечения и лицензий на компьютерах в сети предприятия "10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" 6.0

    09:10

    Вирусный прогноз на 2014 - от PandaLabs: Программы-вымогатели, наряду с банковскими троянами и ботами, будут наиболее распространенными угрозами в наступающем году

    08:35

    В ShadowPlay стала доступна прямая трансляция геймплея на Twitch: Новая версия GeForce Experience с трансляцией геймплея

    08:00

    В Сети появились «живые» фото смартфона Oppo R1 (Oppo R829T): Толщина корпуса смартфона Oppo R1 составляет 7,1 мм

    07:409

    Телевизор LeTV S40 с ОС Android оснащён 39-дюймовой ЖК-панелью VA: Цена устройства LeTV S40 на китайском рынке составляет 325 долларов с контрактом на годовую подписку

    06:3018

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