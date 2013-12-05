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    5 декабря 2013

    В мыши Tesoro Gandiva H1L используется датчик Avago 9800: К компьютеру мышь Tesoro Gandiva H1L подключается кабелем в оплетке с позолоченным разъемом USB

    21:078

    EK Water Blocks готовит к выпуску плату управления системами жидкостного охлаждения EK-Ascendacy: Программное обеспечение для платы EK-Ascendacy работает в среде Microsoft Windows

    20:443

    Китайским банкам запретили использовать bitcoin: Курс bitcoin в Китае сразу же упал примерно на 20%

    20:0488

    В 2014 году Intel выпустит SSD Temple Star, Pleasantdale и Fultondale: Появились первые сведения о твердотельных накопителях Intel Temple Star, Pleasantdale и Fultondale

    19:1514

    В серию Team Group Xtreem White вошли модули памяти DDR3-2800: Внешней отличительной чертой модулей памяти Team Group Xtreem White являются высокие алюминиевые радиаторы

    18:454

    SwiftKey 4.32 — виртуальная клавиатура для Android: Программа имеет умную функцию автозавершения ввода слов и даже словосочетаний.

    17:54

    Обновлен клиент «ВКонтакте» 3.3.1 для Android : Программа предоставляет доступ ко всем основным функциональным возможностям социальной сети.

    17:51

    Skype 2.11.0.246 для Windows Phone 8 обновлен: Благодаря новым функциям Windows Phone 8, для работы со Skype используются фирменные масштабируемые «плитки».

    17:49

    Новая версия Maxthon 4.1.3.2000 для Android : Браузер дает возможность работать с несколькими вкладками, переключаясь между ними при помощи жестов

    17:47

    Вышла новая версия клиента Dropbox 3.01 для iOS: Dropbox — это веб-сервис, предназначенный для синхронизации данных на нескольких компьютерах и мобильных устройствах

    17:45

    3D-карта Gigabyte Radeon R7 250 OC (GV-R725OC-2GI rev. 2.0) с 2 ГБ памяти и большим вентилятором разогнана в заводских условиях: Карта Gigabyte Radeon R7 250 OC (GV-R725OC-2GI rev. 2.0) оснащена выходами DVI, D-Sub и HDMI

    17:174

    Переводчик PROMT для Android работает без интернета : В приложении доступны перевод без интернета текстов любого объема, перевод «на лету»

    17:144

    CommFort 5.80 с улучшенным интерфейсом видео-звонков: Добавлена поддержка полноэкранного режима и масштабирования видео, а также возможность указать в качестве источника сигнала рабочий стол компьютера.

    16:49

    Диагональ дисплея смартфона Samsung Galaxy Win Pro составляет 4,5 дюйма: Аппарат Samsung Galaxy Win Pro получил экран диагональю 4,5 дюйма

    16:4913

    Выпущена навигационная карта Армении от NAVITEL : На карту Армении нанесено 985 городов и населенных пунктов.

    16:171

    Sigma обнаружила несовместимость некоторых своих объективов с камерами Nikon Df: Выпускаемые сейчас объективы Sigma будут сразу получать обновленную версию встроенного ПО

    15:589

    По мнению IDC, падение спроса на системы с Unix стало причиной сокращения рынка серверов в третьем квартале 2013 года: Мировой рынок серверов в третьем квартале 2013 года сократился на 3,7%

    15:0510

    Ассортимент DeepCool пополнился блоком питания Quanta DQ-750W: Блок питания DQ-750W построен по схеме с единственной шиной 12 В

    14:381

    cPicture LE v.3.0.3 - небольшая программа для работы с изображениями: Небольшая программа для работы с изображениями

    13:15

    Dell выпустит 34-дюймовый монитор разрешением 3440 х 1440 пикселей: Dell U3415W может быть представлен уже в текущем месяце

    13:0915

    goScreen Free Edition v.8.3.5 - небольшая утилита для создания и работы с виртуальными экранами в Windows: Небольшая утилита для создания и работы с виртуальными экранами в операционных системах Windows

