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    4 декабря 2013

    Представлена системная плата MSI Z87I Gaming AC и 3D-карта GTX760 Gaming ITX: Системная плата MSI Z87I Gaming AC и 3D-карта GTX760 Gaming ITX предназначены для создания игровых систем типоразмера mini-ITX

    22:102

    Производители флэш-памяти типа NAND намерены ограничить выпуск этой продукции, чтобы стабилизировать цены: В отрасли циркулируют слухи, что Apple сократила закупки флэш-памяти типа NAND у своего японского поставщика

    21:415

    Sony может купить фабрику Renesas, чтобы нарастить выпуск датчиков изображения: Датчики изображения производства Sony типа CMOS широко используются в мобильных устройствах

    21:221

    Частота ядра 3D-карты Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition достигает значения 1228 МГц: Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz Edition оснащается кулером WindForce 3X 450W

    21:085

    Тайваньские специалисты создали первый в мире кластерный суперкомпьютер без коммутаторов и самый быстрый некластерный суперкомпьютер в мире: В CK-Star используется сопроцессор Intel Xeon Phi

    20:539

    3D-карты Radeon R9 290 и R9 290X, отличающиеся от референсных образцов, появятся в самом конце года, а то и в начале следующего: 3D-карты Radeon R9 290, отличающиеся от референсного образца, появятся раньше, чем 3D-карты Radeon R9 290X, отличающиеся от референсного образца

    19:142

    Стартовали продажи смартфона YotaPhone, названа цена: Смартфон YotaPhone весит 146 г

    18:5557

    Sekisui Chemical представила новую технологию для создания гибких литиево-ионных аккумуляторов: Sekisui Chemical представила литиево-ионные аккумуляторы

    16:379

    Процесс сборки устройств Vertu запечатлён на видео: Сборка телефона Vertu может занять целый день

    15:3814

    Inter-Tech выпускает корпус IT-3900 для мини-ПК Intel NUC: Корпус IT-3900 изготовлен из алюминия

    15:157

    Gigabyte Z87X-SLI — игровая системная плата ценой $130 для процессоров Intel Haswell: Gigabyte Z87X-SLI — бюджетный вариант игровой системной платы на чипсете Intel Z87 Express

    14:4513

    Министерство юстиции США одобрило сделку между Microsoft и Nokia, на очереди — Еврокомиссия: Microsoft покупает мобильное подразделение Nokia за 7,2 млрд. долларов

    14:407

    Screenshot Captor v.4.8 - бесплатная утилита для захвата изображения с рабочего экрана: Бесплатная утилита для захвата снимков рабочего экрана

    14:25

    Startup Delayer v.3.0 Build 353 - утилита для оптимизации загрузки модулей и программ в ОС Windows: Утилита для оптимизации загружаемых модулей и программ в ОС Windows

    13:50

    MyEventViewer v.2.06 - альтернатива стандартному Event View из Windows: Альтернатива стандартному Event View из Windows

    13:15

    Gigabyte комплектует 3D-карты серии Radeon R9 200 игрой Battlefield 4: Игру Battlefield 4 получают покупатели моделей GV-R928XOC-3GD-GA, GV-R927XOC-2GD-GA и GV-R927OC-2GD-GA

    12:434

    DirectX Happy Uninstall v.6.2 - утилита для полного удаления любых версий DirectX: Утилита для полного удаления любых версий DirectX

    12:403

    Panasonic модернизирует трансформируемый ноутбук в усиленном исполнении Toughbook CF-C2: Трансформируемый ноутбук в усиленном исполнении Panasonic Toughbook CF-C2 получил процессор Intel Core четвертого поколения

    12:2010

    Tweak-8 v.1.0 Build 1025 - утилита для настройки и оптимизации работы Windows 8: Утилита для изменения и оптимизации работы Windows 8

    12:05

    В следующем полугодии Nike выпустит новые умные часы: По прогнозу аналитиков Digitimes Research, объем мирового рынка умных часов в 2016 году достигнет 24,15 млн. штук

    11:3517

    Process Lasso Lite v.6.7 - утилита для управления запущенными процессами в ОС Windows: Утилита для управления запущенными процессами

    11:30

    Серверы Asus ESC4000 G2 поддерживают ускорители Nvidia Tesla K40: Сервер Asus ESC4000 G2 с четырьмя картами Tesla K40 способен продемонстрировать производительность 5,72 TFLOPS

    11:00

    GIMP Portable v.2.8.8 - портативная версия бесплатного графического редактора: Бесплатный графический редактор

    10:55

    AnVir Task Manager Free v.7.52 - бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для контроля процессов в ОС Windows

    10:20

    WinRAR v.5.01 - новая версия популярного архиватора: Новая версия популярного архиватора

    09:45

    72% жертв финансовых атак в России не смогли вернуть похищенные средства: Около 72% пользователей в России, потерявших деньги в результате деятельности кибермошенников, не смогли вернуть украденные средства

    09:104

    Испарительная камера EK-SF3D Critical Point LN2 предназначена для охлаждения видеокарт с помощью жидкого азота: Охладитель EK-SF3D Critical Point LN2 может вместить почти 200 мл жидкого азота

    09:006

    Обновления сервиса “Битрикс24” – телефонные звонки, облачный диск компании и “живая” CRM: Компания «1С-Битрикс» анонсировала очередные обновления облачного сервиса для совместной работы «Битрикс24» и коробочного продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 14.1»

    08:35

    Xiaomi представила портативную зарядку ценой $11 для мобильных устройств : Емкость батарей Xiaomi Power Bank — 10400 мА·ч

    08:3015

    По оценке IDC, рынок ПК за 2013 год сократился на 10,1%: Эксперты IDC полагают, что поставки ПК в ближайшие годы не опустятся ниже 300 млн. штук в год

    08:3011

    SilverStone CP11 — очень тонкий кабель SATA, который можно подключить даже к разъему, прикрытому картой расширения: Длина кабеля SilverStone CP11 равна 300 мм

    08:0020

    В CommFort 5.80 улучшенный интерфейс видеозвонков : "КоммФорт софтваре" объявляет о выпуске новой версии клиент-серверного приложения для текстового и голосового общения в сети и проведения видеоконференций без ограничения числа участников

    08:00

    Компьютерный корпус Sharkoon REX MWC типоразмера Midi-Tower оснащен шестью портами USB: Sharkoon REX MWC

    07:3013

    Volvo приступает к реализации проекта по использованию самоуправляемых автомобилей на дорогах общественного пользования: В рамках проекта Drive Me по улицам Гётеборга в обычном потоке будут перемещаться 100 автомобилей Volvo с автоматическим управлением

    07:0044

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