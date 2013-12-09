  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    9 декабря 2013

    Сенсорный монитор Philips 231C5 SmoothTouch поддерживает распознавание до 10 прикосновений одновременно: 23-дюймовый Philips 231C5 SmoothTouch оценен в 499 евро

    23:599

    Qualcomm Snapdragon 410 — первый 64-разрядный процессор компании (обновлено): В состав SoC вошел модем LTE и GPU Adreno 306

    22:3522

    Некоторые подробности о технологии Dolby Pulsar: в четыре раза больше светодиодов и водяное охлаждение: Первые устройства с технологией Dolby Pulsar могут быть показаны на выставке CES 2014

    22:3014

    Samsung выпускает первый в отрасли твердотельный накопитель mSATA объемом 1 ТБ: Поставки твердотельных накопителей Samsung 840 EVO mSATA начинаются в этом месяце

    21:5022

    Корпус Akasa Tesla H предназначен для мини-ПК Intel NUC: Корпус Akasa Tesla H размерами 240 x 150 x 48 мм рассчитан на платы D54250WYB и D34010WYB

    21:251

    Флагманский смартфон Vivo Xplay 3S будет стоить от $740: В $740 оценивается Vivo Xplay 3S с 32 ГБ флэш-памяти

    21:1511

    Samsung рассматривает возможность выпуска обновления Android 4.4 KitKat для смартфонов начального уровня: Samsung может выпустить обновление Android 4.4 KitKat для Galaxy S4 mini и других устройств

    21:068

    Смартфон LG G2 продаётся не очень хорошо: LG удалось продать всего 2,25 млн смартфонов LG G2 с момента запуска

    19:3931

    AMD не намерена забывать о процессорах семейства FX: Джеймс Прайор (James Prior) поделился актуальным роадмапом AMD

    18:4810

    Создатели флэшки Team T133 Java Sparrow UFD вдохновлялись внешним видом рисовки: Накопитель Team T133 Java Sparrow UFD оснащен интерфейсом USB 3.0

    17:373

    Samsung начала продавать смартфон Galaxy J не только в Японии: Смартфон Galaxy J получил 3 ГБ оперативной памяти

    17:344

    Lumus представит на CES 2014 платформу для разработки очков дополненной реальности DK-40: Задача Lumus DK-40 — в привлечении разработчиков и продвижении технологии

    16:471

    Смартфон Nokia RM-977 получит дисплей диагональю 4,5 дюйма и может стать преемником модели Lumia 520: Смартфон Nokia RM-977 будет стоит $130

    16:32

    Сенсорные ноутбуки не оправдали ожиданий, но все равно оказались самым быстрорастущим сегментом рынка ПК: Поставки сенсорных экранов для ноутбуков пошли в гору

    16:2316

    Acer и Asustek Computer выбрали для своих ноутбуков концентраторы сенсоров Andes AndesCore N7: 32-разрядные ядра Andes Hummingbird могут также найти применение в однокристальных решениях для интернета вещей

    15:341

    MSI готовит видеокарту MSI GeForce GTX 780 Lightning LE: Видеокарта MSI GTX 780 Lightning LE будет работать на пониженных частотах

    14:371

    74% мобильных устройств Apple работают под управлением iOS 7, распространение Android 4.4 Kit Kat — всего 1,1%: Самая распространенная версия ОС Android — Jelly Bean

    14:1344

    По данным comScore, Motorola заняла третье место на рынке смартфонов США: По данным comScore, LG и HTC теряют рынок США

    13:586

    DEKSI Network Monitor v.10.1 - программа мониторинга состояния серверов в сети: Программа для мониторинга серверов в сети

    13:501

    Lunascape v.6.8.10 - веб-браузер, построенный на основе трех различных движков: Веб-браузер, построенный на основе трех различных движков

    13:151

    В следующем полугодии TSMC начнет серийный выпуск 20-нанометровых процессоров Apple A8: В Goldman Sachs ожидают, что дела TSMC пойдут в гору во втором квартале 2014 года

    12:5218

    Free Hide IP v.3.9.3.6 - бесплатная программа для подмены IP-адреса: Бесплатная программа для подмены IP-адреса

    12:403

    WinISO v.6.4.0 - программа для конвертирования данных в формат ISO: Программа для конвертирования данных в формат ISO

    12:05

    TeraCopy v.2.3 - утилита для повышения удобства копирования файлов: Программа, разработанная специально для повышения удобства и скорости копирования данных с одного источника на другой

    11:301

    AkelPad v.4.8.6 - бесплатный текстовый редактор: Небольшой бесплатный текстовый редактор

    10:55

    SynWrite v.6.1 - бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту: Бесплатный текстовый редактор, позиционируемый как замена стандартному Блокноту

    10:20

    SUMo v.3.9.3 — утилита для отслеживания обновлений популярного ПО: Бесплатная программа, позволяющая отслеживать появление обновлений для различных программных продуктов

    09:45

    SoftPerfect Network Scanner v.5.5.4 - небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер: Небольшой бесплатный IP-, NetBIOS- и SNMP-сканер

    09:101

    Gigabyte готовит вариант видеокарты Radeon R9 290X с фирменной системой охлаждения WindForce 3X 450W: Тактовая частота GPU Gigabyte GV-R929XOC-4GD — 1040 МГц

    09:008

    BlackBerry может отойти от разработки аппаратных решений, сосредоточившись на программных сервисах: Стремясь развить успех, BlackBerry направила усилия на сотрудничество с поставщиками смартфонов с ОС Android

    09:009

    Microsoft: защита данных пользователей от государственного слежения: Брэд Смит прокомментировал ситуацию со слежкой за пользователями со стороны Microsoft

    08:355

    ECS за год сократила поставки системных плат на 22,2% и собирается продать штаб-квартиру за 100 млн. долларов: В 2013 году ECS изготовлено 14 млн. системных плат

    08:3011

    Стала известна стоимость APU AMD A10-7700K и A10-7850K (Kaveri), а также A4-6320 и A6-6420K (Richland): Стоимость флагманского APU A10-7850K в США — $189,24

    08:2020

    Вышел новый ABBYY Lingvo для iOS с «плоским» интерфейсом: ABBYY обновила приложение ABBYY Lingvo для iOS

    08:00

    Китайские производители за год нарастили выпуск литиево-ионных элементов более чем на 40% при среднем по отрасли показателе 10-20%: Основными производителями литиево-ионных элементов в Китае являются компании Amperex Technology Limited (ATL) и Tianjing Lishen Battery

    08:004

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    декабрь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018