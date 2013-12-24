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    24 декабря 2013

    Начались продажи комплектов водоблоков EK Water Blocks EK-FB Kit Asus R4BE для системных плат Asus Rampage IV Black Edition: Набор EK Water Blocks EK-FB Kit Asus R4BE включает два водоблока

    21:15

    Вопреки ожиданиям, рынок мониторов в третьем квартале 2013 года вырос: Три квартала спада на рынке мониторов сменились ростом

    20:2413

    Компания THL готовится выпустить бюджетный смартфон THL T5: Стоимость смартфона THL T5 составит 147 долларов

    18:419

    Samsung уже приступила к производству дисплеев AMOLED диагональю 5,25 дюйма разрешением 2560 х 1440 точек, предназначенных для смартфонов Galaxy S5: Смартфон Samsung Galaxy S5 получит экран диагональю 5,25 дюйма

    18:0469

    Защитный чехол Armor Stand Case для смартфона Nokia Lumia 929 защитит устройство от случайных падений и послужит подставкой: Стоимость аксессуара Armor Stand Case составляет 12 долларов

    17:491

    NAVITEL выпустил комплекты карт горнолыжных курортов для путешественников : Комплекты навигационных карт «Альпы», «Кавказ», «Карпаты» и «Пиренеи» включают в себя всю необходимую информацию, которая может понадобиться туристу

    15:561

    Star Walk 1.0 — прогулка к звездам теперь и для владельцев Android: Запустив программу, можно исследовать звезды, созвездия и спутники.

    15:512

    Nokia Moneypenny может стать первым смартфоном с Windows Phone 8.1, поддерживающим две карточки SIM: Смартфон Nokia Moneypenny не имеет навигационных клавиш

    14:4615

    Panono — первая потребительская камера разрешением более 100 Мп: Создатели камеры-шара Panono повысили ее разрешение с 72 до 108 Мп

    13:3631

    Сроком выпуска планшета Apple с экраном размером 12,9 дюйма назван октябрь будущего года: Новая модель смартфона Apple iPhone увидит свет в мае

    12:3822

    Благодаря сделке с Apple доля AMD на рынке профессиональных видеокарт может увеличиться до 30%: Увеличением своей доли на рынке профессиональных видеокарт AMD будет обязана Apple и ее компьютеру Mac Pro

    12:2737

    XMPlay v.3.8 - бесплатный аудио-плеер: Бесплатный аудио-плеер

    11:307

    HP вернется на рынок смартфонов с 6- и 7-дюймовыми моделями: Поначалу смартфоны HP будут продаваться на развивающихся рынках — Индии, Китая и Филиппин

    11:0517

    Unchecky v.0.1.9 Beta - программа для защиты от нежелательного и потенциально опасного ПО: Программа для защиты от нежелательного и потенциально опасного ПО

    10:55

    Inno3D готовит к выпуску разогнанную видеокарту iChill GTX 780 Ti Ice Dragon Black Gold Edition: Повышенная частота GPU Inno3D iChill GTX 780 Ti Ice Dragon Black Gold Edition достигает 1060 МГц

    10:355

    Управление мобильными устройствами в корпоративных сетях с Panda Cloud Systems Management: Panda Cloud Systems Management (PCSM) дополнен функциями управления мобильными устройствами (MDM)

    10:20

    Представлены 3D-карты серии XFX Radeon R9 290 Double Dissipation: Компоненты 3D-карт серии XFX Radeon R9 290 Double Dissipation работают на референсных частотах

    09:506

    XP Codec Pack v.2.6.0 - сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК: Сборник необходимых кодеков для просмотра фильмов на ПК

    09:451

    Разрешение печати карманного принтера LG Pocket Photo 2 составляет 600 х 313 точек: Автономность принтера LG Pocket Photo 2 — 30 фотографий

    09:3012

    Sony работает над шестью новыми смартфонами и планшетом: Предполагается, что новинки будут представлены частично на CES 2014, частично на MWC 2014

    09:254

    Toolwiz Care v.3.1.0.5100 - бесплатная программа для полной настройки и оптимизации ОС Windows: Бесплатная программа для полной настройки и оптимизации

    09:101

    Lenovo готовит планшетный ПК с дисплеем Full HD: Планшет Lenovn B8080-F основан на платформе Snapdragon MSM8226

    09:003

    JetAudio v.8.1.1 - универсальный медиа-комбайн для обработки музыкальных и видео-файлов: Универсальный медиа-комбайн для обработки музыкальных и видео-файлов

    08:351

    Начались продажи процессоров Intel Celeron G1820 и G1830: Процессоры Intel Celeron G1820 и G1830 в розничной комплектации уже можно встретить по цене от $48 и $56 соответственно

    08:006

    OutlookAttachView v.2.63 - утилита для просмотра вложений в Outlook: Утилита для работы с письмами в Outlook

    08:00

    Murata предлагает ознакомительные образцы новой системы для беспроводной передачи энергии: Одним из применений разработки Murata названа беспроводная зарядка батарей мобильных устройств

    07:3035

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