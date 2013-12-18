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    18 декабря 2013

    Vivo Xplay 3S, первый в мире смартфон с экраном разрешением 2К, представлен официально: Размер экрана Vivo Xplay 3S — 6 дюймов

    21:4053

    Объектив Fujinon XF10-24mmF4 R OIS сохраняет максимальную диафрагму F/4 во всем диапазоне фокусных расстояний : Компания Fujifilm представила объектив Fujinon XF10-24mmF4 R OIS для камер серии Fujifilm X

    19:4026

    Внешние накопители на базе SSD I-O Data HDUS-TBSSS оснащены слотом USM: В накопителях I-O Data HDUS-TBSSS используются SSD Samsung 840 EVO

    18:554

    2014 год принесет бум технологий анонимности — прогноз ESET:

    17:12

    Яндекс.Браузер умеет звонить по номерам и искать похожие картинки: С новым браузером также проще писать без ошибок и опечаток.

    17:08

    Google представила самые популярные запросы 2013 года: Список включает более 1000 рейтингов, состоящих из топ-10 запросов в различных категориях

    16:59

    Translate.Ru поддерживает французскую грамматику: Теперь при переводе можно видеть не только значения слова, но и другую полезную информацию о нем

    16:59

    Число приложений в Microsoft Windows Phone Store достигло 200 тысяч: На увеличение числа приложений со 100 до 200 тысяч потребовалось 18 месяцев.

    16:51

    Обновлен клиент Evernote для Android : Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    16:50

    MegaShell для Android: сервисы «МегаФона» – в новом интерфейсе: Широкий выбор панелей и виджетов, встроенных в MegaShell, обеспечит быстрый доступ к полезной информации

    16:42

    Деньги Mail.Ru выпустили новую версию приложения для iOS и Android : Благодаря редизайну приложений пользователи смогут формировать свое «Избранное», включая туда наиболее частые платежи, быстрые ссылки на любимые магазины и сервисы.

    16:41

    Браузер Coast 2.0 от Opera лучше работает с PDF и предлагает новые возможности настройки: Также была значительно повышена скорость навигации между страницами

    15:05

    Основные тренды в индустрии мобильной рекламы 2013 года по версии Opera : Мобильная коалиция телефон+планшет вытесняет десктопные компьютеры.

    15:01

    Сервис Яндекс.Такси ввел бесплатное ожидание до 5 минут и автоматический классификатор машин: Теперь приложение выбирает машину автоматически, основываясь на данных сервиса Яндекс.Авто.

    14:57

    Вышло обновление Навител Навигатор 8.5.0.954 для Android : Переработаны и обновлены некоторые разделы меню Мой Навител

    14:54

    Светодиоды Sharp расширяют цветовой охват жидкокристаллических панелей на 25% без ущерба для яркости: В новой подсветке Sharp используются светодиоды синего цвета свечения в сочетании с красным и зеленым фосфоресцирующими материалами

    14:4731

    Thecus планирует представить NAS N7710 и N8810U на выставке CES 2014 : Основой NAS Thecus N7710 и N8810U служат процессоры Intel Pentium G850

    14:32

    Samsung будет выпускать процессоры для Apple по нормам 14 нм: Заказы на выпуск процессоров Apple по нормам 14 и 16 нм будут поделены между Samsung и TSMC

    14:0743

    I-O Data HDPU-UT500 — внешние накопители толщиной 7 мм в алюминиевом корпусе: I-O Data HDPU-UT500 позволяет хранить 500 ГБ данных

    13:103

    Sharp полностью рассекретила планшет Mebius Pad, работающий под управлением Windows 8.1 и оснащенный экраном IGZO: По предварительным оценкам, стоимость Sharp Mebius Pad — $1260

    11:5853

    Wireshark v.1.10.4 - бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика: Бесплатный инструмент для анализа сетевого трафика

    11:30

    CPUMon v.2.0 - небольшая и простая утилита мониторинга загруженности процессора: Небольшая и простая утилита мониторинга загруженности процессора

    10:55

    Xolo займется выпуском смартфонов под управлением Windows Phone: Дебют первой модели намечен на первый квартал следующего года

    10:258

    Ultimate Boot CD v.5.2.8 - бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков: Бесплатная программа для создания загрузочных CD-дисков

    10:201

    UltraVNC v.1.1.9.6 - утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера: Утилита для просмотра на локальном ПК содержимое экрана другого компьютера по локальной сети или через Интернет

    09:452

    LG анонсировала моноблочный компьютер Chromebase под управлением Chrome OS: LG Chromebase будет полностью рассекречен на выставке CES 2014

    09:2012

    Технология Nvidia Grid vGPU станет более доступной пользователям: Технология Virtual GPU на платформах Citrix XenDesktop и Citrix XenServer позволяет IT-компаниям организовывать надежный доступ с мобильных устройств к графически насыщенным приложениям

    09:101

    Airfy HotSpot: роутер Wi-Fi, возможно, самого необычного вида: На рынке airfy HotSpot имеет шанс появиться в сентябре будущего года

    09:0016

    Планшет Microsoft Surface mini получит систему управления по типу Kinect: В основу Microsoft Surface mini ляжет процессор Intel Bay Trail

    08:4911

    Eset представляет антивирусное комплексное решение премиум-класса: Eset сообщает о выходе персонального продукта Eset Nod32 Titan

    08:351

    В серию Avexir Blitz 1.1 вошли модули памяти DDR3 с подсветкой в радиаторах: Модули памяти Avexir Blitz 1.1 объемом 8 ГБ представлены в вариантах от DDR3-1600 до DDR3-3200

    08:304

    Вышла новая версия аналитической платформы для предприятий Yellowfin 7: Международный поставщик решений бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) и аналитического ПО компания Yellowfin выпустила новую версию своей BI платформы Yellowfin 7

    08:00

    Google и HP отзывают 145 000 зарядных устройств для мобильных компьютеров Chromebook 11: Владельцам Chromebook 11 предложено обратиться в Google

    08:006

    Манипулятор Samsung Smartphone GamePad превратит мобильное устройство в портативную игровую консоль: Связь смартфона (планшетофона) с устройством Smartphone GamePad осуществляется по каналу Bluetooth 3.0 или NFC

    07:4020

    Компания Asus готовит восьмидюймовый планшет Asus M80TA с поддержкой перьевого ввода: Устройство Asus M80TA может быть представлено 6 января в Лас-Вегасе

    06:103

    В веб-сервисе Moto Maker для смартфона Moto X стала доступна задняя крышка из бамбука: Первые поставки персонализированных смартфонов Moto X с задней крышкой из бамбука начнутся в январе

    06:007

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