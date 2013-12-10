  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    10 декабря 2013

    Smart предлагает уменьшить модули памяти в пять раз : SO-DIMM выпускает первый модуль типоразмера Module-in-a-Package (MIP)

    20:5215

    Relyco и K.I.S.S. Printing предлагают услугу печати на непромокаемой бумаге Revlar с приемом заказов онлайн: Бумага REVLAR совместима с лазерными принтерами

    20:322

    Камера Canon EOS M2 представлена в Японии : Основой камеры Canon EOS M2 служит датчик изображения типа CMOS формата APS-C разрешением 18 Мп

    20:1012

    Появились спецификации смартфона Huawei Ascend P7: пятидюймовый дисплей Full HD и платформа HiSilicon 910: Смартфон Huawei Ascend P7 появится в апреле 2014 года

    19:56

    Участники AllSeen Alliance намерены ускорить появление «интернета всего»: В AllSeen Alliance вошли Haier, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Sharp, Silicon Image, TP-LINK и другие компании

    19:398

    Panda Mobile Security 1.1 — защита мобильных устройств с Android: Panda Mobile Security 1.1 предлагает интерфейс, специально оптимизированный для планшетов с Android

    19:13

    Новый монитор AOC q2770Pqu может похвастаться 27-дюймовой панелью AH-IPS разрешением 2560 х 1440 точек: Монитор AOC q2770Pqu получил подставку с возможностью изменения высоты и положения панели

    18:5919

    Темы года в поиске Яндекса: сводный отчет по 13 темам: Яндекс проанализировал поисковые запросы пользователей и выяснил, чем запомнится всем уходящий год

    18:562

    Мобильные угрозы в ноябре 2013 года — отчет компании Dr.Web: Наиболее распространенными на сегодняшний день мобильными угрозами являются троянцы семейств Android.SmsBot, Android.Wondertek, Android.Spy, Android.SmsSend.

    18:51

    Представлен объектив Samyang 10mm 1:2.8 ED AS NCS CS — первый объектив Samyang с нанокристаллическим покрытием : Объектив Samyang 10mm 1:2.8 ED AS NCS CS предназначен для интерьерной, архитектурной и пейзажной съемки

    18:483

    MediaTek заказывает выпуск 28-нанометровых SoC MT6572 у Globalfoundries: В сегменте 28-нанометровой продукции, выпускаемой по технологии HKMG, TSMC по-прежнему доминирует, занимая 90% этого сегмента

    18:004

    Семидюймовый планшетный ПК Samsung Galaxy Tab 3 Lite будет мало отличаться от существующей модели: Планшет Samsung Galaxy Tab 3 Lite получит семидюймовый дисплей разрешением 1024 х 600 точек

    16:4013

    Загрузка мощностей TSMC, рассчитанных на выпуск 28-нанометровой продукции, начнет увеличиваться в первом квартале будущего года: Уровень загрузки 28-нанометровых мощностей TSMC оценивается в 65-70%

    16:28

    Samsung приписывают намерение выпустить планшеты с экранами AMOLED размером 8 и 10 дюймов: Планшеты Samsung с экранами AMOLED будут принадлежать верхнему сегменту

    16:1216

    В этом году было отгружено 75 млн. системных плат основных брендов, в прошлом — 80: Сокращение рынка ПК — не миф

    16:02

    Ассортимент Intel пополнили адаптеры серии RAID RS3 на контроллерах производства LSI Technology: В конфигурации JBOD контроллеры Intel RAID RS3 обеспечивают производительность более 1 млн. IOPS

    15:472

    За два месяца Samsung продала 10 млн смартфонов Galaxy Note 3: Спрос на Note 3 на падает

    15:479

    Sapphire выпускает первую 3D-карту серии R массового сегмента: Продажи карт Sapphire R7 260X уже начались

    15:382

    Во второй половине 2014 года Intel представит платформы Cherry Trail и Willow Trail для планшетов: intel Cherry Trail будет представлена в сентябре, а Willow Trail — в четвертом квартале

    15:303

    Европейский регулятор предостерег Nokia от превращения в патентного тролля: От Nokia ждут честной игры

    15:004

    Обновление прошивки лишает камеры Nikon D3100, D3200, D5100, D5200 и P7700 совместимости с батареями сторонних производителей: В камерах Nikon D3100, D3200, D5100, D5200 и P7700 используются батареи Nikon EN-EL14

