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    16 декабря 2013

    В марте будущего года у руля Qualcomm станет человек, которого считали одним из кандидатов на должность главы Microsoft : Генеральным директором Qualcomm станет Стив Молленкопф

    23:3211

    Datawind начинает продажи в США планшетов стоимостью от $38: Планшеты UbiSlate 7 оснащены семидюймовыми экранами

    21:5619

    Карты MSI Radeon R9 290 Gaming и MSI Radeon R9 290X Gaming доступны для предзаказа: 3D-карты MSI Radeon R9 290 Gaming и MSI Radeon R9 290X Gaming стоят 530 и 700 долларов

    21:094

    Avago Technologies покупает компанию LSI за 6,6 млрд. долларов: Ожидается, что сделка между Avago и LSI будет завершена в первой половине будущего года

    19:3011

    Huawei анонсировала смартфоны Honor 3X и Honor 3C: Huawei Honor 3X оценен в $280, Honor 3C с 2 ГБ ОЗУ оценивается в $160

    18:0412

    Смартфон Sony Xperia E2 способен набрать 18 000 баллов в тестовом пакете AnTuTu: Смартфон Sony Xperia E2 возможно будет не таким уж бюджетным

    14:417

    Asus PadFone X пробил отметку в 35 000 баллов в AnTuTu: Asus PadFone X построен на однокристальной системе Qualcomm MSM8974AB

    14:347

    В Индии стартовали продажи планшетного компьютера Notion Ink Adam II: Планшет Notion Ink Adam II получил дополнительный дисплей (STN) для уведомлений разрешением 100 x 5 пикселей

    13:445

    Akitio Thunder Dock превращает порт Thunderbolt в USB 3.0, eSATA и FireWire 800: Akitio Thunder Dock стоит $269

    13:2718

    Showa Denko рассчитывает в 2015 году выпускать магнитные носители HAMR с плотностью записи 1 ТБ/пластину: SMR позволит нарастить плотность до 1,25 ТБ/пластину

    13:1416

    Samsung объединяет подразделения, выпускающие камеры и мобильные устройства: Южнокорейский производитель рассчитывает повысить конкурентоспособность смартфонов

    12:2020

    Database.NET v.10.0 - бесплатный клиент для работы с популярным базами данных: Бесплатный клиент для работы с популярным базами данных

    12:051

    VueScan v.9.4.11 - помощник для сканирования документов и картинок: Программа, облегчающая сканирование документов и картинок

    11:30

    В Японии засветилась 3D-карта MSI Radeon R9 290X Twin Frozr 4S OC: MSI Radeon R9 290X Twin Frozr 4S OC на рынке Японии оценена в $775

    11:152

    PhraseExpress v.10.0.129 - бесплатная программа для ускорения ввода текста: Бесплатная программа для ускорения ввода

    10:55

    LG официально представила смартфон Gx: С точки зрения оснащеня LG Gx является копией смартфона LG Optimus G Pro

    10:4214

    Seagate SeaTools v.1.2.0.10 - сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate: Сборник фирменных утилит для диагностики жестких дисков Seagate

    10:20

    IsMyLcdOK v.2.41 - крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах: Крошечная утилита для обнаружения битых писелей на ЖК-матрицах

    09:45

    Xfx выпустила две видеокарты серии Radeon R7 200 с пассивным охлаждением: Xfx Radeon R7 250 Core Edition и Radeon R7 240 Core Edition оценены в 92 и 75 евро соответственно

    09:417

    Google Drive v.1.13 - программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google: Программа для облегчения доступа к персональному хранилищу файлов Google

    09:105

    Флэшки серии Monster Digital Advanced USB 3.0 OTG оснащены одновременно разъемами USB и micro-USB: Накопители Monster Digital Advanced USB 3.0 OTG демонстрируют скорость передачи данных до 80 МБ/с

    09:005

    Видеокарты Nvidia GeForce 800M будут выпущены в феврале следующего года: Поначалу в состав серии войдут пять моделей: GeForce GTX 880M, GeForce GTX 870M, GeForce GTX 860M, GeForce GTX 850M и GeForce GT 840M

    08:596

    Picasa v.3.9 Build 137.69 - бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями: Бесплатная программа для редактирования и обмена фотографиями

    08:35

    Alliance for Wireless Power будет использовать марку Rezence: Использование марки Rezence поможет пользователям узнавать изделия с поддержкой беспроводной зарядки

    08:305

    Анонсирован объектив SLR Magic 17mm T1.6 для камер системы Micro Four Thirds : Продажи объектива SLR Magic 17mm T1.6 для камер системы Micro Four Thirds начнутся в конце декабря 2013 года

    08:001

    «Лаборатория Касперского» о тенденциях 2013 года и прогнозах на 2014-й: В отношении информационной безопасности 2013 год стал в определенной степени годом сенсаций и переосмысления ситуации

    08:001

    Translate.Ru выпустил переводчик для Windows Phone 8: Приложение поддерживает основные европейские языки

    01:073

    Клиент Evernote 7.2.0 для iOS поддерживает сканирование визиток: Сервис Evernote позволяет сохранять текстовые заметки, а также голосовые сообщения и фотографии

    01:04

    Трехмерные панорамы Москвы помогут городским властям: Всего в результате лазерного сканирования города, которое проводилось летом этого года, были получены 500 тысяч панорамных снимков Москвы.

    01:001

    «Ру.пдд Авто Штрафы» получило голосовой поиск и научилось лучше понимать атомобилистов: Новая версия программы позволила не только использовать голосовой поиск для поиска правил, но и научила программу распознавать простые, а не юридические формулировки.

    00:55

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