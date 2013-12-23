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    23 декабря 2013

    Представлен смартфон Oppo R1, оснащенный камерой с максимальной диафрагмой F/2.0: Смартфон Oppo R1 оценён в $410

    21:588

    Системная плата Asus Z87-Deluxe/SATA-Express оснащена двумя портами SATA-Express: Данных о цене системной платы Asus Z87-Deluxe/SATA-Express пока нет

    21:4815

    В 2014 году продажи планшетофонов превысят продажи планшетных компьютеров диагональю до 8 дюймов: Мировые продажи планшетофонов в 2014 году составят 175 миллионов единиц и опередят по объёмам продажи небольших планшетов (165 миллионов)

    17:024

    Мировой рынок процессоров для смартфонов за год вырос на 31%: Компании Qualcomm принадлежит 53% рынка процессоров для смартфонов

    15:3022

    На выставке CES 2014 в Лас-Вегасе компания Asus представит устройство с двумя ОС: Компания Asus выпустила тизер-видео в котором есть упоминание о новом гибридном устройстве с двумя ОС

    15:026

    evasi0n Jailbreak для iOS 7 доступен для загрузки: В списке поддерживаемых устройств, с которыми работает данное приложение все модели iPhone, iPad, iPad mini и iPod touch, обновившиеся до iOS 7-7.0.4.

    14:421

    Вышел браузер iLunascape 2.1.7.0 для Android : В программе реализованы такие функции, как поиск на странице, открытие до шести вкладок одновременно

    14:33

    SwiftKey 4.4.1 — виртуальная клавиатура для Android: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    14:28

    SkyDrive дарит 20 Гбайт пользователям Windows Phone: Стоит, однако, иметь в виду, что дополнительные 20 Гбайт предоставляются только на год

    14:241

    Sapphire оснащает 3D-карту Radeon R9 270X охладителем Dual-X и 4 ГБ памяти: Пока новая 3D-карта Sapphire доступна в Китае

    14:12

    Фитнес-браслет Goophone Sport Band позволит отслеживать интенсивность тренировок: Цена устройства Goophone Sport Band составляет 70 долларов

    14:0212

    Обновление Instagram 5.0.2 для Android : Приложение дает возможность открыть доступ к своей ленте фотографий определенному кругу лиц.

    13:45

    Battery Widget Reborn 1.9.9 для Android — информация о заряде аккумулятора: Дополнительно Battery Widget Reborn дает возможность управлять работой Wi-Fi, Bluetooth, включать синхронизацию и режим полета

    13:42

    SK Hynix раскрыла подробности техпроцесса, используемого для выпуска 16-нанометровой флэш-памяти NAND: Новая технология является развитием технологии, представленной на IEDM в 2011 году

    13:412

    Новая версия Adobe Reader 11.1.3 для Android : Adobe Reader для Android содержит такие возможности, как просмотр и совместный доступ к файлам PDF, быстрый просмотр файлов PDF

    13:39

    Учет личных финансов на мобильном с помощью JabpLite 1.95: Бесплатная программа, предназначенная для учета личных финансов

    13:34

    HabitRPG 0.0.14 — органайзер, превращающий выполнение плана в увлекательную игру: Приложение построено по принципу игр RPG — успешно справляясь с поставленными целями, вы получаете деньги и опыт.

    13:31

    Pho.to Lab 2.1.3: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    13:28

    Зафиксирован рост активности банковского трояна Win32/Qadars: Для осуществления мошеннических операций Win32/Qadars использует распространенный у злоумышленников метод «человек в браузере»

    13:26

    Облако Mail.Ru дарит всем по терабайту: Увеличить свое Облако до огромных размеров можно бесплатно, установив любое из приложений сервиса Облако Mail.Ru

    13:195

    29 декабря компания Western Digital прекращает поставки своих жёстких дисков с интерфейсом PATA (ATA): Western Digital уже разослала уведомление о прекращении выпуска (product discontinuance notice, PDN)

    13:0724

    Смартфон LG G2 mini окажется заметно проще флагманской модели G2: LG выбрала для модели G2 mini однокристальную систему Qualcomm MSM8226

    12:409

    Netvizor v.7.1 - программа для мониторинга компонентов сети из единой централизованной локации: Программа для мониторинга всех компонентов сети из единой централизованной локации

    10:20

    ChrisTV Online! v.9.70 - программа для доступа к цифровому ТВ по сети: Программа для доступа к цифровому ТВ по сети

    09:45

    Driver Genius Professional v.14.0.0 - программа для управления драйверами в ОС Windows: Программа для управления драйверами в ОС Windows

    09:10

    GPU-Z v.0.7.5 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видео-подсистеме ПК: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о видеокарте

    08:35

    Office Remote - специализированное приложение для удаленного управления компьютером на презентациях: Специализированное приложение для удаленного управления компьютером на презентациях

    08:00

    TV-приставка Egreat V10 оснащена двумя внешними антеннами для приёма сигнала Wi-Fi: Цена устройства Egreat V10 составит около 85 евро

    07:306

    Смартфон Umi X3 (XIII) получит оперативную память объёмом 3 ГБ и основную камеру разрешением 16 Мп: В основу устройства Umi X3 (XIII) ляжет восьмиядерный процессор MediaTek MT6592

    06:30

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