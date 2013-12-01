  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    1 декабря 2013

    Системные платы Foxconn D70S-P и D70S-PD построены на чипсете Intel NM70 и процессорах Intel Celeron U1037: Системные платы Foxconn D70S-P и D70S-PD выполнены в типоразмере Mini-ITX

    19:128

    Исследователи из Массачусетского технологического института научились получать изображение объектов, улавливая отдельные фотоны: Секрет кроется в алгоритмах обработки сигнала

    18:5726

    Пятидюймовый смартфон Quechua в усиленном исполнении соответствует рейтингу IP54 : Основой смартфона Quechua служит SoC Qualcomm с четырехъядерным процессором

    16:285

    Планы AMD в отношении настольных процессоров: развитие CPU FX прекращено, за APU Kaveri последует Carrizo: APU Carrizo будут иметь то же внешнее исполнение, что и APU Kaveri последует

    15:1225

    Камера Photron Fastcam Mini UX100 способна вести съемку со скоростью 800 000 кадров в секунду: Цена камеры Photron Fastcam Mini UX100 в Японии составляет примерно 47 200 долларов

    13:3028

    Смартфон TCL (Alcatel) Idol X+ вновь позирует на фото: Alcatel Idol X+ будет продаваться, предположительно, по цене $350

    13:254

    Tranquil PC начинает продажи корпусов для мини-ПК Intel NUC нового поколения: Цена корпуса Tranquil PC для мини-ПК Intel NUC нового поколения — 99 фунтов стерлингов

    12:454

    ECS обновила материнские платы серии BAT-I, выпущенные месяц тому назад: В составе обновленных системных плат ECS BAT-I теперь процессоры Intel Bay Trail-D с поддержкой Turbo Boost

    11:592

    Стартовали продажи процессорных систем жидкостного охлаждения Enermax Liqmax 120: Цена Enermax Liqmax 120 составляет 70 евро

    07:40

    Смартфон BlackBerry Z10 можно приобрести за 199 долларов: Данная модель BlackBerry Z10 не имеет привязки к конкретному мобильному оператору

    06:5515

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018