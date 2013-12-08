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    8 декабря 2013

    По данным IDC, мировой рынок внешних дисковых хранилищ в денежном выражении сокращается три квартала подряд: Мировой рынок внешних дисковых хранилищ в денежном выражении в третьем квартале 2013 года составил 5,7 млрд. долларов

    15:4113

    Цены на первые сенсорные ноутбуки Gateway в сериях LT и NV стартуют с $330: Модель Gateway LT41P оснащена экраном размером 10,1 дюйма

    14:457

    Razer приписывают разработку игрового контроллера для iPhone: Компания Razer известна игровыми периферийными устройствами для ПК

    14:2514

    Появились изображения смартфона Huawei Ascend Mate 2 с экраном размером 6,1 дюйма: Относительно разрешения экрана Huawei Ascend Mate 2 есть разные данные

    13:332

    Broadcom пополняет семейство SoC WICED моделью BCM20736 с поддержкой беспроводной зарядки, предназначенной для носимой электроники и интернета вещей : В однокристальной системе BCM20736 интегрирована поддержка Bluetooth и A4WP

    12:572

    Смартфон Zopo ZP600+, оснащенный 3D-экраном, оценен в $200: Zopo ZP600+ построен на однокристальной системе MediaTek MT6582

    11:1118

    Huawei представит смартфон Honor 4 на базе восьмиядерного процессора 16 декабря: В основе Huawei Honor 4 лежит однокристальная платформа MediaTek MT6592

    10:207

    Dolby продемонстрировала технологию увеличения динамического диапазона мониторов: Вероятно, прототип монитора Dolby будет показан широкой публике на выставке CES 2014 в январе

    08:3041

    MSI начинает продажи ПК моноблочной компоновки AE222/G и AE201: Основой ПК MSI AE222/G служит процессор Intel Core i3-4130 или Intel Core i5-4440s

    08:001

    Toshiba называет корпоративные SSD серии PX03SN «рассчитанными на приложения с интенсивным чтением»: В серию вошли модели PX03SNB160, PX03SNF080, PX03SNF040 и PX03SNF020

    07:304

    В онлайновом магазине Google Play появилось новое зарядное устройство для мобильного ПК HP Chromebook 11: Стоимость новой зарядки составляет 20 долларов

    06:401

    Продажи камеры Polaroid iM1836 прекращены, потому что она слишком похожа на камеры Nikon 1: Суд обязал Sakar прекратить выпуск и продажу камер Polaroid iM1836

    00:0143

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