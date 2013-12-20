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    20 декабря 2013

    Addonics выпускает мультипликаторы портов SATA 6 Гбит/с : Обе модели мультипликаторов Addonics обеспечивают подключение до пяти накопителей с интерфейсом SATA

    23:327

    Яндекс посвятил страницу плееру Winamp : Создатели сервиса разложили треки в папки с жанрами: панк, рок, металл, эстрада, поп, классика, кантри, регги, джаз и т.д.

    23:196

    Evernote сообщил о двухмиллионном пользователе в России: К первому миллиону сервис шел почти четыре года, а второй миллион присоединился к нему всего за год.

    23:161

    PNY представила разогнанную видеокарту GeForce GTX 780 Ti XLR8 Enthusiast Edition: PNY GeForce GTX 780 Ti XLR8 Enthusiast Edition оценена в $750

    22:421

    Москва получила собственные домены в Интернете :

    22:33

    FPse 0.11.120 для Android — игры с PlayStation на смартфоне: Разработчик обещает отличное качество звука, хорошую совместимость и быструю работу эмулятора

    22:25

    ES File Explorer 3.0.8.0 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    22:23

    Fotolr Photo Studio 3.1.2 для обработки изображений на iOS: Приложение для устройств с iOs, при помощи которого можно красиво оформить фотографии.

    22:18

    Dare Video 5.0.1 делает обмен видео на мобильном простым: Приложение, при помощи которого можно создавать видеоролики и делиться ими видеороликами с другими людьми

    22:18

    Фоторедактор Aviary 3.1.2 для Android: Эта программа позволяет редактировать снимки на вашем смартфоне или планшете

    22:12

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.3.2 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    22:09

    iLunascape 5.1.0 — браузер для iPhone, iPod touch и iPad: Программа отличается поддержкой вкладок, а также средствами для синхронизации данных, в том числе закладок.

    22:07

    Видеокарта HIS Radeon R9 290X IceQ X2 Turbo получит отличную систему охлаждения и референсную печатную плату: Видеокарта HIS Radeon R9 290X IceQ X2 Turbo оценена в £500

    22:034

    Silicon Power предлагает решать проблему небольшого объема памяти мобильных устройств при помощи флэшек Mobile X10 и Touch T01: Максимальный объем накопителей — 32 ГБ

    21:558

    Планшетофон Oppo N1 с прошивкой CyanogenMod 10.2 прошёл сертификацию в Google : Модифицированная версия планшетофона Oppo N1 с прошивкой CyanogenMod будет представлена 24 декабря

    21:505

    Сенсорный монитор Acer FT200HQL оценён в $200: Сенсорный монитор Acer FT200HQL распознаёт до 10 касаний

    21:42

    AMD снова будет использовать торговые марки Athlon и Sempron для APU Kabini: Новые APU Kabini получат имена Athlon и Sempron

    19:139

    В набор Samsung Galaxy Tab 3 Game Edition войдёт планшет Samsung Galaxy Tab 3 8.0 (Wi-Fi) и манипулятор Samsung Smartphone GamePad: Возможно, набор Samsung Galaxy Tab 3 Game Edition будет доступен только для покупателей в Германии

    19:076

    C помощью EVGA DisplayPort Hub можно подключить к одному выходу DisplayPort до трех совместимых мониторов: Устройство EVGA DisplayPort Hub соответствует спецификации DisplayPort 1.2a.

    17:003

    Monster Digital Sky — «мобильное персональное облако»: Цена Monster Digital Sky Mobile Personal Cloud — $100

    12:5010

    Nokia выпустит телефон Asha 230 и смартфон Lumia 630: Nokia Asha 230 сменит модель Asha 210, а Lumia 630 придет на смену Lumia 625

    12:309

    8-дюймовый планшет Asus VivoTab Note 8 под управлением Windows 8.1 рассекречен до официальной премьеры: Ориентировочная цена Asus VivoTab Note 8 — $299

    10:0818

    За 36 часов 1,5 млн человек оформили заявку на покупку смартфона Huawei Honor 3C: Смартфон Huawei Honor 3C станет бестселлером

    09:3018

    В Корнелльском университете напечатан на 3D-принтере динамический громкоговоритель: Трехмерная печать имеет большие перспективы

    09:0024

    Первые коммерческие образцы смартфонов Samsung под управлением ОС Tizen покажут на мероприятии Mobile World Congress 2014: Первые смартфоны Samsung с Tizen появятся на рынке не раньше марта 2014 года

    09:0014

    VTX3D обновляет 3D-карту R9 270 X-Edition : От своей предшественницы модель VTX3D R9 270 X-Edition V2 отличается системой охлаждения

    08:302

    WinSCP v.5.5 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    08:00

    Ассортимент корпусов для ПК BitFenix пополнился бюджетной моделью Comrade: Размеры корпуса BitFenix Comrade — 185,0 x 428,6 x 470,5 мм

    08:001

    Stimulsoft Reports.Ultimate 2013.3 - новая версия генератора отчетов от Стимулсофт: Стимулсофт сообщает о выходе новой версии генератора отчетов Stimulsoft Reports.Ultimate 2013.3

    08:00

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