    14:4217

    Оказывается, над проектами по доставке товаров при помощи летательных аппаратов, работают ещё несколько компаний: Доставлять товары с помощью телающих дронов собираются UPS, FedEx и Deutsche Post DHL

    14:3222

    Разработчики беззвучного мобильного сабвуфера Woojer успешно собрали средства на его выпуск: Woojer дает возможность ощутить звук всем телом

    14:307

    Мини-ПК Giada F300 и Giada F310 получили безвентиляторную конструкцию: Модели Giada F300 и Giada F310 поставляются без накопителей информации и оперативной памяти, которую придётся покупать отдельно

    14:223

    В ассортименте Thanko появился массажный шлем с подключением к USB: Массажный шлем Thanko весит 434 г

    14:0710

    Dr.Web CureIt! 10/12/2013 - антивирусная портативная лечащая утилита от Dr.Web: Антивирусная лечащая утилита от Dr.Web

    13:15

    Компания Honda показала своё видение защиты смартфонов от падения: Smartphone Case N представляет собой чехол со встроенной подушкой безопасности

    13:0318

    Kaspersky AVP Tool v.11.0.0.1245 10/12/2013 - антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского: Антивирусная лечащая утилита от Лаборатории Касперского

    12:40

    Nokia официально представила беспроводную стереогарнитуру BH-121: Nokia BH-121 оценена в 39 евро

    12:054

    True Launch Bar v.6.6 - замена Quick Launch Bar Windows на более функциональный вариант: Замена стандартного Quick Launch Bar из ОС Windows на более функциональную версию

    12:05

    Avidemux v.2.6.7 - программа для быстрого редактирования видео: Удобная программа для быстрого редактирования видео

    11:301

    LG готовит мини-версию флагманского смартфона G2: LG G2 mini, вероятно, будет анонсирован на выставке CES 2014 в начале января 2014 года

    11:0116

    GOM Player v.2.2.56 – бесплатный медиаплеер: Бесплатный и достаточно удобный медиаплеер

    10:55

    ProcessKO v.3.21 — утилита для завершения работы процессов в ОС Windows: Бесплатная утилита для завершения работы процессов в ОС Windows

    10:20

    ZTE собрала 2,5 млн предварительных заказов на свои смартфоны Nubia Z5S и Z5S mini: Смартфоны ZTE Nubia Z5S и Z5S mini дебютировали меньше месяца тому назад, но на них уже оформлено 2,5 млн предварительных заказов

    09:597

    PicPick v.3.2.9 - бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений: Бесплатное ПО с возможностями простого графического редактора и утилиты для захвата изображений

    09:45

    Asus готовит видеокарту GeForce GTX 780 Ti DirectCU II с возможностью изменения внешности: Видеокарта Asus GeForce GTX 780 Ti DirectCU II получит набор наклеек

    09:3012

    ImBatch v.2.1 - бесплатная утилита для пакетной обработки изображений: Бесплатная утилита для пакетной обработки изображений

    09:10

    Обновлённая версия смартфона Samsung Galaxy S4 Active получит SoC Snapdragon 800, 32 ГБ памяти и 13-мегапиксельную камеру: Смартфон Samsung Galaxy S4 Active LTE-A будет лучше предшественника

    09:007

    Panda Mobile Security – новое решение безопасности для мобильных устройств с Android: Версия 1.1 содержит функции по геолокации и защиты от воров

    08:35

    Процессор изображений THine THP7312 с поддержкой HDR предназначен для камер разрешением 16 Мп: Ознакомительные образцы процессора изображений THP7312 компания THine начнет отгружать до конца месяца

    08:30

    SilverStone Argon SST-NT07-115X — низкопрофильный охладитель для процессоров Intel: Высота SilverStone Argon SST-NT07-115X — всего 23 мм

    08:287

    Рынок коммутаторов Ethernet в третьем квартале 2013 года достиг 5,66 млрд. долларов, увеличившись за год на 6,5%: Безоговорочным лидером рынка коммутаторов Ethernet является Cisco с долей 62,3%

    08:002

    Bolide Slideshow Creator v.2.2 – бесплатная программа для создания слайдшоу: Бесплатная программа для создания слайдшоу

    08:00

    Ситуация перепроизводства на рынке жидкокристаллических панелей в декабре только усугубится: Выпуск жидкокристаллических панелей продолжает превосходить спрос

    07:3011

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018