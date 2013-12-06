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    6 декабря 2013

    По европейским офисам Philips, Samsung и Metro прошел антимонопольный рейд: За нарушение законов Евросоюза регуляторы Европейской комиссии могут наложить на нарушителя солидный штраф

    22:0824

    MSI начинает продажи первых игровых ноутбуков с экранами 3K — GT60 2OD-261US: Одновременно начались продажи мобильных рабочих станций MSI GT60 2OKWS-278US, оснащенных экранами 3K

    19:556

    Стали известны спецификации процессоров Intel Celeron 2961Y, Pentium 3558U и Pentium 3561Y в исполнении BGA: CPU Intel Pentium 3558U характеризуется TDP 15 Вт

    19:423

    В системе охлаждения 3D-карты Asus Radeon R9 290X DirectCU II используются тепловые трубки диаметром 10 мм: 3D-карта Asus Radeon R9 290X DirectCU II будет отличаться от референсного образца 3D-карты Radeon R9 290X

    19:282

    Nokia Lumia 929 позирует на «шпионских фото»: Основой Nokia Lumia 929 служит однокристальная система Qualcomm Snapdragon 800

    17:466

    IDC прогнозирует замедление роста поставок планшетов в ближайшие годы: Важной для наблюдения тенденцией является изменение соотношения между поставками планшетов разного размера

    17:1217

    Планшетный ПК Hammacher The No Glasses 3D Tablet способен формировать объёмное изображения без использования очков: Планшет Hammacher The No Glasses 3D Tablet имеет 8-дюймовый экран

    17:023

    Представлен планшетофон Pantech Vega Secret UP, который поддерживает аудиокодек FLAC и Qualcomm DRE: Планшетофон Pantech Vega Secret UP поступит в продажу в Корее в этом месяце

    16:296

    HP расширяет ассортимент устройств с технологией Leap Motion: HP оснастит 11 настольных ПК клавиатурами с Leap Motion

    16:005

    Фанат Nvidia создал видеокарту длиной чуть менее 2 м: Сяошен Ли (Xiaosheng Li) создал гигантскую GeForce GTX 690 с помощью Lego

    15:1123

    FNotes 1.04 — удобные заметки на iOS с синхронизацией: Приложение поддерживает многократное редактирование заметок и их синхронизацию с учетной записью Dropbox.

    13:24

    VIA анонсировала сверхкомпактную систему с пассивным охлаждением VIA AMOS-820: Основой VIA VAB-820 служит однокристальная система Freescale i.MX6

    13:185

    Вышло обновление Bing для Android: Пользователи теперь могут выбирать в качестве обоев на устройстве изображение Bing Daily Image, которое будет ежедневно обновляться

    13:033

    Android 4.4.1 официально доступен на Nexus 5, Nexus 4 и Nexus 7 2013 LTE: Как и ожидалось, апдейт коснется, прежде всего, приложения для работы с камерой

    12:43

    Todoist 2.1.3 — облачный клиент для управления задачами на Android: Менеджер задач доступен даже когда устройство отключено от Интернета.

    12:40

    Paper by FiftyThree 1.5 для iPad — инструмент для художников: Paper by FiftyThree предоставляет в распоряжение пользователя большое количество холстов, кистей для рисования и различных инструментов для создания рисунка.

    12:37

    Magic Piano 6.0 — iPad как пианино: Бесплатная программа, создающая виртуальное пианино на iPhone и iPad

    12:35

    LectureNotes 2.3.17 для Android — рукописные заметки на планшете : LectureNotes можно использовать при проведении презентаций, для создания планов, набросков и пр.

    12:321

    ES File Explorer 3.0.7.0 — обновление файлового менеджера для Android: Приложение включает средство для аварийного завершения приложений, FTP-клиен

    12:30

    Pho.to Lab 2.1: более 400 бесплатных фотоэффектов для iPhone: Бесплатное приложение для создания веселых фотографий на iPhone и iPad

    12:24

    Linutop SAS представила пятое поколение неттопа Linutop: Linutop 5 оценен в 390 евро

    11:468

    Aloaha PDF Suite v.5.0.305 - программа для создания качественных PDF-документов: Программа для создания качественных PDF-документов

    10:55

    Следим и за Сантой... благодаря Microsoft: NORAD (North American Aerospace Defense Command) взял новую цель - Санта Клауса

    10:202

    "РОСА" представляет ROSA Desktop Fresh R2: Компания "РОСА" выпускает новый релиз своего дистрибутива для Linux-сообщества ROSA Desktop Fresh R2

    09:45

    Обновлен «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации»: онлайн-регистратура и мобильная версия для удобства пациентов и врачей: Новая версия «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» предлагает новые возможности для врачей и пациентов. В готовом решении для мед.учреждений появились новые сценарии записи через онлайн-регистратуру, мобильная версия и возможность для пациентов запис

    09:10

    Принята спецификация Bluetooth 4.1: Версия Bluetooth 4.1 названа «важным эволюционным обновлением» стандарта беспроводного подключения

    09:0015

    Новая порция слухов о смартфоне Oppo Find 7: экран разрешением 2К, 3 ГБ ОЗУ и LTE: Oppo Find 7 будет построен на платформе Qualcomm Snapdragon 805?

    08:3811

    Возможности ABBYY FineReader теперь доступны пользователям Mac: ABBYYвыпускает ABBYY FineReader Pro для Mac

    08:35

    Samsung выпустит дешевый планшет Galaxy Tab 3 Lite: Ориентировочная цена Galaxy Tab 3 Lite — 100 евро

    08:1420

    Вышла новая версия IDE InteliJ IDEA 13: Обновлена среда разработки InteliJ IDEA 13

    08:00

    Начались продажи механических клавиатур Func KB-460 стоимостью $120: По словам производителя, клавиатура KB-460 спроектирована с учетом требований любителей игр

    08:0017

    F1 — первый 3D-принтер тайваньской компании Aurora: В F1 используется технология печати термопластичным полиэстером

    07:307

    Google планирует стандартизовать платформы на базе Android для автомобильной электроники: Некоторые производители персональных навигаторов, включая Garmin, Mitac International и Papago, уже выпустили модели на базе Android

    07:0013

    Игровая мышь Mionix Naos 7000 получила оптический датчик ADNS-3310 разрешением 7000 точек на дюйм: Цена манипулятора Mionix Naos 7000 составляет 80 долларов

    03:009

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