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    7 декабря 2013

    Nokia добилась запрета продаж в Великобритании некоторых моделей смартфонов HTC: Ранее Nokia одержала победу над HTC в немецком суде

    21:0514

    Стоимость компонентов смартфона Motorola Moto G составляет $123: Motorola зарабатывает на каждом Moto G примерно 5%

    13:509

    Появились изображения мобильного устройства Asus PadFone mini 4.3: Гибридный Asus PadFone mini 4.3 будет наследовать дизайн предшественников

    13:227

    Стало известно, сколько Apple заплатила юридической конторе, выигравшей иск против Samsung: Адвокаты, принесшие Apple почти миллиард долларов, тоже хорошо заработали

    12:3853

    Поставки Arduino-совместимых плат Intel Galileo задерживаются до следующего месяца: Arduino-совместимые платы Intel Galileo появятся у покупателей только в январе

    09:008

    Смартфон LG Optimus F3Q будет иметь выдвижную клавиатуру: Опубликовано изображение смартфона LG Optimus F3Q

    09:0013

    В беспроводную акустическую систему Creative Sound BlasterAxx AXX 200 встроен массив микрофонов и проигрыватель : Беспроводную акустическую систему Creative Sound BlasterAxx AXX 200 можно использовать как внешнюю звуковую карту

    08:302

    Компания Antec оценила корпус Nineteen Hundred в 284 евро: Продажи корпусов Antec Nineteen Hundred скоро должны стартовать в Европе

    08:008

    Мобильное устройство Asus PadFone mini будет представлено 11 декабря в Тайбэе: Основой Asus PadFone mini послужит SoC Snapdragon 400

    07:40

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