  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 декабря 2013

    Biostar выпускает системную плату Hi-Fi H81MDC типоразмера microATX: Плата Biostar Hi-Fi H81MDC оснащена двумя портами SATA 6 Гбит/с и двумя портами USB 3.0

    19:516

    Производитель оценил объектив Ibelux 40mm f0.85 для беззеркальных камер в $2080 : Запланирован выпуск модификаций объектива Ibelux 40mm f0.85 для камер Sony NEX, Fuji X, Canon EOS M и Micro 4/3

    18:4632

    Google купила компанию Boston Dynamics, разработавшую Big Dog, Cheetah и других удивительных роботов : За полгода Google купила восемь компаний, занимающихся разработкой роботов

    18:1437

    Активная АС Satechi AirBass оснащена интерфейсом Bluetooth: Доступно два варианта цветового оформления АС Satechi AirBass

    15:5412

    Серию 3D-карт Galaxy серии Gamer открыла модель GeForce GTX 760 : Базовая частота GPU Galaxy GTX 760 Gamer равна 1086 МГц

    15:193

    Разработка LPDDR4 продолжается, спецификация будет опубликована в будущем году: Память LPDDR4 отличается от LPDDR3 архитектурой

    14:581

    Adata адресует внешний накопитель DashDrive Durable HD650 людям, ведущим активный образ жизни: Максимальный объем Adata DashDrive Durable HD650 — 1 ТБ

    14:304

    В Сети появились результаты тестирования планшетофона Pantech Vega Secret UP: Аппараты Pantech Vega Secret Up IM-A900K, IM-A900S и IM-A900L набрали 36785, 36017 и 35855 баллов соответственно

    14:202

    Корпус Alkeron Class-E 211 предназначен для HTPC: Корпус Alkeron Class-E 211 рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX

    13:3817

    GParted v.0.17.0-1 - утилита для работы с разделами жестких дисков компьютера: Утилита для работы с разделами жестких дисков компьютера

    13:15

    Light Alloy v.4.7.5 Build 702 - бесплатный функциональный медиаплеер: Бесплатный функциональный медиаплеер

    12:408

    NirLauncher v.1.18.37 - сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft: Сборник бесплатных портативных утилит от NirSoft

    12:05

    Atrise Lutcurve v.2.1.0 - программа для калибровки мониторов: Программа для калибровки мониторов

    11:30

    iiyama представила 17-дюймовый монитор ProLite E1780SD с соотношением сторон 5:4: iiyama ProLite E1780SD на японском рынке оценен в $140

    11:2030

    TagScanner v.5.1.645 - программа для организации и управления музыкальными архивами: Бесплатная программа для организации и управления музыкальными архивами

    10:55

    AMD анонсировала видеокарту Radeon R7 260: Поставки готовых изделий на базе Radeon R7 260 начнутся через месяц

    10:489

    Kaspersky RectorDecryptor v.2.6.11.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rector

    10:20

    LG готовит к выпуску монитор 31MU95 с диагональю 31 дюйм и разрешением 4096 x 2160 точек: Новинка дебютирует на выставке CES 2014

    09:5321

    Revo Uninstaller v.3.08 - бесплатная утилита для полного удаления установленных программ из ОС Windows: Бесплатная утилита для полного удаления программ из Windows

    09:45

    IrfanView v.4.37 - универсальная программа для просмотра графических и медиа-файлов: Универсальная программа для просмотра графических и медиа файлов

    09:10

    Смартфон Oppo R827T оценен в $295: В основе Oppo R827T лежит однокристальная система MediaTek MT6582

    08:5910

    Очередной троян заражает банкоматы: «Доктор Веб» предупреждает о распространении троянской программы Trojan.Skimer.18

    08:3513

    Микросхема приемника беспроводного питания Toshiba TC7761WBG соответствует стандарту Qi и имеет низкое тепловыделение: Комбинированная технология CMOS-DMOS позволила уменьшить тепловыделение на 30%

    08:30

    В первом чтении Государственной Думой принят закон о льготах для малых ИТ-компаний: Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что подготовленный ведомством законопроект о внесении изменений в статью 57 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального с

    08:00

    Анонсирован смартфон Samsung Galaxy Core Advance: Смартфон Samsung Galaxy Core Advance получил экран размером 4,7 дюйма

    08:0016

    Greenliant начинает поставки встраиваемых SSD eMMC NANDrive GLS85VM, рассчитанных на промышленный диапазон температур: Встраиваемые SSD Greenliant eMMC NANDrive GLS85VM работают в диапазоне температур от -40°С до +85°С

    07:30

    Флэш-накопитель Strontium On-The-Go USB можно подключить к мобильному устройству: Накопитель Strontium On-The-Go USB поступит в продажу в нескольких исполнениях объёмом от 8 до 64 ГБ

    06:05

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018