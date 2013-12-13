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    13 декабря 2013

    Гибридный процессор A10-6790B функционирует на частоте 4 ГГц: APU A10-6790B предназначен для бизнеса

    20:5712

    Rambus и Micron подписали лицензионное соглашение, 13-летняя тяжба осталась позади: За семь лет Micron выплатит компании Rambus 280 млн. долларов

    20:4910

    Новые партии смартфонов Google Nexus 5 имеют незначительные аппаратные модификации: В новых партиях смартфоны Google Nexus 5 поставляются с увеличенными отверстиями решёток динамиков

    20:151

    Apple получила 34 патента, включая патент на изогнутые сенсорные панели: Следующий смартфон Apple iPhone получит изогнутый сенсорный экран

    19:5433

    PowerColor готовит 3D-карту Radeon R9 290X LCS, оснащённую водоблоком:

    19:42

    Google собирается начать разработку собственых процессоров ARM: Процессоры Google на архитектуре ARM будут предназначены для серверов

    19:0211

    GPU 3D-карты MSI GTX 780Ti Gaming 3G разогнан до 1085 МГц: Цену 3D-карты MSI GTX 780Ti Gaming 3G производитель не называет

    17:19

    Системная плата Gigabyte GA-Z87X-UD7 TH оснащена двумя портами Thunderbolt 2: Плата Gigabyte GA-Z87X-UD7 TH получила пять портов PCI-Express 3.0 х16

    14:3010

    Canon подумывает о выпуске профессиональной беззеркальной камеры: Развивая систему Canon EOS M, производитель постарается, чтобы камеры оставались маленькими

    13:3846

    Стартовали продажи игровой клавиатуры SpeedLink Parthica Core: Клавиатура SpeedLink Parthica Core (SL-6482-BK) уже поступила в продажу по цене 50 евро

    13:267

    Начались продажи устройств Sony Z Ultra Google Play и LG G Pad 8.3 Google Play : Приобрести устройства Sony Z Ultra Google Play и LG G Pad 8.3 Google Play пока могут только американские покупатели

    13:045

    Samsung использует жидкокристаллические экраны в планшетофонах Galaxy Note 3 Lite, выпуск которых уже начат: Размер экрана Samsung Galaxy Note 3 Lite равен 5,68 дюйма

    12:4819

    Speedy Painter v.3.2.3 - небольшой бесплатный графический пакет: Бесплатный графический пакет

    11:30

    WordPress v.3.8 - бесплатная платформа для публикаций материалов: Бесплатная платформа для публикаций

    10:55

    Dictionary .NET v.6.4 - небольшой бесплатный переводчик: Небольшой бесплатный переводчик

    10:20

    Geekbench v.3.1.3 - программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти: Программа для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти

    09:45

    У PCI-SIG готова спецификация PCI Express M.2 1.0: Спецификация PCI Express M.2 1.0 доступна на сайте PCI-SIG для членов этой организации

    09:305

    IsoBuster Pro v.3.3 - удобная программа для записи дисков: Удобная программа для записи дисков

    09:10

    Promise Technology начинает продажи Pegasus2 — первых в мире массивов RAID 5 с интерфейсом Thunderbolt 2: Массивы Promise Technology Pegasus2 ориентированы на профессионалов творческих специальностей и энтузиастов мультимедиа

    09:0011

    Evga представила видеокарту GTX 780 Ti Classified KingPin Edition, умолчав о частотах: Видеокарта Evga GTX 780 Ti Classified KingPin Edition получила 17-фазную подсистему питания

    09:004

    Состоялся выпуск лечащей утилиты Dr.Web CureIt! 9.0: «Доктор Веб» сообщает о выпуске девятой версии лечащей утилиты Dr.Web CureIt!

    08:352

    Специалисты Fujitsu разработали технологию удаленного доступа к файлам на домашнем ПК с мобильного устройства: Fujitsu Laboratories рассчитывает на коммерциализацию разработки в 2014 финансовом году

    08:0015

    Банковский троян Hesperbot похищает биткоины: ESET сообщает об обнаружении новой модификации банковского трояна Hesperbot

    08:00

    Huawei выпустит смартфон Honor 3C: Основой Huawei Honor 3C послужила однокристальная система MediaTek MT6582

    07:403

    В адаптерах D-Link DXE-810S 10GbE используются контроллеры Tehuti TN4010: Главными достоинствами контроллера Tehuti TN4010 является невысокая стоимость и энергопотребление

    07:001

    Анонс смартфона Oppo Find 7 ожидается в начале 2014 года: На странице блога был замечен баннер с информацией о скором анонсе нового флагмана Oppo Find 7

    06:35

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