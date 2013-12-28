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    28 декабря 2013

    Стали известны некоторые технические характеристики планшета Xiaomi MiPad Tablet: Ожидаемая стоимость устройства Xiaomi MiPad Tablet на данный момент составляет 177 долларов

    20:028

    Планшетный компьютер HP Pavilion 11t-h000 x2 использует процессор Intel Pentium N3510 (Bay Trail): Цена стандартной комплектации устройства HP Pavilion 11t-h000 x2 составляет 600 долларов

    19:4721

    Цена на ультрабук HP Spectre 13t-3000 временно снижена на 20%: Обычная цена данного устройства составляет 1000 долл., но компания HP решила снизить её до 800 долл.

    18:3013

    Мобильный компьютер Toshiba Chromebook с экраном диагональю 13,3 дюйма оценен в $279: В конфигурацию Toshiba Chromebook вошел двухъядерный процессор Intel Celeron 2955U

    14:5953

    Lenovo приписывают намерение купить у IBM производство серверов и хранилищ: Новое приобретение может сделать Lenovo прямым конкурентом EMC

    14:3815

    Grippity — первый в мире «прозрачный планшет»: Создатели Grippity сделали сенсорными обе стороны жидкокристаллического экрана

    14:1451

    Продажи флагманских смартфонов LG, HTC и Huawei оказались заметно меньше ожиданий: HTC One, LG G2 и Huawei Ascend P6 могли бы продаваться и лучше, но каждому из них что-то мешает

    12:5314

    Планшетофон Nokia Lumia 1320 дебютировал в Китае: В Nokia Lumia 1320 используется двухъядерный процессор Snapdragon S4

    10:0015

    Meizu может выпустить следующий флагманский смартфон в двух ощутимо различающихся модификациях: Смартфон Meizu MX4 будет доступен в двух вариантах

    09:304

    Применение энергосберегающего дисплея WhiteMagic позволило довести автономность смартфона Fujitsu F-04F до трех суток: Смартфон Fujitsu F-04F ориентирован на деловых пользователей

    09:006

    В Японии смартфон Sony Xperia Z1 f продаётся очень хорошо: Смартфон Sony Xperia Z1 f в Японии стал бестселлером

    09:0037

    Анонсирован серийный выпуск системных плат Fujitsu D3313-S и D3236-S: Системные платы Fujitsu D3313-S и D3236-S предназначены для промышленных компьютеров

    07:003

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