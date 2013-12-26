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    26 декабря 2013

    Смартфон Oppo Find 7 получит экран плотностью 538 пикселей на дюйм: разрешение 2K при размере 5,5 дюйма по диагонали : Анонс смартфона Oppo Find 7 ожидается в начале 2014 года

    23:1758

    LG готовит к выпуску планшет на платформе Intel Bay Trail-T: LG T11, предположительно, является 11-дюймовым планшетом под управлением ОС Windows 8.1

    20:592

    Среди мобильных устройств дисплеи разрешением WQHD (2560 х 1440 точек) не получат распространение в следующем году: Доля экранов WQHD (2560 х 1440 точек) вырастет в 2 раза в 2014 году

    20:3341

    TCL официально представила смартфон Idol X+ на базе восьмиядерного процессора: TCL Idol X+ оценен в $330

    19:2215

    Восьмиядерные процессоры Intel Haswell-E будут стоить около $1000 и увидят свет в третьем квартале 2014 года: Во втором квартале 2014 года Intel выпустит платформу Haswell Refresh

    18:3943

    Топ-менеджер TSMC возглавит Acer: Джейсон Чен, старший вице-президент по международным продажам и маркетингу TSMC, избран на пост генерального директора Acer

    17:157

    На сайте AMD появилась информация о 3D-картах Radeon R9 260 и Radeon R9 255: Основой Radeon R9 255 служит графический процессор Cape Verde, а модель R9 260 основана на Bonaire

    16:013

    Gigabyte оснащает 3D-карту Radeon R9 270X 4 ГБ памяти и системой охлаждения WindForce 3X: Видеокарта GV-R927XOC-4GD-GA получила 4 ГБ памяти

    15:21

    Гибридное устройство Asus TD300LA получит четырёхпоточный процессор Intel Core i3-4020Y или Intel Core i7-4610Y (Haswell): Возможно, диагональ дисплея Asus TD300LA составит 11,6 дюйма при разрешении 1366 x 768 пикселей

    13:4216

    Планшетофон Oppo N1 CyanogenMod Limited Edition поступил в продажу: Стоимость комплекта Oppo N1 CyanogenMod Limited Edition составляет 600 долларов

    12:587

    FontViewOK v.3.84 - крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов: Крошечная утилита для просмотра установленных в систему шрифтов

    09:45

    DriverEasy v.4.6.3.3060 - программа для поиска и установки новых версий драйверов: Программа для поиска и установки новых версий драйверов

    09:101

    Gigabyte планирует выпуск 3D-карты Radeon R7 260X OC с 1 ГБ памяти: Некоторые магазины уже начали прием предварительных заказов на 3D-карту R726XOC-1GD по цене около 110 евро

    09:008

    JaBack v.10.10 - бесплатная программа для создания резервных копий важной информации: Бесплатная программа для создания резервных копий важной информации

    08:352

    Контроллер Etron EJ888 соответствует спецификации USB Power Delivery Rev. 1.0, предусматривающей подачу по USB до 100 Вт мощности: Внедрение USB Power Delivery способствует унификации зарядных устройств

    08:0023

    Антивирусные итоги 2013 года от Eset: Атаки на соцсети, рост мобильных угроз и распространение вымогателей

    08:00

    Габариты вентилятора Cryorig XT140 — 140 х 140 х 13 мм: В комплект поставки вентилятора Cryorig XT140 входят сменные резиновые монтажные втулки трех цветов

    07:004

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