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    14 декабря 2013

    BitFenix дебютирует на рынке наушников с моделью Flo: В наушниках BitFenix Flo используются 40-миллиметровые динамические излучатели

    21:453

    Фото дня: инженерный образец процессора Intel Core i7 Haswell-E с поддержкой DDR4: Процессор Intel Core i7 Haswell-E в исполнении LGA2011-3 будет несовместим с современными платами с гнездом LGA2011

    21:2641

    Корпус Zalman ZM-T3-500LE укомплектован блоком питания мощностью 500 Вт: Корпус Zalman ZM-T3-500LE рассчитан на платы типоразмера microATX

    21:1510

    Apple одержала победу над Samsung в южнокорейском суде: В компании Apple уже выразили удовлетворение решением суда

    20:5750

    ARM купила компанию Geometrics, специализирующуюся на технологиях освещения в играх: Условия сделки между ARM и Geometrics не разглашаются

    20:398

    Принят стандарт ECMA-405 на оптические хранилища с параллельным доступом к пяти дискам: Стандарт ECMA-405 определяет запись и чтение с одновременным использованием пяти оптических дисков

    20:203

    Представитель Oppo опроверг слухи о том, что смартфон Find 7 получит экран размером 5,7 дюйма: Экран смартфона Oppo будет большим, но насколько?

    20:044

    TSMC начинает пробное производство продукции по 16-нанометровой технологии FinFET: TSMC намерена в январе 2014 года начать серийный выпуск однокристальных систем по 20-нанометровой технологии

    19:505

    Foxconn берется за разработку панелей OLED, надеясь поставлять их Apple: Foxconn рассчитывает начать выпуск панелей OLED в 2015 году

    19:3513

    Philips Amio PI3900B2 — 7-дюймовый планшет ценой $195: Philips Amio PI3900B2 получил двухъядерный CPU частотой 1,5 ГГц

    12:0222

    LG выпустит еще один смартфон линейки G — Gx: Основа LG Gx — однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 600

    11:204

    Смартфон-«раскладушка» Philips W9588 с двумя сенсорными экранами и процессором MediaTek оценен в $824: Philips W9588 построен на SoC MediaTek MT6589

    09:4528

    Названа цена и дата начала продаж телеобъектива Tamron SP 150–600 мм F/5–6,3 Di VC USD для полнокадровых зеркальных камер: Телеобъектив Tamron SP 150–600 мм F/5–6,3 Di VC USD (A011) оснащен стабилизатором изображения и ультразвуковым приводом автоматической фокусировки

    09:4514

    Видеокарта Asus Radeon R9 290X DirectCU II получит нереференсную печатную плату: Карта Asus Radeon R9 290X DirectCU II будет работать на частотах 1040/5400 МГц

    09:302

    Corsair окрашивает корпус для ПК Carbide Air 540 размерами 407 х 432 х 457 мм в белый цвет: Цена Carbide Air 540 White Edition — $150

    09:004

    Sony готовит бюджетный смартфон Xperia E2 с поддержкой LTE: Смартфон Sony Xperia E2 принесёт поддержку LTE в бюджетный сегмент в следующем году

    09:003

    Apacer выпускает твердотельные накопители SFD25A-M типоразмера 2,5 дюйма: В накопителях Apacer SFD25A-M используется память типа MLC NAND

    08:302

    Появились предварительные сведения о процессорах Intel Broadwell серий H, U и Y: Важнейшей особенностью Broadwell Y будет TDP 4,5 Вт

    08:0019

    Корпус SilverStone Milo ML06 предназначен для HTPC : В корпусе SilverStone Milo ML06 помещается плата типоразмера Mini-ITX

    07:306

    Pulse Electronics представила четыре высокоскоростных разъема: SATA 6 Гбит/с, PCI Express 3.0, USB 3.0 и Thunderbolt : Новые разъемы Pulse Electronics поддерживают скорости передачи 5-10 Гбит/с

    07:002

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