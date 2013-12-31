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    31 декабря 2013

    С Новым годом!: Пусть 2014 год оправдает ваши ожидания и порадует приятными сюрпризами!

    23:5926

    Panasonic, Fujifilm и Olympus проигрывают на рынке камер конкуренцию со смартфонами: Компании Canon и Nikon являются крупнейшими производителями зеркальных камер

    22:3855

    Samsung привезет на CES самый большой в мире 110-дюймовый телевизор Ultra HD, продажи которого стартуют на следующей неделе: По предварительным данным, 110-дюймовый телевизор Ultra HD стоит примерно $14200

    21:2429

    Флэшка Kingmax PJ-01 рассчитана на подключение к мобильным устройствам: Доступны накопители Kingmax PJ-01 объемом 8, 16 и 32 ГБ

    16:0018

    В базе данных AnTuTu засветился восьмиядерный процессор MediaTek MT8392 для планшетов: В состав MediaTek MT8392 вошел GPU Mali-450

    09:156

    Samsung выпускает первые в отрасли микросхемы мобильной памяти LPDDR4 DRAM плотностью 8 Гбит: Память Samsung LPDDR4 DRAM плотностью 8 Гбит предназначена для мобильных устройств

    09:009

    Вице-президент по дизайну и еще пять сотрудников HTC обвинены в коммерческом шпионаже: Одновременно под обвинение попали три сотрудника компаний-поставщиков, сотрудничающих с HTC

    08:005

    Samsung за текущий год реализовала 40 млн планшетов: 40 млн проданных планшетов в 2013 году — это в 2,4 раза, чем было продано годом ранее

    08:00104

    Снижены цены на 31 модель процессоров Intel Core и Celeron: Цены на 31 модель процессоров Intel Core и Celeron снижены на 4-26%

    07:009

    Опубликовано изображение APU AMD A10-7850K (Kaveri): AMD планирует комплектовать APU A10 Kaveri игрой Battlefield 4

    00:1514

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