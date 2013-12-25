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    25 декабря 2013

    Начались продажи 3D-карт MSI R9 290 Gaming 4G и R9 290X Gaming 4G: Карты MSI R9 290 Gaming 4G и R9 290X Gaming 4G поддерживают технологии AMD TrueAudio и Mantle

    21:594

    Компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон Red Rice 2: Цена смартфона Xiaomi Red Rice 2 может составить 98 долларов

    19:473

    В 140-миллиметровом вентиляторе Cryorig XF140 используется фирменный подшипник HPLN : Производитель предоставляет на вентилятор Cryorig XF140 шестилетнюю гарантию

    15:4012

    Sony и Panasonic не смогли освоить выпуск больших панелей OLED и решили отказаться от совместных усилий в этом направлении: Аналитики NPD DisplaySearch скорректировали прогноз развития рынка телевизоров OLED

    15:1985

    Корпус Cooltek W1 рассчитан на платы типоразмера Mini-ITX: В корпусе Cooltek W1 помещается тонкий оптический привод и 3D-карты длиной до 320 мм

    14:5019

    В свете союза с Foxconn, BlackBerry отменила выпуск двух моделей недорогих телефонов: Первый плод сотрудничества Foxconn и BlackBerry под названием Jakarta должен быть готов к апрелю 2014 года

    14:392

    Samsung выпустит умный браслет Galaxy Band: Анонс Samsung Galaxy Band ожидается в феврале

    12:5029

    Смартфон Gionee Elife E7 Mini основан на восьмиядерной платформе MediaTek MT6592: Смартфон Gionee Elife E7 Mini получил дисплей диагональю 4,7 дюйма

    10:005

    Смартфон Blu Life Pure с пятидюймовым экраном Full HD, камерой разрешением 13 Мп и 32 ГБ флэш-памяти стоит $349: Основой смартфона Blu Life Pure служит однокристальная система MediaTek MT6589T

    09:455

    Турция планирует приобрести у Apple более 10 млн планшетов iPad: Турция потратить на планшеты Apple 3-4 млрд долларов

    09:3032

    EagleGet v.1.1.7.2 - бесплатный диспетчер закачек: Бесплатный диспетчер закачек

    09:00

    Стали известны характеристики адаптеров AMD FirePro, установленных в новых ПК Apple Mac Pro: Ускорители FirePro: D300, D500 и D700 похожи на FirePro W7000, W8000 и W9000

    09:00125

    Роутер Asus RT-N14UHP оснащен тремя съемными антеннами: Встроенное приложение Asus SUS AiCloud превращает RT-N14UHP в «персональный облачный сервер»

    08:308

    Alternate Pic View v.1.500 - небольшой бесплатный просмотрщик изображений: Небольшой бесплатный просмотрщик изображений

    08:001

    Объем карт памяти Transcend Premium CompactFlash 800x достигает 256 ГБ: Карты памяти Transcend Premium CompactFlash 800x соответствуют спецификации VPG-20

    07:006

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