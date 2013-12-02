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    2 декабря 2013

    Cryorig R1 — дебютная модель процессорного кулера молодой компании: Охладитель Cryorig R1 имеет классическую форму двойной башни

    22:289

    Benq представила смартфоны A3 и F3: Benq A3 построен на платформе Qualcomm MSM8225Q, а в Benq F3 используется SoC MediaTek MT6589

    21:599

    Фото дня: печатная плата 3D-карты MSI Radeon R9 290X Lightning, отличающейся от референсного образца AMD Radeon R9 290X : Подсистема питания 3D-карты MSI Radeon R9 290X Lightning включает три разъема для подачи дополнительного питания

    21:553

    По мнению Biostar, системные платы Hi-Fi H81S2 и H61B подходят для добычи виртуальной валюты: Платы Biostar H81S2 и H61B выполнены в типоразмере ATX и обладают большим числом слотов расширения

    21:248

    Во второй половие 2014 года Samsung начнёт выпуск смартфонов с 20-мегапиксельными камерами собственной разработки: Samsung разрабатывает камеры разрешением 20 Мп

    20:1523

    В Европе стартуют продажи планшета Medion Akoya P2212T под управлением Windows 8.1 и с экраном Full HD: Medion Akoya P2212T оценен в 399 евро

    19:457

    Samsung работает над смартфоном Galaxy Note 3 Lite: Премьера Samsung Galaxy Note 3 Lite должна состояться на выставке MWC 2014

    19:056

    Amazon Prime Air — проект доставки покупок с помощью летающих автономных дронов: Дроны Amazon Prime Air смогут доставлять покупки по воздуху за полчаса

    18:3339

    Планшетофон HTC One max красного цвета замечен в каталоге тайваньского мобильного оператора: Тайваньский мобильный оператор FarEasTone Telecommunications готовит красную версию планшетофона HTC One max

    17:375

    Sapphire использует в 3D-карте Radeon R9 270 Boost OC Edition систему охлаждения Dual-X: Базовая тактовая частота GPU Sapphire Radeon R9 270 Boost OC Edition — 920 МГц

    17:361

    Появились спецификации топовых гибридных процессоров AMD Kaveri A10-7850K и A10-7700K: APU A10-7850K получит GPU с 512 универсальными процессорами

    16:2713

    AU Optronics планирует выпуск недорогих панелей Ultra HD типа AHVA размером 27 и 32 дюйма: Среди заказчиков AUO есть такие производители мониторов, как Asus, BenQ, Philips и даже Samsung

    15:1518

    Colorful также готовит видеокарту с гибридной системой охлаждения: Colorful iGame GTX 780 Ti Kudan оснащается огромной воздушной СО

    14:454

    Беспроводная мышь Gigabyte M7580 V2 оснащается оптическим датчиком разрешением до 1600 точек на дюйм: Предполагается, что цена манипулятора Gigabyte M7580 V2 составит около 10 евро

    14:05

    В компании DSS считают, что Apple нарушила их патенты в устройствах iMac, Mac mini, iPad, iPhone, iPod touch, iPod nano и Mac Pro : DSS подает в суд на Apple

    13:5019

    Kaspersky RakhniDecryptor v.1.3.0.0 - утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni: Утилита для борьбы с вредоносной программой Trojan-Ransom.Win32.Rakhni

    13:501

    Capture .NET v.12.7 - бесплатная утилита для захвата изображений: Бесплатная утилита для захвата изображений

    13:151

    Dell планирует скоро начать продажи 28-дюймовых мониторов P2815Q, которые могут стать самыми доступными по цене мониторами Ultra HD : Продажи Dell P2815Q стартуют в начале будущего года по цене менее $1000

    12:5929

    FreeRIP v.4.50 - бесплатный риппер треков с компакт-дисков: Бесплатный CD-риппер музыкальных треков с компакт-дисков

    12:40

    Названа дата начала продаж и цена планшетофона Oppo N1 с вращающейся камерой: В США Oppo N1 будет стоить 599 долларов, в Европе — 449 евро

    12:304

    В подставке для ноутбука Deepcool N6000 можно прятать неиспользуемые кабели и другие мелкие вещи: Подставка Deepcool N6000 рассчитана на ноутбуки с экранами размером до 17 дюймов по диагонали

    12:153

    Сенсорный монитор Acer UT220HQL поддерживает технологию MHL: Монитор Acer UT220HQL появится в России в первом квартале 2014 года

    12:053

    PDFCreator v.1.7.2 - программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows: Программа для создания PDF-документов из данных практически любых приложений Windows

    12:05

    System Explorer v.4.5 - бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе: Бесплатная утилита для просмотра детальной информации о системе

    11:30

    QuiteRSS v.0.14.1 - бесплатная программа для чтения новостных лент RSS/Atom: Бесплатная и удобная программа для чтения новостных лент RSS/Atom

    10:55

    Universal Media Server v.3.2.0 - мультиплатформенный DLNA-совместимый медиа-сервер: Мультиплатформенный DLNA-совместимый медиа-сервер

    10:20

    Dell готовит к выпуску монитор UP2414Q: Разрешение матрицы Dell UP2414Q — 3840 x 2160 точек

    10:1041

    SRWare Iron v.31.0 - веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium: Веб-браузер, основанный на исходном коде Chromium

    09:451

    По данным ETNews, один из вариантов смартфона Samsung Galaxy S5 получит гибкий дисплей AMOLED: Смартфон Samsung Galaxy S5 будет выпущен в двух вариантах

    09:3022

    Geeksphone готовит смартфон-революцию: Geeksphone Revolution будет работать как под управлением Android, так и под управлением Firefox OS

    09:159

    F-Secure Key v.1.0.13 - мультиплатформенный диспечтер паролей: Мультиплатформенный диспечтер паролей

    09:10

    Corel представляет Pinnacle Studio 17 на русском языке: Новые программные продукты семейства Pinnacle Studio 17 предлагают обновлённый интерфейс, быстрый рендеринг видео, новую функцию Live Screen Capture и поддержку формата AVCHD 2.0

    08:352

    Tonino Lamborghini представил смартфон Antares ценой $4000: Раньше всего Antares можно будет купить в России и Китае

    08:3016

    В подставку для ноутбука Deepcool N25 встроен док для накопителя типоразмера 2,5 дюйма: Подставка Deepcool N25 рассчитана на ноутбуки с экранами размером до 17 дюймов по диагонали

    08:303

    Corel представляет PaintShop Pro X6 на русском языке: Повышенная производительность, переработанный интерфейс и оптимизированный рабочий процесс помогут фотографам быстрее достичь желаемых результатов

    08:00

    В приложениях для iOS тратится в четыре раз больше денег, чем в приложениях для Android в расчете на одну загрузку: Разработчики для iOS получают в пять раз больше в расчете на одну загрузку, чем их коллеги, создающие приложения для Android

    08:0031

    У Samsung готов ключевой компонент интернета вещей: Samsung Architecture for Multimodal Interactions — конвейер для работы с неструктурированными данными

    07:306

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