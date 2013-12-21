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    21 декабря 2013

    Хаос-контроль для iOS, Android, Windows 8 и Windows Phone 8 помогает упорядочить свою жизнь: С этим мобильным приложением можно определять цели

    22:532

    Vinyet 1.4 для iOS — создание социальных видеороликов: Приложение Vinyet ориентировано на тех, кто снимает и загружает собственные видеоролики на Vine, Instagram, Facebook.

    22:50

    Ultimate Stopwatch & Timer 6.0.5 — мобильный таймер для любителей спорта: С его помощью можно засекать время, измерять свои спортивные достижения

    22:48

    Sleep as Android — самый умный будильник: Sleep as Android задействует акселерометр вашего смартфона, который лежит рядом во время сна, и фиксирует активность ваших движений, определяя фазу сна

    22:442

    Paper by FiftyThree 1.51 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    22:41

    OfficeSuite 7.4 — миниатюрный офис на Android: С его помощью можно работать с файлами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, а также просматривать PDF

    22:39

    Обновление Mobile Doc Scanner (MDScan) 2.0.41 для Android — смартфон как сканер: Программа содержит ряд полезных опций, которые могут пригодиться при оцифровке документов

    22:36

    IP Cam Viewer Basic 5.2.3 позволяет наблюдать за удаленными веб-камерами на Android: С помощью данной утилиты можно быстро просматривать изображения, фиксируемые IP-камерами наблюдения

    22:301

    Handcent SMS 5.3.9 — более удобное управление сообщениями на Android: При помощи программы можно осуществлять поиск по сообщениям, просматривать переписку в режиме чата

    22:271

    Стартовали продажи восьмидюймового планшетного компьютера Acer Iconia W4: Планшет Acer Iconia W4 уже можно приобрести в Индии и Гонконге

    21:5318

    В Германии представлен смартфон Samsung Galaxy S4 mini La Fleur: Продажи Samsung Galaxy S4 mini La Fleur должны начаться в январе 2014 года по цене 417 евро

    21:399

    EK Water Blocks готовит к выпуску водоблок EK-FC R9-290X DCII для 3D-карты ASUS Radeon R9 290X DirectCU II: До четырех водоблоков EK-FC R9-290X DCII можно будет включить в одну систему

    21:27

    Компактный алюминиевый корпус Lian Li PC-Q33 рассчитан на установку системных плат форм-фактора Mini-ITX, Mini-DTX: Корпус Lian Li PC-Q33 можно будет приобрести по цене 100 долларов

    21:2413

    Смартфон Geeksphone Revolution, способный работать с двумя ОС, построен на платформе Intel Clover Trail+: Выпуск Geeksphone Revolution ожидается уже в следующем месяце

    13:0910

    Приложение My WebMoney 1.1 для BlackBerry: My WebMoney обладает всеми возможностями сайта-кошелька (WebMoney Keeper Mini)

    13:071

    Смартфон Gresso Radical R1 в титановом корпусе продается за $1800: Смартфон Gresso Radical R1 работает под управлением ОС Android

    09:0030

    BlackBerry займётся бюджетными смартфонами для развивающихся рынков и аппаратами для корпоративного сегмента: BlackBerry заключила договор с Foxconn

    09:009

    Конструкция процессорного охладителя Inter-Tech Dynatron MARS T1 включает четыре тепловые трубки: Цену Dynatron MARS T1 производитель не называет

    08:307

    Nikon готовит к выпуску объективы AF-S Nikkor 35mm f/1.8G и AF-S Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G DX VRII: Объективы Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G и AF-S Nikkor 18–55mm f/3.5–5.6G DX VRII могут быть представлены уже в январе

    08:007

    Устройство Asus T100TC — модификация планшета Asus Transformer Book T100 с ОС Android: Планшет Asus T100TC работает под управлением Android 4.2.2 Jelly Bean

    07:4010

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