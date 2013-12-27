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    27 декабря 2013

    В Европе начались продажи планшетных компьютеров Archos 101 Xenon и 70 Xenon: Archos 101 Xenon оценен в 250 евро, а цена Archos 70 Xenon — 140 евро

    23:337

    У Morega готово первое в мире мобильное решение с поддержкой Ultra HD 4K на базе однокристальной системы ViXS XCode 6400: XCode 6400 — первая однокристальная система, в которой реализован профиль HEVC main 10 profile (M10P)

    23:172

    «Умные» наушники Streamz оценены в $549 : Производитель рассчитывает показать «умные» наушники Streamz на выставке CES 2014

    23:0411

    Смартфон Huawei Ascend Mate 2 запечатлён с разных сторон: Смартфон Huawei Ascend Mate 2 будет очень похож на первую модель

    22:002

    Samsung показала, какое место в нашей жизни займут различные дисплеи в ближайшем будущем: Samsung сняла видео про различные дисплеи

    21:0629

    PowerColor оснастила видеокарту Radeon R9 290X PCS+ кулером с тремя вентиляторами: Официальная премьера PowerColor Radeon R9 290X PCS+ ожидается в ближайшее время

    19:04

    Китай медлит с одобрением сделки между Microsoft и Nokia: Китайские производители боятся патентных сборов Nokia после сделки

    17:437

    Смартфон LG G3 получит 64-разрядный восьмиядерный процессор, экран WQHD и дактилоскопический датчик: Также LG G3 сможет похвастать камерой разрешением 16 Мп

    17:2515

    В будущем году Mediatek выпустит однокристальные системы с 64-разрядными процессорами и поддержкой LTE: Новые изделия Mediatek смогут конкурировать с чипсетом Qualcomm Snapdragon 800

    16:2010

    Агентство NASA показало прототип робота Super Ball Bot, который займётся изучением планет: Аппарат Super Ball Bot может выдержать падение на спутник Титан с высоты около 100 км

    14:0327

    Корпус Deepcool Tesseract SW предназначен для высокопроизводительных ПК: Корпус Deepcool Tesseract SW поддерживает установку шести 120-миллиметровых вентиляторов

    09:0011

    Представлены неттопы Foxconn AT-7330 и AT-7530 на процессорах Intel Core i3-3227U и Core i5-3337U: Foxconn обновляет неттопы NanoPC на процессорах Intel Ivy Bridge

    08:0029

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