    12:40

    Вот теперь – точно все: Еврокомиссия тоже одобрила сделку между Microsoft и Nokia: Сделка между Microsoft и Nokia вышла на финишную прямую

    12:2020

    WinSCP v.5.18 - бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам: Бесплатный FTP-клиент, способный работать по защищенным протоколам

    12:05

    Клавиши Cherry MX RGB оптимизированы для использования многоцветной светодиодной подсветки: Клавиши Cherry MX RGB будут предложены в четырех вариантах

    12:0217

    R-Studio v.7.1 - программа для восстановления поврежденной или удаленной информации: Программа для восстановления поврежденной или удаленной информации

    11:30

    VSO Media Player v.1.3.7 - бесплатный медиаплеер: Бесплатный медиаплеер для просмотра видео и прослушивания аудио

    10:55

    PowerColor представила 3D-карту Radeon R9 280X TurboDuo OC: Максимальная частота GPU PowerColor Radeon R9 280X TurboDuo OC — 1030 МГц

    10:352

    TeamViewer v.9.0.24332 - быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети: Быстрый, простой и удобный инструмент для удаленного управления компьютерами по сети

    10:201

    Разрешение экрана смартфона Samsung Galaxy S5 будет равно 2560 x 1440 пикселей: Новый аппарат под названием Samsung SM-G900S уже успел засветиться в тесте GFX Bench

    09:5580

    Acer Aspire Z3-600 — моноблочный компьютер на базе процессора Intel Bay Trail-D: Acer Aspire Z3-600, оснащенный четырехъядерным CPU Intel Pentium J2850, оценен в 749 евро

    09:545

    Webroot SecureAnywhere AntiVirus v.8.0.4.42 - антивирусное решение для защиты ПК от вирусов: Антивирусное решение для защиты ПК от вирусов

    09:45

    Смартфон Huawei Ascend Mate 2 будет поддерживать LTE: Аппарат Huawei Ascend Mate 2 будет оснащаться аккумулятором ёмкостью 4050 мА·ч

    09:301

    Memtest86 v.5.0.0 - бесплатная утилита для тестирования памяти на ПК: Бесплатная утилита для тестирования памяти на компьютерах с архитектурой x86

    09:104

    Evga поделилась новыми подробностями касательно видеокарты GeForce GTX 780 Ti k|ngp|n: Карта Evga GeForce GTX 780 Ti k|ngp|n получит сразу три разъёма дополнительного питания

    09:006

    Начаты продажи новой версии программы для создания и поддержки веб-сайтов Serif WebPlus X7: ДинаСофт объявляет о начале продаж новой версии программы для создания и поддержки веб-сайтов Serif WebPlus X7

    08:35

    Монитор AOC A2272PWHT с предустановленной ОС Android 4.1 оценен в $440: В AOC A2272PWHT используется однокристальная система Amlogic 8726-MX

    08:3016

    Треть работодателей ведут слежку за своими сотрудниками: Zecurion Analytics провел опрос среди специалистов и руководителей служб ИБ и ИТ, а также топ-менеджеров

    08:00

    BOXX представила мобильную рабочую станцию GoBOXX 1920 на мероприятии Autodesk University 2013: Основой мобильной рабочей станции GoBOXX 1920 служит процессор Intel Core i7 четвертого поколения

    08:00

    MSI планирует включить в серию Gaming корпуса и кулеры: В оформлении изделий серии MSI Gaming используются красный и черный цвета, а также изображения дракона

    07:00

    Смартфон Oppo R1 позволит делать качественные фотоснимки в условиях слабой освещённости: Появление смартфона Oppo R1 следует ожидать в конце декабря

    04:502

    Начата разработка разъема USB нового поколения, который можно будет подключать без учета ориентации: К ключевым особенностям нового разъема Type-C и кабеля разработчики относят совершенно новую конструкцию

    01:2554

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