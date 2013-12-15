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    15 декабря 2013

    Начались поставки планшетов в усиленном исполнении Getac F110 на процессорах Intel Haswell: Getac F110 — самый тонкий и легкий планшетов в усиленном исполнении с дисплеем размером 11,6 дюйма

    15:2232

    Корпус Sharkoon Mask рассчитан на системные платы типоразмера ATX: Данных о цене Sharkoon Mask пока нет

    14:2012

    Nokia может передать Microsoft фабрику в Ченнаи, хотя спор с налоговиками еще не разрешен: Фабрика в Ченнаи является одним из крупнейших предприятий Nokia по выпуску телефонов

    13:558

    HTC разрешили продавать в Великобритании смартфоны, в которых нарушены патенты Nokia: В Великобритании временно разрешены поставки смартфонов HTC One и HTC One Mini, в которых нарушены патенты Nokia

    09:004

    Начались продажи объективов Петцваля, выпускаемых по заказу Lomography: Lomography предлагает объектив Петцваля в вариантах для камер Canon и Nikon

    08:3026

    Goldgenie щедро обсыпает позолоченный смартфон iPhone 5s кристаллами Сваровски: Новая модель получила имя iPhone 5s Supernova

    08:0017

    Анонсированы поставки твердотельных накопителей OCZ Intrepid 3000: Поставки твердотельных накопителей OCZ Intrepid 3000 должны начаться в первом квартале 2014 года

    07:3011

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