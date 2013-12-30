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    30 декабря 2013

    Восьмиядерные процессоры помогли MediaTek перевыполнить план за декабрь и квартал в целом: Поставки MT6592 значительно вырастут в январе 2014 года

    23:4410

    Samsung представит на CES новое поколение однокристальных систем Exynos: Премьера состоится 7 января

    17:527

    Вскрытие показало: пользователи Mac Pro сами смогут доставать процессор из компьютера и менять на другой: Mac Pro позволяет легко извлекать и менять не только процессор, но и модули оперативной памяти

    17:3929

    Новое свойство графена делает его подходящим для квантового компьютера: Изучая графен, ученые открыли его с неожиданной стороны

    12:5712

    В Сети появились результаты тестирования однокристальной платформы LG Odin: Восьмиядерный процессор однокристальной платформы LG Odin работает на частотах 100-1008 МГц

    12:0013

    WSCC - Windows System Control Center v.2.2.1.1 - программа управления системными утилитам из других сборников: Программа управления системными утилитам из других сборников

    10:20

    Foobar 2000 v.1.3 - функциональный бесплатный медиаплеер: Качественный, бесплатный медиаплеер

    09:456

    Universal Extractor v.1.7.8.93 - простой и бесплатный архиватор: Простой и бесплатный архиватор

    09:106

    Sony оставит себе производство литиево-ионных аккумуляторных батарей: Выпуск аккумуляторных батарей решено сделать одним из ключевых направлений деятельности компании Sony

    09:0017

    В Movavi Video Suite добавлена быстрая конвертация видео и новые инструменты редактирования: Movavi представила новую, двенадцатую, версию своего продвинутого видеоредактора Movavi Video Suite для Windows

    08:35

    LG и Samsung сокращают выпуск обычных ПК: LG Electronics переводит фокус на выпуск планшетов, смартфонов и гибридных компьютеров

    08:3017

    Apple и Samsung возобновили переговоры о лицензировании: Samsung предпочитает соглашение о взаимном лицензировании, а Apple требует более $30 за каждое устройство

    08:0027

    Антивирусные итоги 2013 года от Cezurity: Традиционные средства защиты проигрывают вирусописателям

    08:00

    Флэш-накопители Green House PicoDrive Smart оснащены разъемами USB и micro-USB: Доступны модели Green House PicoDrive Smart с 8, 16 и 32 ГБ по цене 19, 28 и 47 долл. соответственно

    07:407

    По заявлению компании NPD Group, 21% всех проданных за этот год мобильных ПК приходится на долю хромбуков: Тройку самых продаваемых ноутбуков через онлайновый магазин Amazon возглавляют хромбуки компаний Acer и Samsung

    07:0016

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